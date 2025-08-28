- V
Young Boys x Slovan: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08
Young Boys x Slovan: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Young Boys e Slovan se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Estádio de Suisse, Berna, Suíça, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.
O time suíço está na frente da eliminatória após a vitória em Bratislava por 0 a 1. Agora, em casa, o Young Boys quer voltar a vencer e a convencer.
Young Boys x Slovan Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 3-1 para Young Boys
Esse palpite nos mostra um cenário realista, com o Young Boys a dominar mas a sofrer um golo. Odd de 10.90 na Esportes da Sorte com bom valor para retorno.
Young Boys x Slovan: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Young Boys, odd 1.62 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim + Young Boys vence, odd: 3.08 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.62 na Esportes da Sorte
1. Young Boys para vencer
O Young Boys é claro favorito, jogando em casa. A odd oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.
2. Young Boys vencer e ambas marcarem
Combina a vitória caseira com golos de ambos os lados. Odd alta para um cenário plausível.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
Expectativa de golos, com o Young Boys a dever marcar múltiplos golos. Odd sólida para um jogo com golos.
Young Boys x Slovan: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Young Boys x Slovan - Liga Europa
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de Suisse, Berna, Suíça
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Young Boys x Slovan: Escalações prováveis
Young Boys: Marvin Keller; Saidy Janko, Loris Benito, Tanguy Zoukrou, Jaouen Hadjam; Darian Males, Rayan Raveloson, Edi Fernandes, Armin Gigovic; Chris Bedia, Joël Monteiro.
Slovan: Matus Macik; Sidoine Fogning, Zuberu Sharani, Alen Mustafic, Marko Tolic; Nino Marcelli, Filip Lichý, Kyriakos Savvidis, Mykola Kukharevych; Robert Mak, Vladimír Weiss.
Young Boys x Slovan: Como chegam os times
Young Boys
- ⚽️ 6 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (50%)
- 🤝 2 Empates (33%)
- ❌ 1 Derrota (17%)
- 🥅 10 Gols marcados (1,67 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (1,17 G/J)
Slovan
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (44%)
- 🤝 3 Empates (33%)
- ❌ 2 Derrotas (22%)
- 🥅 15 Gols marcados (1,67 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (0,89 G/J)
Young Boys x Slovan: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 5 jogos, com 4 vitórias do Young Boys e 1 empate.
- Slovan 0-1 Young Boys UEFA Europa League (Qual.) 2025/26
- Young Boys 3-2 Slovan UEFA Liga dos Campeões (Qual.) 2021/22
- Slovan 0-0 Young Boys UEFA Liga dos Campeões (Qual.) 2021/22
- Slovan 1-3 Young Boys Liga Europa 14/15
- Young Boys 5-0 Slovan Liga Europa 14/15
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
