Ypiranga x Botafogo-PB: Palpite Odds Altas +5, +10, Onde Assistir, Série C, 18/08
Ypiranga x Botafogo-PB: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, com transmissão na Sportynet e Dazn.
O Ypiranga de Erechim vive um momento de grande instabilidade na Série C, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O Botafogo-PB, por sua vez, também enfrenta uma fase de altos e baixos e tem a difícil missão de se firmar na competição, buscando pontos para se afastar da zona da degola.
Ypiranga x Botafogo-PB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese - Ypiranga RS ou Empate - odd 1.28
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Ypiranga RS E Não - odd 3.32
- 🎯 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 5.82
Nossas três melhores dicas para o confronto entre Ypiranga e Botafogo-PB exploram a situação delicada de ambas as equipes. A aposta na "Dupla Chance - Ypiranga RS ou Empate" é uma opção segura, considerando que o Ypiranga tem um desempenho melhor em casa e o jogo tem chances de ser equilibrado. Já a aposta em "Ypiranga RS E Não" para o mercado de "Resultado Final/Ambos os Times Marcam" reflete a fragilidade ofensiva do Ypiranga e a dificuldade que o time tem de marcar gols. O palpite em "Placar Exato - 1:0" é uma aposta ousada, mas com odds atraentes, e considera a tendência de jogos com poucos gols para o Ypiranga e a possibilidade de uma vitória simples e apertada em casa.
Palpites Alternativos Ypiranga x Botafogo-PB
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Botafogo PB - odd 2.14
- 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.79
- 🎯 Palpite: Handicap Europeu - Ypiranga RS (-1) - odd 5.15
Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. A aposta em "Empate Anula Aposta - Botafogo PB" é uma opção interessante, já que o Botafogo-PB tem um desempenho irregular fora de casa, mas o empate anula a aposta caso o jogo termine com esse resultado. O palpite em "Menos de 2.5 e Não" para o mercado de "Total de Gols e Ambos os Times Marcam" é uma boa aposta, considerando o histórico de jogos com poucos gols de ambas as equipes. Por fim, a aposta em "Handicap Europeu - Ypiranga RS (-1)" é uma aposta ousada que oferece boas odds, mas que reflete a necessidade do Ypiranga de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
💰 Ypiranga x Botafogo-PB: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Ypiranga RS Ou Empate - odd 1.28
- • 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.43
- • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.62
⚖️ Ypiranga x Botafogo-PB: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final - Ypiranga RS - odd 2.41
- • 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Botafogo PB (0) - odd 2.14
- • 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.55
🚀 Ypiranga x Botafogo-PB: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 5.87
- • 🟢 Palpite: Ypiranga RS Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.30
- • 🟡 Palpite: Placar Exato - 2:1 - odd 10.34
Ypiranga x Botafogo-PB: Onde Assistir e Ficha do Jogo
A partida entre Ypiranga e Botafogo-PB é um confronto direto na Série C. O Ypiranga, que está lutando para se afastar da zona de rebaixamento, precisa de uma vitória em casa para ganhar fôlego na competição. O Botafogo-PB também precisa de pontos para se afastar da parte de baixo da tabela e para seguir com chances de se classificar para a próxima fase. O jogo promete ser tenso, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ypiranga x Botafogo-PB - Série C
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim
- 📺 Transmissão: Sportynet e Dazn
Como Ypiranga e Botafogo-PB Chegam Para o Confronto
O Ypiranga de Erechim vive um momento de grande instabilidade na Série C, onde ocupa a 11ª posição na tabela, com 21 pontos após 16 rodadas. A equipe do técnico Júnior Rocha está a apenas um ponto da zona de rebaixamento e quatro pontos da zona de classificação. O clube vive um jejum de seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates. A fragilidade do time fica clara em suas atuações recentes, com derrotas para o Guarani e o Caxias.
Apesar da má fase, a campanha do Ypiranga tem sido marcada por uma grande irregularidade, mas com um desempenho melhor em casa. A equipe perdeu apenas uma partida em seu estádio, mas fora de casa, a situação é mais preocupante, já que o time não vence há cinco jogos e não conseguiu marcar em dois de seus sete jogos como visitante. A equipe do Ypiranga tem um desempenho irregular e precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.
O Botafogo-PB, que subiu para a Série C após uma boa campanha na Série D, enfrenta um momento de grande instabilidade na temporada de 2025. O time, que iniciou a competição com o objetivo de brigar pelo acesso, agora se encontra na 15ª posição, com 19 pontos em 16 jogos, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. A campanha tem sido de altos e baixos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.
Ypiranga-RS x Botafogo PB: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ypiranga-RS x Botafogo PB: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ypiranga-RS x Botafogo PB: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O mundo das apostas esportivas pode ser uma fonte de entretenimento, mas é crucial praticá-lo com responsabilidade. Lembre-se que as apostas não devem ser encaradas como uma forma de renda , pois os riscos de perdas financeiras são reais. É essencial que você gerencie seu capital de forma inteligente e evite apostar mais do que pode perder. A disciplina e a cautela são as melhores estratégias para uma experiência mais segura. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda profissional. Jogue com base no Jogo Responsável.
