Wolves x Celta Vigo: Super Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Wolves x Celta Vigo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Wolves e Celta Vigo jogam um amistoso neste sábado, dia 9 de agosto, pelas 11:00, no Estádio Molineux, em Wolverhampton, na Inglaterra.
O amistoso serve de preparação de ambos os times para a nova época que está próxima de arrancar oficialmente na Espanha e na Inglaterra.
Wolves x Celta Vigo: Super Palpite
- Aposta: Dupla Chance: Odd 1.44
- Menos de 2.5 gols - Odd: 1.55
- Empate Anula Aposta - Cotação: 1.67
Aposta: Dupla Chance - Casa ou Empate (Wolverhampton ou Empate) - Cotação: 1.44 - Esta é uma das apostas mais seguras, pois cobre dois dos três resultados possíveis. A cotação de 1.44 reflete a probabilidade de o Wolverhampton não perder o jogo, seja vencendo ou empatando. É uma aposta com risco muito baixo.
Aposta: Total de Gols - Menos de 2.5 gols - Cotação: 1.55 - As cotações para este jogo sugerem um placar com poucos gols. É uma aposta de risco baixo a médio, pois cobre resultados como 0x0, 1x0, 0x1, 1x1, 2x0 e 0x2, que são considerados mais prováveis do que um placar com 3 ou mais gols.
Aposta: Wolverhampton - Empate Anula Aposta - Cotação: 1.67 - Esta aposta é uma forma de proteger seu investimento. Se o Wolverhampton vencer, você ganha. Se o jogo terminar em empate, sua aposta é devolvida. Você só perde se o Celta de Vigo vencer. É uma boa alternativa à vitória simples do Wolverhampton, oferecendo um risco mais moderado.
Wolves x Celta Vigo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Wolves x Celta Vigo
- ℹ️ Jogo: Wolves x Celta Vigo pelos Amistosos 2025
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Molineux, Wolverhampton, Inglaterra
Wolves x Celta Vigo: Palpite do Dia
Wolves x Celta Vigo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Wolves x Celta Vigo: Confrontos Diretos
