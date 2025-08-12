Assine UOL
Xerez Deportivo
Friendlies Clubs - World Wide
Sevilla Atletico
Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Xerez Deportivo x Sevilla Atlétic

  • 📅 Data: 12 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)


Xerez Deportivo x Sevilla Atlético - Palpite



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Xerez Deportivo -0.5


Xerez Deportivo x Sevilla Atlético: Onde Assistir


O jogo Xerez Deportivo x Sevilla Atlético não vai ter transmissão no Brasil. Mas pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Palpite do Dia

Xerez Deportivo Vence
Superbet logo
3.85
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Libertad Asuncion - River Plate
2
1.92
Bolívar - Cienciano
1
1.49
Shamrock Rovers - Ballkani
1
1.85
Múltipla
5.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
105.85
Apostar agora

Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Xerez Deportivo x Sevilla Atletico: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Xerez Deportivo
0 - 2
Sevilla Atletico
2022 Segunda División RFEF - Group 4
Xerez Deportivo
0 - 1
Sevilla Atletico
2022 Segunda División RFEF - Group 4
Sevilla Atletico
1 - 2
Xerez Deportivo
2021 Friendlies Clubs
Xerez Deportivo
1 - 1
Sevilla Atletico

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Xerez Deportivo
Empate
Sevilla Atletico

Apelo ao Jogo Responsável 


É importante lembrar a todos os fãs de apostas esportivas sobre a importância do Jogo Responsável.


A diversão no mundo das apostas só é completa quando feita de forma consciente e saudável. 

