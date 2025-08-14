- V
Wolfsberger x PAOK: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08
Wolfsberger x PAOK: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Wolfsberger e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Lavanttal Arena, na Áustria.
O Wolfsberger joga em casa e tenta chegar na vantagem neste jogo da volta, após empate em Salônica.
Já o PAOK, tradicional clube grego, chega com mais experiência continental e o objetivo de marcar para obter a classificação.
Wolfsberger x PAOK Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do PAOK – odd pagando 2.05 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365
Vitória do PAOK - odd pagando 2.05
O PAOK costuma se destacar em jogos eliminatórios, principalmente contra adversários de menor expressão. A qualidade técnica e a experiência europeia pesam a favor da equipe grega.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
O Wolfsberger deve aproveitar o mando de campo para buscar o gol, enquanto o PAOK tem força ofensiva para marcar mesmo fora de casa. Esse cenário aumenta a chance de ambos balançarem as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00
Se o jogo for aberto desde o início, com os dois times buscando vantagem, a tendência é de um placar movimentado, superando os dois gols.
Wolfsberger x PAOK: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Wolfsberger x PAOK pela Liga Europa (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Lavanttal Arena, Áustria
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Wolfsberger x PAOK: Escalações prováveis
Wolfsberger: Nikolas Polster; Cheikh Diabaté, Dom Baumgartner, Fabian Wohlmuth, Nicolas Wimmer; René Renner, Thierno Ballo, Alessandro Schopf, Dejan Zukic; Emmanuel Agyemang, David Atanga.
PAOK: Jiri Pavlenka; Jonjoe Kenny, Tomasz Kedziora, Ioannis Michailidis, Baba Rahman; Mady Camara, Soualiho Meité, Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias; Taison, Fedor Chalov.
Wolfsberger AC x PAOK: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Wolfsberger AC x PAOK: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Wolfsberger AC x PAOK: Confrontos Diretos
