Assine UOL
Wolfsberger AC
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
UEFA Europa League - World Wide
PAOK
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.1
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.29
x
3.14
2
2.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
3.35
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.35
x
3.15
2
2.16
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.35
x
3.2
2
2.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 12:48

Wolfsberger x PAOK: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Wolfsberger x PAOK: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Wolfsberger e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Lavanttal Arena, na Áustria.


O Wolfsberger joga em casa e tenta chegar na vantagem neste jogo da volta, após empate em Salônica.


Já o PAOK, tradicional clube grego, chega com mais experiência continental e o objetivo de marcar para obter a classificação.


Wolfsberger x PAOK Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do PAOK – odd pagando 2.05 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365


 


Vitória do PAOK - odd pagando 2.05


O PAOK costuma se destacar em jogos eliminatórios, principalmente contra adversários de menor expressão. A qualidade técnica e a experiência europeia pesam a favor da equipe grega.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


O Wolfsberger deve aproveitar o mando de campo para buscar o gol, enquanto o PAOK tem força ofensiva para marcar mesmo fora de casa. Esse cenário aumenta a chance de ambos balançarem as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00


Se o jogo for aberto desde o início, com os dois times buscando vantagem, a tendência é de um placar movimentado, superando os dois gols.


Wolfsberger x PAOK: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Wolfsberger x PAOK pela Liga Europa (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Lavanttal Arena, Áustria 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Wolfsberger x PAOK: Escalações prováveis


Wolfsberger: Nikolas Polster; Cheikh Diabaté, Dom Baumgartner, Fabian Wohlmuth, Nicolas Wimmer; René Renner, Thierno Ballo, Alessandro Schopf, Dejan Zukic; Emmanuel Agyemang, David Atanga.


PAOK: Jiri Pavlenka; Jonjoe Kenny, Tomasz Kedziora, Ioannis Michailidis, Baba Rahman; Mady Camara, Soualiho Meité, Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias; Taison, Fedor Chalov.

Ver mais Ver menos

Wolfsberger AC x PAOK: Palpite do Dia

PAOK Vence
Superbet logo
2.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Inter Miami - Los Angeles Galaxy
1
1.56
Legia Warszawa - AEK Larnaca
1
1.64
Dundee Utd - Rapid Vienna
2
1.58
Múltipla
4.04
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.85
Apostar agora

Wolfsberger AC x PAOK: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Wolfsberger AC x PAOK: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
PAOK
0 - 0
Wolfsberger AC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Wolfsberger AC
Empate
PAOK

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Zulte Waregem
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Club Brugge KV
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guinea
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Algeria
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V

Algeria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
remo
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Botafogo SP
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

Botafogo SP Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Vaduz
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Novorizontino
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
-
Coritiba
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Novorizontino Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Clara
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Larne
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E

Santa Clara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Burgos
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Cultural Leonesa
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Burgos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Astana
  • D
  • E
  • V
  • D
  • V
-
Lausanne
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites