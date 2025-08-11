Assine UOL
WSG Wattens
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Friendlies Clubs - World Wide
Real Madrid
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
17
x
10
2
1.09
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
13.47
x
11.13
2
1.08
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
17.5
x
10.25
2
1.09
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
12
x
9.6
2
1.07
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
15
x
12
2
1.12
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 20:01

WSG Tirol x Real Madrid: Palpite Odds Altas +7, +10, Onde Assistir, Amistoso, 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
4 min

WSG Tirol x Real Madrid: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao amistoso de pré-temporada. O jogo terá lugar no estádio Tivoli Stadion Tirol, na Áustria, a partir das 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (12/08).


A partida tem um peso diferente para os espanhóis. Esta será a última chance para Xabi Alonso testar o novo elenco e as táticas antes da estreia na La Liga.


Apesar da enorme diferença técnica, o jogo traz oportunidades interessantes para quem gosta de apostar, especialmente em mercados alternativos. Podemos encontrar boas odds (acima de +7) para palpites de placar exato, por exemplo, o que pode trazer um bom retorno.


WSG Tirol x Real Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Real Madrid vence - odd 1.06

  • 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo - odd 1.41

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.90


Palpites Alternativos WSG Tirol x Real Madrid



  • 🎯 Palpite: Real Madrid -3.5 Handicap Asiático - odd 2.16

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69

  • 🎯 Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos - odd 1.29


💰 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Real Madrid e Sim (ambos marcam) - odd 2.00

  • 🟢 Palpite: Real Madrid (-2.5) Handicap Asiático - odd 1.53

  • 🟡 Palpite: Total de Gols Mais de 3.5 - odd 1.41


⚖️ WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: WSG Tirol ou Empate (Dupla Chance) - odd 4.06

  • 🟢 Palpite: Empate/Real Madrid (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.52

  • 🟡 Palpite: Total de Gols Faixa 7+ - odd 4.88


🚀 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 3 - odd 7.42

  • 🟢 Palpite: WSG Tirol anula aposta - odd 10.07

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69


WSG Tirol x Real Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este é um jogo preparatório para a temporada que se inicia. Para o Real Madrid, é a última chance de ajustar o time antes de começar a La Liga na próxima semana, enquanto o WSG Tirol continua em sua pré-temporada.


O confronto será em Innsbruck, na Áustria, no estádio do WSG Tirol. O fato de o time espanhol estar fora de casa pode (apesar de improvável) equilibrar um pouco o duelo, mas o Real Madrid ainda é o grande favorito.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: WSG Tirol x Real Madrid - Amistosos de clubes

  • 📅 Data: 12/08/25

  • Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck, Áustria

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial


Como WSG Tirol e Real Madrid Chegam Para o Confronto


O Real Madrid chega para a partida com um desempenho global de seis vitórias, um empate e três derrotas nos últimos 10 jogos. O time marcou em média dois gols por jogo e sofreu uma média de 1.3. O time não perde há oito jogos em casa.


O WSG Tirol, por outro lado, vem de um desempenho um pouco melhor nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, o time suíço teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. A equipe marcou em média dois gols por partida e sofreu 1.6. Globalmente, o time não perde há quatro jogos.

Ver mais Ver menos

WSG Wattens x Real Madrid: Palpite do Dia

Real Madrid Vence
Superbet logo
1.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Bolívar - Cienciano
1
1.51
Omonia Nicosia - Araz
1
1.39
FC Noah - Lincoln Red Imps FC
1
1.32
Múltipla
2.77
x
Aposta
20
=
Ganhos
55.41
Apostar agora

WSG Wattens x Real Madrid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
WSG Wattens
Empate
Real Madrid

Jogo Responsável


Apostar em jogos de futebol é uma forma de entretenimento, e nunca deve ser visto como uma fonte de renda extra. Por isso, é fundamental que você jogue de forma responsável, estabelecendo limites e sabendo a hora de parar.


O jogo deve ser divertido e emocionante, sem comprometer a sua saúde financeira ou mental. Caso sinta que a situação está fugindo do controle, procure ajuda especializada. Lembre-se, apostar com consciência é a chave para a diversão. Para saber mais sobre o tema, visite a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Besiktas
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
St Patrick's Athl.
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Besiktas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bromley
  • V
  • E
  • E
  • D
  • E
-
Ipswich
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D

Ipswich Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alianza Lima
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D
-
Universidad Catolica
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Alianza Lima Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
West Brom
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Derby
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

West Brom Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KuPS
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Rīgas FS
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

KuPS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Internacional
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Jagiellonia
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Silkeborg
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Jagiellonia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Stevenage
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Charlton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites