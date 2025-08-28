Assine UOL
BSC Young Boys
UEFA Europa League - World Wide
Stadion Wankdorf
Slovan Bratislava
Young Boys x Slovan: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Young Boys x Slovan: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Young Boys e Slovan se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Estádio de Suisse, Berna, Suíça, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O time suíço está na frente da eliminatória após a vitória em Bratislava por 0 a 1. Agora, em casa, o Young Boys quer voltar a vencer e a convencer.


Young Boys x Slovan Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 3-1 para Young Boys


Esse palpite nos mostra um cenário realista, com o Young Boys a dominar mas a sofrer um golo. Odd de 10.90 na Esportes da Sorte com bom valor para retorno.


Young Boys x Slovan: Palpites Alternativos



  • Palpite 1. Vitória Young Boys, odd 1.62 na Esportes da Sorte

  • Palpite 2. Ambas Marcam Sim + Young Boys vence, odd: 3.08 na Esportes da Sorte

  • Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.62 na Esportes da Sorte


1. Young Boys para vencer


O Young Boys é claro favorito, jogando em casa. A odd oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.


2. Young Boys vencer e ambas marcarem


Combina a vitória caseira com golos de ambos os lados. Odd alta para um cenário plausível.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


Expectativa de golos, com o Young Boys a dever marcar múltiplos golos. Odd sólida para um jogo com golos.


Young Boys x Slovan: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Young Boys x Slovan - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de Suisse, Berna, Suíça

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Young Boys x Slovan: Escalações prováveis


Young Boys: Marvin Keller; Saidy Janko, Loris Benito, Tanguy Zoukrou, Jaouen Hadjam; Darian Males, Rayan Raveloson, Edi Fernandes, Armin Gigovic; Chris Bedia, Joël Monteiro.


Slovan: Matus Macik; Sidoine Fogning, Zuberu Sharani, Alen Mustafic, Marko Tolic; Nino Marcelli, Filip Lichý, Kyriakos Savvidis, Mykola Kukharevych; Robert Mak, Vladimír Weiss.


Young Boys x Slovan: Como chegam os times


Young Boys



  • ⚽️ 6 Jogos

  • 3 Vitórias (50%)

  • 🤝 2 Empates (33%)

  • 1 Derrota (17%)

  • 🥅 10 Gols marcados (1,67 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1,17 G/J)


Slovan



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 4 Vitórias (44%)

  • 🤝 3 Empates (33%)

  • 2 Derrotas (22%)

  • 🥅 15 Gols marcados (1,67 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (0,89 G/J)


Young Boys x Slovan: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 5 jogos, com 4 vitórias do Young Boys e 1 empate.



  • Slovan 0-1 Young Boys UEFA Europa League (Qual.) 2025/26

  • Young Boys 3-2 Slovan UEFA Liga dos Campeões (Qual.) 2021/22

  • Slovan 0-0 Young Boys UEFA Liga dos Campeões (Qual.) 2021/22

  • Slovan 1-3 Young Boys Liga Europa 14/15

  • Young Boys 5-0 Slovan Liga Europa 14/15

BSC Young Boys x Slovan Bratislava: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

BSC Young Boys x Slovan Bratislava: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Slovan Bratislava
0 - 1
BSC Young Boys
2021 UEFA Champions League
BSC Young Boys
3 - 2
Slovan Bratislava
2021 UEFA Champions League
Slovan Bratislava
0 - 0
BSC Young Boys
2014 UEFA Europa League
Slovan Bratislava
1 - 3
BSC Young Boys
2014 UEFA Europa League
BSC Young Boys
5 - 0
Slovan Bratislava

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer. 

Palpites

