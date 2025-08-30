- D
Ypiranga x Figueirense: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08
Ypiranga x Figueirense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, com transmissão no canal SportyNet.
O jogo entre Ypiranga e Figueirense é crucial, já que os dois times estão separados por apenas um ponto na tabela. O Ypiranga precisa vencer para se posicionar melhor e ultrapassar o Figueirense, enquanto a equipe catarinense precisa de um bom resultado para se manter na luta por uma vaga na próxima fase do torneio.
Ypiranga x Figueirense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.01
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.05
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Empate Ou Figueirense - odd 1.56
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes, tanto em sua posição na tabela quanto nos últimos jogos. O Figueirense tem um histórico de desempenho global ligeiramente superior ao Ypiranga, com um bom retrospecto fora de casa e sem perder há quatro jogos. Por isso, a partida tem tudo para ser de poucos gols e com um resultado incerto até o final, o que faz com que apostas mais cautelosas sejam boas opções.
Palpites Alternativos Ypiranga x Figueirense
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.86
- 🎯 Palpite: Figueirense - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.08
- 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.49
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
💰 Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Ypiranga RS Ou Empate - odd 1.25
- 🟢 Palpite: Figueirense (+0.5) - odd 1.63
- 🟡 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.50
⚖️ Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Figueirense - odd 3.36
- 🟢 Palpite: Ypiranga RS E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.99
- 🟡 Palpite: Ypiranga RS - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.01
🚀 Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.28
- 🟢 Palpite: Ypiranga RS E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.19
- 🟡 Palpite: Figueirense E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.09
Ypiranga x Figueirense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Ypiranga e Figueirense é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para subir na tabela da Série C. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o Figueirense levando uma pequena vantagem no desempenho recente.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ypiranga x Figueirense - Série C
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Colosso da Lagoa, em Erechim
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como Ypiranga e Figueirense Chegam Para o Confronto
O Ypiranga chega para a partida na 13ª posição, com 22 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida em todas as competições e não vence há 4 jogos. Em casa, o Ypiranga tem um histórico de 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
O Figueirense está na 12ª posição da tabela, com 23 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há 4 jogos. Fora de casa, o Figueirense tem um desempenho de 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.
Ypiranga-RS x Figueirense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ypiranga-RS x Figueirense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ypiranga-RS x Figueirense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma forma de lazer e diversão, mas é fundamental entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
