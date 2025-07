Yokohama Marinos x Liverpool: Palpite, Onde Assistir, Amistosos 30/07

Yokohama Marinos x Liverpool: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

O time inglês aproveita a parada para dar rodagem ao elenco e testar jovens jogadores. Já o Yokohama entra com ritmo de competição, o que pode equilibrar um pouco o confronto, principalmente no primeiro tempo. Apesar disso, o favoritismo natural do Liverpool se mantém.

Yokohama Marinos x Liverpool Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Liverpool - odd pagando 1.35 na Novibet







Palpite 2 - Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 3.5 - odd pagando 2.05 na Novibet





A promessa é de um jogo movimentado e com boa quantidade de gols, típico de partidas de pré-temporada.

Vitória do Liverpool - odd pagando 1.35

Mesmo com time misto, os ingleses têm superioridade técnica. Boa base para múltiplas.

Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.85

O Marinos costuma ser ofensivo jogando em casa. Linha segura para amistosos.

Mais de 3.5 Gols - odd pagando 2.05

Com equipes mais soltas e ritmo acelerado, é um mercado com valor. Especialmente útil para quem aposta em partidas abertas.

Yokohama Marinos x Liverpool: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Yokohama Marinos x Liverpool