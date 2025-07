Yokohama F Marinos x Nagoya Grampus: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League

Yokohama F Marinos x Nagoya Grampus: Confira os palpites para o jogo pelo campeonato japonês, do dia 20 de julho, no Nissan Stadium. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A J1 League segue acirrada no topo da tabela, com Kashiwa Reysol e Vissel Kobe liderando, mas o foco desta análise está em um confronto entre duas equipes em busca de reação: Yokohama F Marinos e Nagoya Grampus.

Os Marinos, na última posição com apenas 18 pontos, enfrentam uma temporada frustrante, com apenas 4 vitórias em 23 jogos.

Apesar de uma recente vitória após uma sequência negativa, o time ainda luta para escapar da zona de despromoção. Já o Nagoya Grampus, em 13º lugar com 28 pontos, busca estabilidade para se afastar do risco de queda, mas oscila entre resultados positivos e negativos.

Veja os nossos palpites para o Yokohama F Marinos x Nagoya Grampus.

Yokohama F. Marinos x Nagoya Grampus Palpite - J1 League



⚽ Mais de 1.5 gols no jogo (1.42) – Ambos os times têm defesas frágeis, e o Nagoya vem oscilando entre jogos com muitos e poucos gols.



🔶 Nagoya Grampus para vencer (2.21) – O Yokohama está na lanterna e tem desempenho fraco em casa, enquanto o Nagoya busca se afastar da zona de rebaixamento.



🔄 Ambas equipes marcam (1.66) – Apesar da defesa ruim do Yokohama, o time tem capacidade ofensiva, e o Nagoya não costuma ficar em branco.



Palpites com Odds Altas (Valor + Risco)



🔥 Nagoya Grampus vencer & ambas marcam (4.64) – O Yokohama sofre muitos gols, mas pode reagir ofensivamente em casa.



⚡ Resultado exato: Nagoya 2-1 (8.58) – Jogo equilibrado, mas com vantagem para o Grampus, que tem mais consistência.



💥 Mais de 2.5 gols no 2º tempo (4.27) – Se o jogo estiver aberto no intervalo, a segunda etapa pode ter mais gols.



🎲 Primeiro gol do Nagoya Grampus (1.89) – O Yokohama começa mal os jogos e sofre pressão inicial.



📈 Escanteios: 5-6 no 1º tempo (3.13) – Os dois times têm média razoável de escanteios, e o jogo pode ser movimentado.



🔎 Observação: O Yokohama está em má fase, mas um empate (5.58) ou vitória surpresa (8.72 no 1-0) não podem ser descartados.

Se quiser um palpite mais seguro, Mais de 0.5 gols no 1º tempo (1.37) é uma opção conservadora.

Yokohama F. Marinos x Nagoya Grampus: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo