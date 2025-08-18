Ypiranga x Botafogo-PB: Palpite Odds Altas +5, +10, Onde Assistir, Série C, 18/08

Ypiranga x Botafogo-PB: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, com transmissão na Sportynet e Dazn.

O Ypiranga de Erechim vive um momento de grande instabilidade na Série C, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O Botafogo-PB, por sua vez, também enfrenta uma fase de altos e baixos e tem a difícil missão de se firmar na competição, buscando pontos para se afastar da zona da degola.

🎯 Palpite: Dupla Hipótese - Ypiranga RS ou Empate - odd 1.28



🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Ypiranga RS E Não - odd 3.32



🎯 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 5.82



Nossas três melhores dicas para o confronto entre Ypiranga e Botafogo-PB exploram a situação delicada de ambas as equipes. A aposta na "Dupla Chance - Ypiranga RS ou Empate" é uma opção segura, considerando que o Ypiranga tem um desempenho melhor em casa e o jogo tem chances de ser equilibrado. Já a aposta em "Ypiranga RS E Não" para o mercado de "Resultado Final/Ambos os Times Marcam" reflete a fragilidade ofensiva do Ypiranga e a dificuldade que o time tem de marcar gols. O palpite em "Placar Exato - 1:0" é uma aposta ousada, mas com odds atraentes, e considera a tendência de jogos com poucos gols para o Ypiranga e a possibilidade de uma vitória simples e apertada em casa.

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Botafogo PB - odd 2.14



🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.79



🎯 Palpite: Handicap Europeu - Ypiranga RS (-1) - odd 5.15



Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. A aposta em "Empate Anula Aposta - Botafogo PB" é uma opção interessante, já que o Botafogo-PB tem um desempenho irregular fora de casa, mas o empate anula a aposta caso o jogo termine com esse resultado. O palpite em "Menos de 2.5 e Não" para o mercado de "Total de Gols e Ambos os Times Marcam" é uma boa aposta, considerando o histórico de jogos com poucos gols de ambas as equipes. Por fim, a aposta em "Handicap Europeu - Ypiranga RS (-1)" é uma aposta ousada que oferece boas odds, mas que reflete a necessidade do Ypiranga de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Ypiranga RS Ou Empate - odd 1.28



• 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.43



• 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.62



• 🔵 Palpite: Resultado Final - Ypiranga RS - odd 2.41



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Botafogo PB (0) - odd 2.14



• 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.55



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 5.87



• 🟢 Palpite: Ypiranga RS Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.30



• 🟡 Palpite: Placar Exato - 2:1 - odd 10.34



A partida entre Ypiranga e Botafogo-PB é um confronto direto na Série C. O Ypiranga, que está lutando para se afastar da zona de rebaixamento, precisa de uma vitória em casa para ganhar fôlego na competição. O Botafogo-PB também precisa de pontos para se afastar da parte de baixo da tabela e para seguir com chances de se classificar para a próxima fase. O jogo promete ser tenso, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo.

⚽ Confronto: Ypiranga x Botafogo-PB - Série C



📅 Data: 18/08/2025



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim



📺 Transmissão: Sportynet e Dazn



Como Ypiranga e Botafogo-PB Chegam Para o Confronto

O Ypiranga de Erechim vive um momento de grande instabilidade na Série C, onde ocupa a 11ª posição na tabela, com 21 pontos após 16 rodadas. A equipe do técnico Júnior Rocha está a apenas um ponto da zona de rebaixamento e quatro pontos da zona de classificação. O clube vive um jejum de seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates. A fragilidade do time fica clara em suas atuações recentes, com derrotas para o Guarani e o Caxias.

Apesar da má fase, a campanha do Ypiranga tem sido marcada por uma grande irregularidade, mas com um desempenho melhor em casa. A equipe perdeu apenas uma partida em seu estádio, mas fora de casa, a situação é mais preocupante, já que o time não vence há cinco jogos e não conseguiu marcar em dois de seus sete jogos como visitante. A equipe do Ypiranga tem um desempenho irregular e precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

O Botafogo-PB, que subiu para a Série C após uma boa campanha na Série D, enfrenta um momento de grande instabilidade na temporada de 2025. O time, que iniciou a competição com o objetivo de brigar pelo acesso, agora se encontra na 15ª posição, com 19 pontos em 16 jogos, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. A campanha tem sido de altos e baixos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.