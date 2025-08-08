Westerlo x Mechelen: Palpite, Onde Assistir, Jupiler Pro League da Bélgica, 09/08

Westerlo x Mechelen: veja o palpite para o jogo da Jupiler Pro League Belga em 09/08. Saiba onde assistir ao vivo e detalhes da partida.

A Jupiler Pro League segue a todo vapor, e neste sábado, dia 09 de agosto de 2025, teremos um confronto interessante entre Westerlo e Mechelen, válido pela terceira rodada da elite do futebol belga.

A partida será disputada no Estádio Het Kuipje, em Westerlo, com início marcado para as 13h15 (horário de Brasília).

O Westerlo, jogando em casa, busca regressar às vitórias, enquanto o Mechelen chega mais motivado, querendo manter um bom início de temporada e se firmar entre os primeiros colocados da tabela.

Confira os palpites para o jogo Westerlo x Mechelen

Westerlo x Mechelen Palpite - Jupiler Pro League



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Westerlo 2-1 Mechelen



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



O Mechelen segue invicto, nos dois jogos disputados. Mas o Westerlo entra em campo motivado por superar o rival na tabela. Jogo deverá ser equilibrado, com os dois times procurando vencer.

Westerlo x Mechelen: Onde Assistir

O jogo Westerlo x Mechelen não tem transmissão no Brasil. Mas pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo