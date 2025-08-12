- E
Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 12/08
Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Xerez Deportivo x Sevilla Atlétic
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)
Xerez Deportivo x Sevilla Atlético - Palpite
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Xerez Deportivo -0.5
Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Onde Assistir
O jogo Xerez Deportivo x Sevilla Atlético não vai ter transmissão no Brasil. Mas pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Apelo ao Jogo Responsável
É importante lembrar a todos os fãs de apostas esportivas sobre a importância do Jogo Responsável.
A diversão no mundo das apostas só é completa quando feita de forma consciente e saudável.
