- V
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- E
- V
Wolfsburg x Mainz: Palpite, Odds +7, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga, 31/08
Wolfsburg x Mainz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Wolfsburg e Mainz se enfrentam neste doming, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/2026. A bola rola a partir das 10h30 no Volkswagen Arena, em Wolfsburg.
O Wolfsburg busca começar a temporada com uma vitória em casa para empolgar sua torcida. Já o Mainz chega com o objetivo de somar pontos fora de casa e impor seu ritmo.
Wolfsburg x Mainz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Wolfsburg - odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.90
Wolfsburg x Mainz Super Palpite do Dia
- 🚀 Vitória do Wolfsburg com Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.80
💰 Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Wolfsburg vence - odd 1.75
- 🟢 Ambos Marcam Não - odd 2.00
- 🟡 Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.85
⚖️ Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Médias
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80
- 🟢 Wolfsburg marca no 2º Tempo - odd 2.20
- 🟡 Total de Gols Exato 2 - odd 3.50
🚀 Wolfsburg x Mainz Palpite de Odds Altas
- 🔵 Placar Exato 2-1 - odd 7.00
- 🟢 Primeiro Gol: Pejcinovic - odd 7.50
- 🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Wolfsburg - odd 4.20
Wolfsburg x Mainz: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Wolfsburg x Mainz - Bundesliga 2025/2026
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Volkswagen Arena, Wolfsburg
- 📺 Transmissão: Novibet
Wolfsburg x Mainz: Escalações prováveis
Wolfsburg: Kamil Grabara; Kilian Fischer, Moritz Jenz, Kostas Koulierakis, Aaron Zehnter; Maximilian Arnold, Vinicius Souza, Skov Olsen, Lovro Majer; Patrick Wimmer, Dzenan Pejcinovic.
Mainz: Robin Zentner; Anthony Caci, Phillipp Mwene, Danny da Costa, Andreas Olsen; Nadiem Amiri, Dominik Kohr, Kaishu Sano, Lee Jae-sung; Benedict Hollerbach, Paul Nebel.
Wolfsburg x Mainz: Como chegam os times
Wolfsburg
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 12 Gols marcados (6 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)
Mainz
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (1 G/J)
Wolfsburg x Mainz: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 48 vezes, com 20 vitórias do Wolfsburg, 17 empates e 11 triunfos do Mainz.
- 2025-04-19: Mainz 2-2 Wolfsburg, R30, Bundesliga 24/25
- 2024-12-08: Wolfsburg 4-3 Mainz, R13, Bundesliga 24/25
- 2024-05-18: Wolfsburg 1-3 Mainz, R34, Bundesliga 23/24
- 2024-01-13: Mainz 1-1 Wolfsburg, R17, Bundesliga 23/24
- 2023-04-30: Wolfsburg 3-0 Mainz, R30, Bundesliga 22/23
VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Palpite do Dia
VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
VfL Wolfsburg x FSV Mainz 05: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Wolfsburg x Mainz: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas nesta partida, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.