Ypiranga x Figueirense: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Ypiranga x Figueirense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo entre Ypiranga e Figueirense é crucial, já que os dois times estão separados por apenas um ponto na tabela. O Ypiranga precisa vencer para se posicionar melhor e ultrapassar o Figueirense, enquanto a equipe catarinense precisa de um bom resultado para se manter na luta por uma vaga na próxima fase do torneio.

Ypiranga x Figueirense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.01

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.05

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Empate Ou Figueirense - odd 1.56



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes, tanto em sua posição na tabela quanto nos últimos jogos. O Figueirense tem um histórico de desempenho global ligeiramente superior ao Ypiranga, com um bom retrospecto fora de casa e sem perder há quatro jogos. Por isso, a partida tem tudo para ser de poucos gols e com um resultado incerto até o final, o que faz com que apostas mais cautelosas sejam boas opções.

Palpites Alternativos Ypiranga x Figueirense



🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.86

🎯 Palpite: Figueirense - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.08

🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.49



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Ypiranga RS Ou Empate - odd 1.25

🟢 Palpite: Figueirense (+0.5) - odd 1.63

🟡 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.50



⚖️ Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Figueirense - odd 3.36

🟢 Palpite: Ypiranga RS E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.99

🟡 Palpite: Ypiranga RS - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.01



🚀 Ypiranga x Figueirense: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.28

🟢 Palpite: Ypiranga RS E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.19

🟡 Palpite: Figueirense E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.09



Ypiranga x Figueirense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Ypiranga e Figueirense é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para subir na tabela da Série C. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o Figueirense levando uma pequena vantagem no desempenho recente.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ypiranga x Figueirense - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Colosso da Lagoa, em Erechim



📺 Transmissão: SportyNet



Como Ypiranga e Figueirense Chegam Para o Confronto

O Ypiranga chega para a partida na 13ª posição, com 22 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida em todas as competições e não vence há 4 jogos. Em casa, o Ypiranga tem um histórico de 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

O Figueirense está na 12ª posição da tabela, com 23 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há 4 jogos. Fora de casa, o Figueirense tem um desempenho de 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.