Wigan x Notts County: Palpite Odds Altas +7, +14, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Wigan x Notts County: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio DW Stadium, em Wigan, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam em um jogo de mata-mata, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Wigan vive um bom momento, sem perder há cinco jogos em casa. Já o Notts County, apesar de ter uma fase mais difícil, vem de um empate em um jogo fora de casa.

Wigan x Notts County Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Wigan FC para vencer - odd 1.94

Wigan FC para vencer - odd 1.94

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.80

Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.80

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 1.92



Analisando as estatísticas, o Wigan é o favorito com uma odd de 1.94. O time da casa tem 90% de jogos com menos de 2.5 gols. O Notts County tem 50% de jogos com mais de 2.5 gols. Por isso, o palpite de "menos de 2.5 gols" e "ambas as equipes marcam (não)" faz bastante sentido para este confronto.

Palpites Alternativos Wigan x Notts County



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Wigan FC - odd 1.42

Empate Anula Aposta: Wigan FC - odd 1.42

🎯 Palpite: Wigan FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.20

Wigan FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.20

🎯 Palpite: Placar exato 1:0 - odd 6.68



Para palpites alternativos, a aposta de Empate Anula Aposta no Wigan é uma opção segura para o favorito. O palpite de Vence Sem Sofrer Gols no Wigan também é uma boa escolha, já que o time tem 30% de jogos sem sofrer gols. A aposta no Placar Exato de 1 a 0 para o Wigan tem uma odd de 6.68 e é um palpite com potencial.

💰 Wigan x Notts County: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Wigan FC ou Empate - odd 1.23

Wigan FC ou Empate - odd 1.23

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.30

Mais de 1.5 gols - odd 1.30

🟡 Palpite: Wigan FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.21



⚖️ Wigan x Notts County: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Notts County para vencer - odd 3.85

Notts County para vencer - odd 3.85

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Wigan FC / Wigan FC - odd 2.93

Intervalo/Final Do Jogo: Wigan FC / Wigan FC - odd 2.93

🟡 Palpite: Notts County (-0.5) - odd 3.62



🚀 Wigan x Notts County: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 9.15

Placar exato 0 a 0 - odd 9.15

🟢 Palpite: Placar exato 2 a 2 - odd 14.03

Placar exato 2 a 2 - odd 14.03

🟡 Palpite: Notts County E Sim - odd 7.34



Wigan x Notts County: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo de mata-mata da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, e o vencedor avança para a próxima fase. Como não houve confrontos diretos recentes, o desempenho dos times nos últimos jogos é o ponto principal para a análise da partida. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Wigan x Notts County - Copa da Liga Inglesa

Wigan x Notts County - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: DW Stadium, em Wigan

DW Stadium, em Wigan

📺 Transmissão: bet365



Como Wigan e Notts County Chegam Para o Confronto

O Wigan Athletic chega para o jogo com uma derrota recente, mas sem perder há cinco jogos em casa. O time tem uma média de 1 gol marcado e 0.8 gols sofridos por jogo. Em 90% das suas partidas, o placar final teve menos de 2.5 gols. Jogando em casa, o Wigan abriu o placar em 60% dos jogos e venceu em 67% dessas ocasiões.

O Notts County, por sua vez, também vem de uma derrota, mas não perde há um jogo fora de casa. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Notts County abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 20% das vezes), venceu 100% das partidas.