Wolves
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Celta Vigo
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2
1
1.91
x
3.75
2
3.3

Melhores Odds 1X2
1
1.9
x
3.69
2
3.41

Melhores Odds 1X2
1
1.88
x
3.85
2
3.55

Melhores Odds 1X2
1
1.92
x
3.7
2
3.45

Odds atualizadas a 09.08.2025 às 10:48

Wolves x Celta Vigo: Super Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Wolves x Celta Vigo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Wolves e Celta Vigo jogam um amistoso neste sábado, dia 9 de agosto, pelas 11:00, no Estádio Molineux, em Wolverhampton, na Inglaterra.


O amistoso serve de preparação de ambos os times para a nova época que está próxima de arrancar oficialmente na Espanha e na Inglaterra.


Wolves x Celta Vigo: Super Palpite



  • Aposta: Dupla Chance: Odd 1.44

  • Menos de 2.5 gols - Odd: 1.55

  • Empate Anula Aposta - Cotação: 1.67


Aposta: Dupla Chance - Casa ou Empate (Wolverhampton ou Empate) - Cotação: 1.44 - Esta é uma das apostas mais seguras, pois cobre dois dos três resultados possíveis. A cotação de 1.44 reflete a probabilidade de o Wolverhampton não perder o jogo, seja vencendo ou empatando. É uma aposta com risco muito baixo.


Aposta: Total de Gols - Menos de 2.5 gols - Cotação: 1.55 - As cotações para este jogo sugerem um placar com poucos gols. É uma aposta de risco baixo a médio, pois cobre resultados como 0x0, 1x0, 0x1, 1x1, 2x0 e 0x2, que são considerados mais prováveis do que um placar com 3 ou mais gols.


Aposta: Wolverhampton - Empate Anula Aposta - Cotação: 1.67 - Esta aposta é uma forma de proteger seu investimento. Se o Wolverhampton vencer, você ganha. Se o jogo terminar em empate, sua aposta é devolvida. Você só perde se o Celta de Vigo vencer. É uma boa alternativa à vitória simples do Wolverhampton, oferecendo um risco mais moderado.


Wolves x Celta Vigo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Wolves x Celta Vigo



  • ℹ️ Jogo: Wolves x Celta Vigo pelos Amistosos 2025

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Molineux, Wolverhampton, Inglaterra

Wolves x Celta Vigo: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Cruzeiro - Santos
1
1.57
Palmeiras - Ceara
1
1.51
Tanzania - Madagascar
1
1.69
Múltipla
4.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.13
Wolves x Celta Vigo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Wolves x Celta Vigo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2021 Friendlies Clubs
Wolves
0 - 1
Celta Vigo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Wolves
Empate
Celta Vigo

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.











