Weston-super-Mare x Taunton Town Palpite, Odds 5+; Copa da Inglaterra (16/09)
Procurando um palpite para Weston-super-Mare x Taunton Town? A partida válida pela Copa da Inglaterra, que acontece em 16 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), promete muita emoção.
De um lado, o Weston-super-Mare busca a vitória para avançar na competição e dar alegria à torcida. Do outro, o Taunton Town quer surpreender e mostrar sua força na Copa da Inglaterra.
Neste artigo, vamos analisar as equipes, apresentar dicas de apostas e mostrar onde você pode assistir ao jogo. Confira!
Weston-super-Mare x Taunton Town: Nossas 3 Melhores Dicas
Para você que busca palpites para Weston-super-Mare x Taunton Town, separamos três dicas que podem ser muito úteis. Analisamos as equipes e separamos os melhores mercados para você.
- 🎯 Empate no jogo - odd 3.20
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.85
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.00
Palpites Alternativos Weston-super-Mare x Taunton Town
Se você procura por outras opções de apostas, confira estes palpites alternativos:
- ⚽ Weston-super-Mare vence: odd 2.50
- ⚽ Taunton Town vence: odd 2.80
- ⚽ Menos de 2.5 gols: odd 1.70
Super Palpites Weston-super-Mare x Taunton Town
Para quem gosta de ousar, separamos alguns palpites com odds mais altas:
- 🔥 Placar exato 1x1: odd 6.50
- 🔥 Primeiro tempo com mais de 1.5 gols: odd 2.50
- 🔥 Ambos marcam e Weston-super-Mare vence: odd 5.00
💰 Palpites de Odds Baixas Weston-super-Mare x Taunton Town
Para quem busca segurança, confira as apostas com odds mais baixas:
- Vitória ou empate do Weston-super-Mare - Odd 1.55 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Weston-super-Mare tem um bom desempenho.
⚖️ Palpites de Odds Médias Weston-super-Mare x Taunton Town
Aposte nos mercados com odds que valem o risco:
- Ambos os times marcam - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.
🚀 Palpites de Odds Altas Weston-super-Mare x Taunton Town
Para quem gosta de emoção e retorno alto, aposte nestes mercados:
- Vitória do Taunton Town - Odd 3.80 Risco: Alto Justificativa: O Taunton Town pode surpreender e garantir a vitória fora de casa.
Weston-super-Mare x Taunton Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba onde assistir e os detalhes da partida:
- 🗓️ Data: 16 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- ⚽ Competição: Copa da Inglaterra
Como Weston-super-Mare e Taunton Town Chegam Para o Confronto
O Weston-super-Mare busca consolidar sua posição como mandante e começar a competição com o pé direito. A equipe quer mostrar sua força desde o início.
Já o Taunton Town, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Weston-super-Mare
O Weston-super-Mare teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
- ✅ Weston-super-Mare 3x2 Maidstone Utd - 02/09/2025
- ✅ Weston-super-Mare 2x1 Dagenham & Redbridge - 30/08/2025
- ✅ Weston-super-Mare 2x1 Farnborough - 25/08/2025
- 🟡 Taunton Town 1x1 Weston-super-Mare - 13/09/2025
Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota
Últimos Jogos do Taunton Town
O Taunton Town vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Taunton Town 1x0 Tiverton Town - 25/08/2025
- 🟡 Taunton Town 1x1 Weymouth - 10/09/2025
- ✅ Taunton Town 2x0 Al-Fayha - 06/09/2025
- 🟡 Taunton Town 1x1 Weston-super-Mare - 13/09/2025
Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota
Nossa Opinião para Weston-super-Mare x Taunton Town
A partida entre Weston-super-Mare e Taunton Town promete ser equilibrada, com chances para ambos os lados. O fator casa pode ser importante, mas o Taunton Town tem mostrado consistência.
Nosso palpite é que o jogo termine empatado. Acreditamos que ambas as equipes devem marcar gols, tornando o confronto ainda mais emocionante. Fique de olho nas odds e aproveite!
Weston-super-Mare x Taunton Town: Palpite do Dia
Weston-super-Mare x Taunton Town: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Weston-super-Mare x Taunton Town: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
