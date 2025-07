Yokohama FC x Real Sociedad: Palpite, Onde Assistir - Amistosos - 25/07

Yokohama FC x Real Sociedad: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

O duelo coloca frente a frente uma equipe japonesa em meio de temporada e um clube espanhol se preparando para a época europeia. A diferença de ritmo e estilo pode gerar um jogo interessante, especialmente no segundo tempo, quando os treinadores devem testar jogadores do banco.

Yokohama FC x Real Sociedad Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória da Real Sociedad - odd pagando 1.70 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Novibet





A expectativa é de um jogo técnico, mas com leveza e espaços, principalmente na etapa final. A Real Sociedad tem mais qualidade técnica, mas o Yokohama FC pode surpreender em transições rápidas.

Vitória da Real Sociedad - odd pagando 1.70

Mesmo fora de casa, a Real Sociedad entra como favorita. O clube espanhol tem um padrão de jogo consolidado e deve impor seu estilo mesmo com time misto. A odd é razoável para uma aposta direta.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80

Esse tipo de confronto tende a ser aberto, com pouca marcação no meio e chance de finalizações dos dois lados. A linha de gols é boa para quem busca movimentação no placar.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85

O fator casa do Yokohama, aliado ao bom momento físico por estar em competição oficial, pode resultar em pelo menos um gol japonês. Já a Real Sociedad tem peças ofensivas capazes de deixar o seu.

Yokohama FC x Real Sociedad: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Yokohama FC x Real Sociedad: