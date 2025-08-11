- V
WSG Tirol x Real Madrid: Palpite Odds Altas +7, +10, Onde Assistir, Amistoso, 12/08
WSG Tirol x Real Madrid: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao amistoso de pré-temporada. O jogo terá lugar no estádio Tivoli Stadion Tirol, na Áustria, a partir das 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (12/08).
A partida tem um peso diferente para os espanhóis. Esta será a última chance para Xabi Alonso testar o novo elenco e as táticas antes da estreia na La Liga.
Apesar da enorme diferença técnica, o jogo traz oportunidades interessantes para quem gosta de apostar, especialmente em mercados alternativos. Podemos encontrar boas odds (acima de +7) para palpites de placar exato, por exemplo, o que pode trazer um bom retorno.
WSG Tirol x Real Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Real Madrid vence - odd 1.06
- 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo - odd 1.41
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.90
Palpites Alternativos WSG Tirol x Real Madrid
- 🎯 Palpite: Real Madrid -3.5 Handicap Asiático - odd 2.16
- 🎯 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69
- 🎯 Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos - odd 1.29
💰 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Real Madrid e Sim (ambos marcam) - odd 2.00
- 🟢 Palpite: Real Madrid (-2.5) Handicap Asiático - odd 1.53
- 🟡 Palpite: Total de Gols Mais de 3.5 - odd 1.41
⚖️ WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: WSG Tirol ou Empate (Dupla Chance) - odd 4.06
- 🟢 Palpite: Empate/Real Madrid (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.52
- 🟡 Palpite: Total de Gols Faixa 7+ - odd 4.88
🚀 WSG Tirol x Real Madrid: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 3 - odd 7.42
- 🟢 Palpite: WSG Tirol anula aposta - odd 10.07
- 🟡 Palpite: Placar Exato 0 a 4 - odd 7.69
WSG Tirol x Real Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este é um jogo preparatório para a temporada que se inicia. Para o Real Madrid, é a última chance de ajustar o time antes de começar a La Liga na próxima semana, enquanto o WSG Tirol continua em sua pré-temporada.
O confronto será em Innsbruck, na Áustria, no estádio do WSG Tirol. O fato de o time espanhol estar fora de casa pode (apesar de improvável) equilibrar um pouco o duelo, mas o Real Madrid ainda é o grande favorito.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: WSG Tirol x Real Madrid - Amistosos de clubes
- 📅 Data: 12/08/25
- ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck, Áustria
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial
Como WSG Tirol e Real Madrid Chegam Para o Confronto
O Real Madrid chega para a partida com um desempenho global de seis vitórias, um empate e três derrotas nos últimos 10 jogos. O time marcou em média dois gols por jogo e sofreu uma média de 1.3. O time não perde há oito jogos em casa.
O WSG Tirol, por outro lado, vem de um desempenho um pouco melhor nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, o time suíço teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. A equipe marcou em média dois gols por partida e sofreu 1.6. Globalmente, o time não perde há quatro jogos.
WSG Wattens x Real Madrid: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
WSG Wattens x Real Madrid: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar em jogos de futebol é uma forma de entretenimento, e nunca deve ser visto como uma fonte de renda extra. Por isso, é fundamental que você jogue de forma responsável, estabelecendo limites e sabendo a hora de parar.
O jogo deve ser divertido e emocionante, sem comprometer a sua saúde financeira ou mental. Caso sinta que a situação está fugindo do controle, procure ajuda especializada. Lembre-se, apostar com consciência é a chave para a diversão. Para saber mais sobre o tema, visite a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
