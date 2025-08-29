- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
Wolves x Everton Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)
Wolves e Everton se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h no Molineux Stadium, em Wolverhampton. O confronto terá transmissão do Disney+.
O Wolves busca uma vitória em casa para somar os primeiros pontos da temporada. Já o Everton quer conquistar pontos fora de casa, sempre importantes para melhores aspirações na Premier League.
Confira nossos palpites de Wolves x Everton, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Wolves x Everton: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Wolves x Everton, observamos um cenário de equilíbrio, mas com ligeiras vantagens para a equipe da casa. O Wolves demonstra mais solidez em seu campo de defesa, enquanto o Everton tem oscilado, especialmente fora de casa.
Considerando o histórico recente e o momento atual dos times, focamos em mercados que exploram a tendência de poucos gols, mas com potencial para ambos marcarem.
- 🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90
- 🎯 Empate Anula aposta Wolves - odd 1.80
A análise das estatísticas recentes e o confronto direto apontam para um jogo disputado. O Wolves tem conseguido neutralizar o ataque adversário em casa, enquanto o Everton busca uma recuperação após resultados negativos.
Palpites Alternativos Wolves x Everton
Para apostadores mais experientes, explorar mercados alternativos pode trazer ótimas oportunidades. Levando em conta a propensão de jogos truncados entre estas equipes, focamos em resultados que podem vir com mais consistência.
Essas opções podem render bons frutos para quem estuda a fundo o comportamento das equipes. O Everton tem mostrado dificuldades em manter a posse de bola e criar chances claras contra defesas bem postadas.
- 🎯 Placar Exato 1-0 Wolves - odd 6.50
- 🎯 Intervalo Empate - odd 2.20
- 🎯 Cartão Amarelo para o Everton - odd 3.10
Super Palpites Wolves x Everton
- 🚀 Wolves vence e Ambos Marcam Não - odd 3.20
💰 Palpites de Odds Baixas Wolves x Everton
- 🔵 Wolves vence - odd 2.05
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40
- 🟡 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.30
⚖️ Palpites de Odds Médias Wolves x Everton
- 🔵 Empate Anula aposta Wolves - odd 1.55
- 🟢 Ambos Marcam Não - odd 1.90
- 🟡 Wolves marca no 2º tempo - odd 1.70
🚀 Palpites de Odds Altas Wolves x Everton
- 🔵 Placar Exato 2-1 Wolves - odd 9.00
- 🟢 Intervalo 0-0 - odd 2.75
- 🟡 Everton vence com Ambas Marcam Não - odd 7.50
Wolves x Everton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Wolves x Everton - Premier League 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Molineux Stadium, Wolverhampton
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Wolves e Everton Chegam Para o Confronto
O Wolves foi muito mal na pré-temporada e no início da Premier League, com duas derrotas. Um pingo de esperança veio no meio de semana, com uma vitória sobre o West Ham e classificação garantida para a próxima fase da Carabao Cup.
O Everton também se classificou na Carabao Cup no meio de semana e vem de vitória sobre o Brighton, na nauguração de seu novo estádio. O time tem um histórico recente de dificuldades fora de casa, o que aumenta a necessidade de um bom desempenho.
Últimos Jogos do Wolves
O Wolves vem de uma sequência de resultados negativos nas pré-temporadas e nos jogos iniciais. A equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para não se distanciar dos líderes.
Nos últimos cinco jogos, o time registrou duas derrotas e três empates. O ataque tem criado poucas oportunidades claras, e a defesa tem sido vazada com frequência.
- ✅ Wolves 3x2 West Ham - Carabao Cup
- ❌ Bournemouth 1x0 Wolves - Premier League
- ❌ Wolves 0x4 Manchester City - Premier League
Últimos Jogos do Everton
O Everton iniciou a temporada com uma derrota e uma vitória, mostrando uma performance irregular. O time busca mais consistência para subir na tabela.
Nos últimos cinco jogos, o Everton teve uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe tem sofrido com a falta de poder ofensivo e inconsistência defensiva.
- ✅ Everton 2x0 Mansfield - Carabao Cup
- ✅ Everton 2x0 Brighton - Premier League
- ❌ Leeds 1x0 Everton - Premier League
Nossa Opinião para Wolves x Everton
Acreditamos que o Wolves tem boas chances de sair com a vitória, diante de seu torcedor. O Everton tem demonstrado fragilidade, especialmente em jogos como visitante.
O fator casa e a necessidade de recuperação do Wolves, contra um Everton em momento de instabilidade, pode definir a partida. Um jogo com poucos gols é o cenário mais provável.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Wolves x Everton: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Wolves x Everton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Wolves x Everton: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- D
Inter Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- D
- E
- E
Valencia Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- E
Girona Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
Wolves Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- E
- V
Ajax Vence
- V
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
Tottenham Vence
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
FC Juarez Vence