Weston-super-Mare
FA Cup - United Kingdom
The Optima Stadium
Taunton Town
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 12:30

Weston-super-Mare x Taunton Town Palpite, Odds 5+; Copa da Inglaterra (16/09)

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Procurando um palpite para Weston-super-Mare x Taunton Town? A partida válida pela Copa da Inglaterra, que acontece em 16 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), promete muita emoção.


De um lado, o Weston-super-Mare busca a vitória para avançar na competição e dar alegria à torcida. Do outro, o Taunton Town quer surpreender e mostrar sua força na Copa da Inglaterra.


Neste artigo, vamos analisar as equipes, apresentar dicas de apostas e mostrar onde você pode assistir ao jogo. Confira!


Weston-super-Mare x Taunton Town: Nossas 3 Melhores Dicas


Para você que busca palpites para Weston-super-Mare x Taunton Town, separamos três dicas que podem ser muito úteis. Analisamos as equipes e separamos os melhores mercados para você.



  🎯 Empate no jogo - odd 3.20 

  🎯 Ambos os times marcam - odd 1.85 

  🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.00


Palpites Alternativos Weston-super-Mare x Taunton Town


Se você procura por outras opções de apostas, confira estes palpites alternativos:



  ⚽ Weston-super-Mare vence: odd 2.50

  ⚽ Taunton Town vence: odd 2.80

  ⚽ Menos de 2.5 gols: odd 1.70


Super Palpites Weston-super-Mare x Taunton Town


Para quem gosta de ousar, separamos alguns palpites com odds mais altas:



  🔥 Placar exato 1x1: odd 6.50

  🔥 Primeiro tempo com mais de 1.5 gols: odd 2.50

  🔥 Ambos marcam e Weston-super-Mare vence: odd 5.00


💰 Palpites de Odds Baixas Weston-super-Mare x Taunton Town


Para quem busca segurança, confira as apostas com odds mais baixas:



  Vitória ou empate do Weston-super-Mare - Odd 1.55 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Weston-super-Mare tem um bom desempenho.


⚖️ Palpites de Odds Médias Weston-super-Mare x Taunton Town


Aposte nos mercados com odds que valem o risco:



  Ambos os times marcam - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Weston-super-Mare x Taunton Town


Para quem gosta de emoção e retorno alto, aposte nestes mercados:



  Vitória do Taunton Town - Odd 3.80 Risco: Alto Justificativa: O Taunton Town pode surpreender e garantir a vitória fora de casa.


Weston-super-Mare x Taunton Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba onde assistir e os detalhes da partida:



  🗓️ Data: 16 de setembro de 2025

  ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  ⚽ Competição: Copa da Inglaterra


Como Weston-super-Mare e Taunton Town Chegam Para o Confronto


O Weston-super-Mare busca consolidar sua posição como mandante e começar a competição com o pé direito. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Taunton Town, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Weston-super-Mare


O Weston-super-Mare teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  ✅ Weston-super-Mare 3x2 Maidstone Utd - 02/09/2025

  ✅ Weston-super-Mare 2x1 Dagenham & Redbridge - 30/08/2025

  ✅ Weston-super-Mare 2x1 Farnborough - 25/08/2025

  🟡 Taunton Town 1x1 Weston-super-Mare - 13/09/2025


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Últimos Jogos do Taunton Town


O Taunton Town vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



  ✅ Taunton Town 1x0 Tiverton Town - 25/08/2025

  🟡 Taunton Town 1x1 Weymouth - 10/09/2025

  ✅ Taunton Town 2x0 Al-Fayha - 06/09/2025

  🟡 Taunton Town 1x1 Weston-super-Mare - 13/09/2025


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Nossa Opinião para Weston-super-Mare x Taunton Town


A partida entre Weston-super-Mare e Taunton Town promete ser equilibrada, com chances para ambos os lados. O fator casa pode ser importante, mas o Taunton Town tem mostrado consistência.


Nosso palpite é que o jogo termine empatado. Acreditamos que ambas as equipes devem marcar gols, tornando o confronto ainda mais emocionante. Fique de olho nas odds e aproveite!


 

Weston-super-Mare x Taunton Town: Palpite do Dia

Weston-super-Mare x Taunton Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Weston-super-Mare x Taunton Town: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 FA Cup
Taunton Town
1 - 1
Weston-super-Mare
2023 National League - South
Taunton Town
0 - 1
Weston-super-Mare
2023 National League - South
Weston-super-Mare
4 - 0
Taunton Town
2021 Non League Premier - Southern South
Taunton Town
3 - 2
Weston-super-Mare
2021 Non League Premier - Southern South
Weston-super-Mare
2 - 0
Taunton Town

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Weston-super-Mare
Empate
Taunton Town

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


