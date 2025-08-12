Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 12/08

Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Xerez Deportivo x Sevilla Atlétic



📅 Data: 12 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)



Xerez Deportivo x Sevilla Atlético - Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Xerez Deportivo -0.5



Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Onde Assistir

O jogo Xerez Deportivo x Sevilla Atlético não vai ter transmissão no Brasil. Mas pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.