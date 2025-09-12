Assine UOL
West Ham
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Premier League - United Kingdom
London Stadium
Tottenham
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
3.6
2
2.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.47
x
3.61
2
2.11
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.55
2
2.07
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.5
x
3.55
2
2.07
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 19:31

West Ham x Tottenham Palpite, Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para West Ham x Tottenham? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no London Stadium, promete muita emoção em um clássico londrino que marca o início da Premier League.


De um lado, o West Ham quer usar a força de sua casa para começar a temporada com o pé direito e somar pontos importantes. Do outro, o Tottenham busca engrenar após um início de altos e baixos para se firmar na parte de cima da tabela.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para West Ham x Tottenham, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e as prováveis escalações do clássico. Acompanhe!


West Ham x Tottenham Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


O duelo entre West Ham e Tottenham costuma ser marcado pelo equilíbrio e por muitos gols. O histórico recente aponta para partidas abertas, onde ambos os times conseguem balançar as redes, tornando o mercado de gols uma opção interessante.


Analisando o momento das equipes e o retrospecto dos confrontos diretos, preparamos uma tabela com as três dicas que apresentam o melhor valor para este grande jogo da Premier League. Confira as odds e os mercados selecionados.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


1.60


1.75


2.20

Palpites Alternativos West Ham x Tottenham


Para quem busca diversificar as apostas, existem outros mercados com boas oportunidades. Uma dica é o Empate Anula a Aposta a favor do Tottenham, que oferece uma segurança maior caso o jogo termine empatado. Outra opção é focar no desempenho individual, como Son Heung-min para marcar a qualquer momento.


Super Palpites West Ham x Tottenham


Se você procura por odds mais elevadas, uma aposta combinada pode ser o caminho. Uma sugestão interessante é: Vitória do Tottenham + Ambos Marcam + Mais de 8.5 escanteios. Essa combinação reflete a tendência de um jogo movimentado, com favoritismo para os Spurs, mas com o West Ham também deixando sua marca.


💰 Palpites de Odds Baixas West Ham x Tottenham


🟢 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.60


Risco: Baixo


Justificativa: Este mercado se confirmou nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes. Ambos os times possuem ataques de qualidade e defesas que costumam ceder oportunidades, cenário ideal para que as duas redes balancem.


⚖️ Palpites de Odds Médias West Ham x Tottenham


🟡 Vitória do Tottenham - Odd 2.20


Risco: Médio


Justificativa: Apesar da irregularidade, o Tottenham conta com um elenco tecnicamente superior e jogadores que podem decidir a partida a qualquer momento. O West Ham, por outro lado, vem de uma sequência de resultados mais negativa.


🚀 Palpites de Odds Altas West Ham x Tottenham


🔴 West Ham vence e Ambos Marcam: Sim - Odd 4.50


Risco: Alto


Justificativa: Jogando em casa, o West Ham costuma crescer e complicar a vida dos seus rivais. Embora seja um resultado mais difícil, uma vitória dos Hammers com gols dos dois lados é um cenário plausível em um clássico de tamanha rivalidade.


West Ham x Tottenham: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O clássico londrino pela Premier League terá transmissão para todo o Brasil através dos canais por assinatura e streaming do grupo Disney. Fique por dentro de todas as informações da partida para não perder nenhum detalhe.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: West Ham x Tottenham

  • Competição: Premier League 2025/26

  • Data: 13/09/2025, às 13h30 (horário de Brasília)

  • Local: London Stadium, em Londres (Inglaterra)

  • Onde Assistir: Disney+


Como West Ham e Tottenham Chegam Para o Confronto


O West Ham entra em campo buscando a primeira vitória em casa na temporada para dar uma resposta ao seu torcedor após resultados inconsistentes na pré-temporada e nas primeiras rodadas. O time aposta na força do London Stadium para superar o rival.


Já o Tottenham, também com um início de altos e baixos, quer usar o clássico como um ponto de virada para embalar na competição. A equipe sabe que uma vitória fora de casa contra um rival direto pode dar a confiança necessária para a sequência do campeonato.


Últimas do West Ham


O desempenho recente do West Ham mostra uma equipe que oscila bastante. Começou a competição com duas derrotas, mas venceu na última rodada e respirou.


Últimas do Tottenham


O Tottenham também vive um momento de instabilidade, alternando bons e maus resultados. A equipe venceu os dois primeiros jogos da Premier League, incluindo uma grande vitória contra o City, fora de casa, mas perdeu para o Bournemouth em seus domínios na rodada anterior.


Nossa Opinião para West Ham x Tottenham


Esperamos um clássico equilibrado e com chances de gol para os dois lados, como manda a tradição do confronto. O Tottenham leva um leve favoritismo pela qualidade técnica do seu elenco, mas o fator casa pode pesar a favor do West Ham.


Por isso, o mercado de Ambos Marcam surge como a aposta de maior segurança. Para quem busca um risco moderado, a vitória simples do Tottenham também se apresenta como uma oportunidade de valor, considerando as cotações oferecidas.



🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.

Ver mais Ver menos

West Ham x Tottenham: Palpite do Dia

Tottenham Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
SC Braga - GIL Vicente
1
1.5
Samsunspor - Antalyaspor
1
1.71
Feyenoord - Heerenveen
1
1.41
Múltipla
3.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.33
Apostar agora

West Ham x Tottenham: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

West Ham x Tottenham: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Premier League
West Ham
1 - 1
Tottenham
2024 Premier League
Tottenham
4 - 1
West Ham
2023 Premier League
West Ham
1 - 1
Tottenham
2023 Premier League
Tottenham
1 - 2
West Ham
2023 Friendlies Clubs
Tottenham
2 - 3
West Ham

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
West Ham
Empate
Tottenham

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Burnley
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Liverpool
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Liverpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte