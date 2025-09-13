Assine UOL
VfL Wolfsburg
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Bundesliga - Germany
Volkswagen Arena
1.FC Köln
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.01
x
3.65
2
3.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 09:00

Wolfsburg x Colônia Palpite, Odds, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Wolfsburg x Colônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A partida entre Wolfsburg x Colônia acontece no sábado, 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg. O confronto é válido pela Bundesliga 2025/2026.


O confronto promete ser aberto e ofensivo, com duas equipes em bom momento, mas com o Wolfsburg tentando manter a invencibilidade e o Colônia buscando a terceira vitória consecutiva.


Wolfsburg x Colônia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.67)

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.26

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.55


⚖️ Wolfsburg x Colônia Palpite Odds Médias



  • 🎯 Vitória Wolfsburg: 2.00

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5: 2.05

  • 🎯 Handicap Asiático - Wolfsburg -0.5: 2.00


🚀 Wolfsburg x Colônia Palpite Odds Altas



  • 🎯 Empate: 3.55

  • 🎯 Vitória do Time de Fora: 3.90

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 1.5: 4.00


Wolfsburg x Colônia: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Wolfsburg x Colônia - Bundesliga

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Volkswagen Arena, Wolfsburg

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Wolfsburg x Colônia: Escalações prováveis


Wolfsburg: Kamil Grabara; Kilian Fischer, Moritz Jenz, Kostas Koulierakis, Vinicius Souza; Lovro Majer, Maximilian Arnold, Aaron Zehnter, Dzenan Pejcinovic; Patrick Wimmer, Skov Olsen.


Colônia: Marvin Schwabe; Sebastian Sebulonsen, Rav van den Berg, Timo Hübers, Kristoffer Lund; Eric Martel, Denis Huseinbasic, Jan Thielmann, Isak Johannesson; Marius Bulter, Jakub Kaminski.


Como Wolfsburg e Colônia Chegam Para o Confronto


Wolfsburg e Colônia se enfrentam em um início de temporada promissor para ambos. O Wolfsburg ocupa a 6ª posição, com 4 pontos em 2 jogos, após 1 vitória e 1 empate, marcando 4 gols e sofrendo 2.


Já o Colônia aparece ainda mais forte: é o 3º colocado, com 6 pontos em 2 partidas, 100% de aproveitamento, com 5 gols marcados e apenas 1 sofrido.


Os números ofensivos mostram equilíbrio, mas com leve vantagem para os visitantes.


O Wolfsburg tem média de 2 gols por jogo, 1,4 gols esperados, além de 13 finalizações e 4 escanteios por partida.


O Colônia apresenta 2,5 gols de média, 1,62 gols esperados, maior volume ofensivo com 15 finalizações, embora cobre menos escanteios (3 por jogo).

Ver mais Ver menos

VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Arsenal - Nottingham Forest
1
1.44
Samsunspor - Antalyaspor
1
1.69
SC Braga - GIL Vicente
1
1.5
Múltipla
3.65
x
Aposta
20
=
Ganhos
73.01
Apostar agora

VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 Bundesliga
VfL Wolfsburg
1 - 1
1.FC Köln
2023 Bundesliga
1.FC Köln
1 - 2
VfL Wolfsburg
2022 Bundesliga
1.FC Köln
0 - 2
VfL Wolfsburg
2022 Bundesliga
VfL Wolfsburg
2 - 4
1.FC Köln
2021 Bundesliga
1.FC Köln
0 - 1
VfL Wolfsburg

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
VfL Wolfsburg
Empate
1.FC Köln

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte