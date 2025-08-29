Wolves x Everton Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Wolves e Everton se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h no Molineux Stadium, em Wolverhampton. O confronto terá transmissão do Disney+.

O Wolves busca uma vitória em casa para somar os primeiros pontos da temporada. Já o Everton quer conquistar pontos fora de casa, sempre importantes para melhores aspirações na Premier League.

Confira nossos palpites de Wolves x Everton, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Wolves x Everton: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Wolves x Everton, observamos um cenário de equilíbrio, mas com ligeiras vantagens para a equipe da casa. O Wolves demonstra mais solidez em seu campo de defesa, enquanto o Everton tem oscilado, especialmente fora de casa.

Considerando o histórico recente e o momento atual dos times, focamos em mercados que exploram a tendência de poucos gols, mas com potencial para ambos marcarem.



🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.75

🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90

🎯 Empate Anula aposta Wolves - odd 1.80



A análise das estatísticas recentes e o confronto direto apontam para um jogo disputado. O Wolves tem conseguido neutralizar o ataque adversário em casa, enquanto o Everton busca uma recuperação após resultados negativos.

Palpites Alternativos Wolves x Everton

Para apostadores mais experientes, explorar mercados alternativos pode trazer ótimas oportunidades. Levando em conta a propensão de jogos truncados entre estas equipes, focamos em resultados que podem vir com mais consistência.

Essas opções podem render bons frutos para quem estuda a fundo o comportamento das equipes. O Everton tem mostrado dificuldades em manter a posse de bola e criar chances claras contra defesas bem postadas.



🎯 Placar Exato 1-0 Wolves - odd 6.50

🎯 Intervalo Empate - odd 2.20

🎯 Cartão Amarelo para o Everton - odd 3.10



Super Palpites Wolves x Everton



🚀 Wolves vence e Ambos Marcam Não - odd 3.20



💰 Palpites de Odds Baixas Wolves x Everton



🔵 Wolves vence - odd 2.05

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

🟡 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Wolves x Everton



🔵 Empate Anula aposta Wolves - odd 1.55

🟢 Ambos Marcam Não - odd 1.90

🟡 Wolves marca no 2º tempo - odd 1.70



🚀 Palpites de Odds Altas Wolves x Everton



🔵 Placar Exato 2-1 Wolves - odd 9.00

🟢 Intervalo 0-0 - odd 2.75

🟡 Everton vence com Ambas Marcam Não - odd 7.50



Wolves x Everton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Wolves x Everton - Premier League 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Molineux Stadium, Wolverhampton

📺 Transmissão: Disney+



Como Wolves e Everton Chegam Para o Confronto

O Wolves foi muito mal na pré-temporada e no início da Premier League, com duas derrotas. Um pingo de esperança veio no meio de semana, com uma vitória sobre o West Ham e classificação garantida para a próxima fase da Carabao Cup.

O Everton também se classificou na Carabao Cup no meio de semana e vem de vitória sobre o Brighton, na nauguração de seu novo estádio. O time tem um histórico recente de dificuldades fora de casa, o que aumenta a necessidade de um bom desempenho.

Últimos Jogos do Wolves

O Wolves vem de uma sequência de resultados negativos nas pré-temporadas e nos jogos iniciais. A equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para não se distanciar dos líderes.

Nos últimos cinco jogos, o time registrou duas derrotas e três empates. O ataque tem criado poucas oportunidades claras, e a defesa tem sido vazada com frequência.



✅ Wolves 3x2 West Ham - Carabao Cup



❌ Bournemouth 1x0 Wolves - Premier League



❌ Wolves 0x4 Manchester City - Premier League



Últimos Jogos do Everton

O Everton iniciou a temporada com uma derrota e uma vitória, mostrando uma performance irregular. O time busca mais consistência para subir na tabela.

Nos últimos cinco jogos, o Everton teve uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe tem sofrido com a falta de poder ofensivo e inconsistência defensiva.



✅ Everton 2x0 Mansfield - Carabao Cup



✅ Everton 2x0 Brighton - Premier League



❌ Leeds 1x0 Everton - Premier League



Nossa Opinião para Wolves x Everton

Acreditamos que o Wolves tem boas chances de sair com a vitória, diante de seu torcedor. O Everton tem demonstrado fragilidade, especialmente em jogos como visitante.

O fator casa e a necessidade de recuperação do Wolves, contra um Everton em momento de instabilidade, pode definir a partida. Um jogo com poucos gols é o cenário mais provável.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.