Wrexham x Hull City: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Wrexham x Hull City: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio STōK Racecourse, em Wrexham, com transmissão oficial na bet365.

As duas equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Wrexham vive um momento de instabilidade, com três derrotas seguidas, mas o Hull City vem com um bom histórico recente, sem perder há quatro jogos.

Wrexham x Hull City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Wrexham AFC para vencer - odd 2.36

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.79

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.76



O Wrexham é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.36. O time da casa tem uma boa média de 1.6 gols marcados por jogo, mas o Hull City tem um alto percentual de jogos com menos de 2.5 gols (90%). O palpite de que ambas as equipes marcam (sim) e de que o jogo terá menos de 2.5 gols faz sentido, já que o jogo pode ser apertado e com poucos gols.

Palpites Alternativos Wrexham x Hull City



🎯 Palpite: Wrexham AFC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.94

🎯 Palpite: 1º Gol: Wrexham AFC - odd 1.89

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Empate E Sim - odd 4.12



Para palpites alternativos, a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Wrexham é uma boa pedida, já que a equipe tem 50% de jogos sem sofrer gols. Outra opção é apostar que o Wrexham marcará o primeiro gol, pois a odd é de 1.89 e o time abre o placar em 67% dos jogos em casa. A aposta combinada de Empate E Sim tem uma odd alta de 4.12 e é uma boa alternativa para um jogo que pode ser equilibrado.

💰 Wrexham x Hull City: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Wrexham AFC ou Empate - odd 1.35

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.31

🟡 Palpite: Wrexham AFC marca mais de 0.5 gols - odd 1.28



⚖️ Wrexham x Hull City: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Hull City para vencer - odd 2.96

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Wrexham AFC / Wrexham AFC - odd 3.73

🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.12



🚀 Wrexham x Hull City: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 5.63

🟢 Palpite: Empate / Wrexham AFC - odd 5.75

🟡 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 9.02



Wrexham x Hull City: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e tem formato de mata-mata. Em caso de empate no tempo normal, a partida vai para os pênaltis para decidir quem avança. As equipes não se enfrentam há mais de três anos, o que torna o desempenho recente de cada uma o ponto principal de análise.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Wrexham x Hull City - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: STōK Racecourse, em Wrexham

📺 Transmissão: bet365



Como Wrexham e Hull City Chegam Para o Confronto

O Wrexham chega para a partida em uma fase ruim, com três derrotas seguidas. O time tem uma média de 1.6 gols marcados e 0.7 gols sofridos por jogo. Em 60% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Wrexham abriu o placar em 67% dos jogos e venceu 100% das vezes em que o fez.

Já o Hull City vem de um empate e não perde há quatro jogos. O time tem uma média de 0.7 gols marcados e 0.6 gols sofridos por partida. Em 90% dos jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols. Quando o Hull City abriu o placar fora de casa (o que aconteceu em 57% das vezes), venceu 75% das partidas.