Melhores Odds 1X2
1
6.5
x
5
2
1.44

Melhores Odds 1X2
1
6.5
x
4.8
2
1.45

Melhores Odds 1X2
1
6.4
x
4.6
2
1.45

Melhores Odds 1X2
1
6.3
x
4.75
2
1.47

Odds atualizadas a 15.08.2025 às 19:24

Wolves x Manchester City: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 16/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A tarde de sábado, 16 de agosto, reserva a estreia do atual campeão na Premier League. Às 13h30 (horário de Brasília), o Wolverhampton Wanderers recebe o poderoso Manchester City no Molineux Stadium. O confronto é um teste de fogo para a equipe da casa, que historicamente consegue complicar a vida dos Citizens em seu estádio. Confira a análise completa, o melhor Wolves x Manchester City palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Wolves x Manchester City Palpites


Apesar do City ser o grande favorito, o Wolves costuma ser um adversário duro em casa. Os palpites se baseiam na superioridade dos visitantes, mas com ressalvas.


Resultado Final - Vitória do Manchester City: Odd 1.55 na Superbet


Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Pep Guardiola é a grande favorita. Com um elenco recheado de estrelas e vindo de mais um título, a vitória na estreia é o resultado mais lógico e esperado.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.76 na Betnacional


O Wolves tem um histórico impressionante de marcar gols contra o City no Molineux, tendo balançado as redes em 8 dos últimos 9 confrontos em casa. Mesmo que o City vença, a tendência é que os donos da casa também deixem sua marca.


Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.68 na Superbet


O City é uma equipe que pressiona e ataca o tempo todo, gerando muitos escanteios. O Wolves, por sua vez, aposta nos contra-ataques e na velocidade de seus pontas, como Matheus Cunha, o que também deve resultar em jogadas de linha de fundo.


Como chegam os times


O Wolverhampton inicia a temporada buscando uma campanha mais tranquila que a do ano anterior. Sob o comando de Gary O'Neil, a equipe é conhecida por sua solidez defensiva e pela capacidade de criar problemas para os "gigantes" da liga, especialmente em casa. A pré-temporada serviu para dar mais consistência ao time, que aposta na força de sua torcida para tentar arrancar pontos do atual campeão na estreia.


O Manchester City entra em campo para defender seu título e começar mais uma temporada como o time a ser batido. A equipe de Pep Guardiola manteve sua base estelar, com nomes como Haaland, De Bruyne e Foden, e segue sendo a principal força do futebol inglês e mundial. Após uma pré-temporada de bons resultados, os Citizens viajam para Wolverhampton sabendo das dificuldades históricas do confronto, mas confiantes em sua superioridade para começar a campanha com três pontos.


Onde Assistir Wolves x Manchester City


A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.


Ficha de jogo


Confronto: Wolverhampton Wanderers x Manchester City


📅 Data: 16/08/2025


Horário: 13h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Molineux Stadium (Wolverhampton, Inglaterra)


📺 Transmissão: Disney+


Palpite odd alta - Wolves x Manchester City


Para este jogo, vamos variar com um palpite de odd alta focado no mercado de cartões, que tende a ser movimentado pela intensidade e estilo de jogo das equipes.


Kovacic (City) para receber um cartão: Odd 4.50 na Bet365


O meio-campista croata deve fazer o “trabalho sujo” de marcar a forte equipe do Wolverhampton, que joga em casa e deve dar trabalho diante de sua torcida. Uma odd 4.50 para um cartão amarelo é muito convidativa.


Conclusão


O Molineux Stadium será palco de um grande jogo para abrir a temporada de ambos os times. O Manchester City é o favorito absoluto, mas o Wolves tem um histórico de complicar as coisas para os Citizens em seus domínios. A análise aponta para uma vitória do time de Guardiola, mas em um jogo disputado e com gols para os dois lados, como manda a tradição recente do confronto.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Wolves x Manchester City: Palpite do Dia

Manchester City Vence
1.47


As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.



Wolves x Manchester City: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Wolves x Manchester City: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Premier League
Manchester City
1 - 0
Wolves
2024 Premier League
Wolves
1 - 2
Manchester City
2023 Premier League
Manchester City
5 - 1
Wolves
2023 Premier League
Wolves
2 - 1
Manchester City
2022 Premier League
Manchester City
3 - 0
Wolves








Palpites