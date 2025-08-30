Assine UOL
VfL Wolfsburg
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Bundesliga - Germany
Volkswagen Arena
FSV Mainz 05
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.09
x
3.5
2
3.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 23:02

Wolfsburg x Mainz: Palpite, Odds +7, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga, 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Wolfsburg x Mainz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Wolfsburg e Mainz se enfrentam neste doming, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/2026. A bola rola a partir das 10h30 no Volkswagen Arena, em Wolfsburg.


O Wolfsburg busca começar a temporada com uma vitória em casa para empolgar sua torcida. Já o Mainz chega com o objetivo de somar pontos fora de casa e impor seu ritmo.


Wolfsburg x Mainz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Wolfsburg - odd 1.75

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.90


Wolfsburg x Mainz Super Palpite do Dia



  • 🚀 Vitória do Wolfsburg com Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.80


💰 Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Wolfsburg vence - odd 1.75

  • 🟢 Ambos Marcam Não - odd 2.00

  • 🟡 Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.85


⚖️ Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟢 Wolfsburg marca no 2º Tempo - odd 2.20

  • 🟡 Total de Gols Exato 2 - odd 3.50


🚀 Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar Exato 2-1 - odd 7.00

  • 🟢 Primeiro Gol: Pejcinovic - odd 7.50

  • 🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Wolfsburg - odd 4.20


Wolfsburg x Mainz: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Wolfsburg x Mainz - Bundesliga 2025/2026

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Volkswagen Arena, Wolfsburg

  • 📺 Transmissão: Novibet


Wolfsburg x Mainz: Escalações prováveis


Wolfsburg: Kamil Grabara; Kilian Fischer, Moritz Jenz, Kostas Koulierakis, Aaron Zehnter; Maximilian Arnold, Vinicius Souza, Skov Olsen, Lovro Majer; Patrick Wimmer, Dzenan Pejcinovic.


Mainz: Robin Zentner; Anthony Caci, Phillipp Mwene, Danny da Costa, Andreas Olsen; Nadiem Amiri, Dominik Kohr, Kaishu Sano, Lee Jae-sung; Benedict Hollerbach, Paul Nebel.


Wolfsburg x Mainz: Como chegam os times


Wolfsburg



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 2 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 12 Gols marcados (6 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)


Mainz



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 1 Vitória (33%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (67%)

  • 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (1 G/J)


Wolfsburg x Mainz: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 48 vezes, com 20 vitórias do Wolfsburg, 17 empates e 11 triunfos do Mainz.



  • 2025-04-19: Mainz 2-2 Wolfsburg, R30, Bundesliga 24/25

  • 2024-12-08: Wolfsburg 4-3 Mainz, R13, Bundesliga 24/25

  • 2024-05-18: Wolfsburg 1-3 Mainz, R34, Bundesliga 23/24

  • 2024-01-13: Mainz 1-1 Wolfsburg, R17, Bundesliga 23/24

  • 2023-04-30: Wolfsburg 3-0 Mainz, R30, Bundesliga 22/23

Ver mais Ver menos

VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Trabzonspor - Samsunspor
1
1.8
Corinthians W - São Paulo W
1
1.41
New York City FC - DC United
1
1.55
Múltipla
3.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.68
Apostar agora

VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Bundesliga
FSV Mainz 05
2 - 2
VfL Wolfsburg
2024 Bundesliga
VfL Wolfsburg
4 - 3
FSV Mainz 05
2023 Bundesliga
VfL Wolfsburg
1 - 3
FSV Mainz 05
2023 Bundesliga
FSV Mainz 05
1 - 1
VfL Wolfsburg
2022 Bundesliga
VfL Wolfsburg
3 - 0
FSV Mainz 05

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
VfL Wolfsburg
Empate
FSV Mainz 05

Wolfsburg x Mainz: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas nesta partida, lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte