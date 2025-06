Wydad Casablanca x Al Ain: Palpites e Onde Assistir - Copa do Mundo de Clubes (26/06)

Wydad Casablanca x Al Ain: confira os palpites para o jogo que ocorre no Audi Field, em Washington D.C., na quinta-feira, 26/06/2025, às 16h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Wydad Casablanca x Al Ain Palpites – Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025



Palpite 1 – Ambas Equipas Marcam: Não



Palpite 2 – Total de Gols: Menos de 2.5 gols



Palpite 3 – Resultado Final: Empate



Palpite 1 – Ambas Equipas Marcam: Não

Ambos os times chegam com sérias dificuldades ofensivas na competição. O Wydad marcou apenas 1 gol em dois jogos, enquanto o Al Ain não balançou as redes nenhuma vez nas duas partidas disputadas.

Com as duas equipes já eliminadas e mostrando deficiências no setor ofensivo, é provável que pelo menos uma não consiga marcar.

Palpite 2 – Total de Gols: Menos de 2.5 gols

As estatísticas defensivas preocupantes de ambas as equipes não se traduziram em jogos com muitos gols. O Wydad sofreu 6 gols em dois jogos, enquanto o Al Ain levou impressionantes 11 gols.

No entanto, as dificuldades ofensivas sugerem um confronto com poucos tentos, especialmente considerando que não há mais pressão por classificação.

Palpite 3 – Resultado Final: Empate

Como os dois times já estão eliminados, a motivação estará reduzida para este confronto. O Wydad Casablanca e Al Ain demonstraram níveis técnicos similares durante o torneio, sofrendo derrotas pesadas contra Manchester City e Juventus.

Sem a pressão da classificação, o resultado mais provável é um empate entre duas equipes de forças equivalentes.

Wydad Casablanca x Al Ain – Onde Assistir

Wydad Casablanca x Al Ain se enfrentam na quinta-feira, 26/06/2025, às 16h (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington D.C. A transmissão será realizada pela DAZN, SporTV e CazéTV (YouTube).

Ficha do Jogo: