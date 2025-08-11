WSG Tirol x Real Madrid: Palpite Odds Altas +7, +10, Onde Assistir, Amistoso, 12/08

WSG Tirol x Real Madrid: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao amistoso de pré-temporada. O jogo terá lugar no estádio Tivoli Stadion Tirol, na Áustria, a partir das 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (12/08).

A partida tem um peso diferente para os espanhóis. Esta será a última chance para Xabi Alonso testar o novo elenco e as táticas antes da estreia na La Liga.

Apesar da enorme diferença técnica, o jogo traz oportunidades interessantes para quem gosta de apostar, especialmente em mercados alternativos. Podemos encontrar boas odds (acima de +7) para palpites de placar exato, por exemplo, o que pode trazer um bom retorno.

WSG Tirol x Real Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Real Madrid vence - odd 1.06

🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo - odd 1.41

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.90



Palpites Alternativos WSG Tirol x Real Madrid



🎯 Palpite: Real Madrid -3.5 Handicap Asiático - odd 2.16



🎯 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69



🎯 Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos - odd 1.29



💰 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Real Madrid e Sim (ambos marcam) - odd 2.00

🟢 Palpite: Real Madrid (-2.5) Handicap Asiático - odd 1.53

🟡 Palpite: Total de Gols Mais de 3.5 - odd 1.41



⚖️ WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: WSG Tirol ou Empate (Dupla Chance) - odd 4.06

🟢 Palpite: Empate/Real Madrid (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.52

🟡 Palpite: Total de Gols Faixa 7+ - odd 4.88



🚀 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 3 - odd 7.42

🟢 Palpite: WSG Tirol anula aposta - odd 10.07

🟡 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69



WSG Tirol x Real Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo preparatório para a temporada que se inicia. Para o Real Madrid, é a última chance de ajustar o time antes de começar a La Liga na próxima semana, enquanto o WSG Tirol continua em sua pré-temporada.

O confronto será em Innsbruck, na Áustria, no estádio do WSG Tirol. O fato de o time espanhol estar fora de casa pode (apesar de improvável) equilibrar um pouco o duelo, mas o Real Madrid ainda é o grande favorito.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto : WSG Tirol x Real Madrid - Amistosos de clubes

📅 Data : 12/08/25

⏰ Horário : 14h (horário de Brasília)

🏟️ Local : Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck, Áustria

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial



Como WSG Tirol e Real Madrid Chegam Para o Confronto

O Real Madrid chega para a partida com um desempenho global de seis vitórias, um empate e três derrotas nos últimos 10 jogos. O time marcou em média dois gols por jogo e sofreu uma média de 1.3. O time não perde há oito jogos em casa.

O WSG Tirol, por outro lado, vem de um desempenho um pouco melhor nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, o time suíço teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. A equipe marcou em média dois gols por partida e sofreu 1.6. Globalmente, o time não perde há quatro jogos.