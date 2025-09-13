- V
Wolfsburg x Colônia Palpite, Odds, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09/2025
Wolfsburg x Colônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A partida entre Wolfsburg x Colônia acontece no sábado, 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg. O confronto é válido pela Bundesliga 2025/2026.
O confronto promete ser aberto e ofensivo, com duas equipes em bom momento, mas com o Wolfsburg tentando manter a invencibilidade e o Colônia buscando a terceira vitória consecutiva.
Wolfsburg x Colônia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.67)
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.26
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.55
⚖️ Wolfsburg x Colônia Palpite Odds Médias
- 🎯 Vitória Wolfsburg: 2.00
- 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5: 2.05
- 🎯 Handicap Asiático - Wolfsburg -0.5: 2.00
🚀 Wolfsburg x Colônia Palpite Odds Altas
- 🎯 Empate: 3.55
- 🎯 Vitória do Time de Fora: 3.90
- 🎯 Total de Gols - Menos de 1.5: 4.00
Wolfsburg x Colônia: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Wolfsburg x Colônia - Bundesliga
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Volkswagen Arena, Wolfsburg
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Wolfsburg x Colônia: Escalações prováveis
Wolfsburg: Kamil Grabara; Kilian Fischer, Moritz Jenz, Kostas Koulierakis, Vinicius Souza; Lovro Majer, Maximilian Arnold, Aaron Zehnter, Dzenan Pejcinovic; Patrick Wimmer, Skov Olsen.
Colônia: Marvin Schwabe; Sebastian Sebulonsen, Rav van den Berg, Timo Hübers, Kristoffer Lund; Eric Martel, Denis Huseinbasic, Jan Thielmann, Isak Johannesson; Marius Bulter, Jakub Kaminski.
Como Wolfsburg e Colônia Chegam Para o Confronto
Wolfsburg e Colônia se enfrentam em um início de temporada promissor para ambos. O Wolfsburg ocupa a 6ª posição, com 4 pontos em 2 jogos, após 1 vitória e 1 empate, marcando 4 gols e sofrendo 2.
Já o Colônia aparece ainda mais forte: é o 3º colocado, com 6 pontos em 2 partidas, 100% de aproveitamento, com 5 gols marcados e apenas 1 sofrido.
Os números ofensivos mostram equilíbrio, mas com leve vantagem para os visitantes.
O Wolfsburg tem média de 2 gols por jogo, 1,4 gols esperados, além de 13 finalizações e 4 escanteios por partida.
O Colônia apresenta 2,5 gols de média, 1,62 gols esperados, maior volume ofensivo com 15 finalizações, embora cobre menos escanteios (3 por jogo).
VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Palpite do Dia
VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
VfL Wolfsburg x 1.FC Köln: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares