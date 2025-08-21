Assine UOL
West Ham
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Premier League - United Kingdom
London Stadium
Chelsea
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
West Ham x Chelsea: Palpite Odd 6 e Onde Assistir, Premier League, 22/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A noite de sexta-feira, 22 de agosto, traz o primeiro grande dérbi de Londres da temporada na Premier League. Às 16h (horário de Brasília), o West Ham recebe o Chelsea no London Stadium para uma partida que promete muita rivalidade pela segunda rodada da competição. Ambas as equipes buscam a primeira vitória para ganhar embalo no início do campeonato. Confira a análise completa, o melhor West Ham x Chelsea palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


West Ham x Chelsea Palpites


Este é um clássico de prognóstico difícil. O Chelsea tem mais qualidade técnica, mas o West Ham é muito forte em casa e costuma endurecer o jogo.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.72 na Betnacional


Este é um palpite quase obrigatório para este confronto. Os últimos 5 dérbis entre eles tiveram gols dos dois lados. Com o West Ham contando com a força de sua torcida e o Chelsea com seu ataque poderoso, a tendência deve se manter.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.73 na Superbet


A combinação de ataques talentosos e defesas que ainda buscam o entrosamento ideal neste início de temporada cria um cenário perfeito para um jogo com placar movimentado. A rivalidade também contribui para uma partida mais aberta e intensa.


Empate anula a aposta | Chelsea: Odd 1.28 na Bet365


Apesar da dificuldade de jogar no London Stadium, o Chelsea de Enzo Maresca possui um elenco superior e um estilo de jogo que pode controlar a partida. Este mercado oferece segurança, pois em caso de empate a aposta é devolvida, mas a aposta principal é na vitória dos Blues.


Como chegam os times


O West Ham chega para o seu primeiro jogo em casa na temporada após uma dolorosa derrota por 3x0 para o recém promovido Sunderland, na estreia. A equipe de Graham Potter precisa mostrar mais e jogar diante de sua torcida contra um grande rival é a oportunidade perfeita para o time mostrar sua força e conquistar a primeira vitória na liga.


O Chelsea vem de um empate frustrante em 0 a 0 com o Crystal Palace na primeira rodada. A equipe de Enzo Maresca dominou a posse de bola, mas não conseguiu marcar. A pressão por uma vitória já na segunda rodada é grande, e os Blues sabem que um triunfo em um clássico fora de casa daria a confiança necessária para o restante da temporada.


Onde Assistir West Ham x Chelsea


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: West Ham United x Chelsea


📅 Data: 22/08/2025


Horário: 16h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: London Stadium (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - West Ham x Chelsea


Para este dérbi com grande expectativa de gols, um palpite ousado pode se concentrar no primeiro marcador da partida, combinando o momento do jogador com o estilo de jogo das equipes.


Cole Palmer (Chelsea) para marcar o primeiro gol: Odd 6.00 na Superbet


O camisa 10 e principal jogador do Chelsea é o cobrador de pênaltis e o cérebro da equipe. Com o time de Maresca provavelmente dominando a posse de bola desde o início, Palmer terá liberdade para finalizar de fora da área ou infiltrar. Apostar que ele abrirá o placar oferece uma odd muito elevada e é um cenário plausível para o craque do time visitante.


Conclusão


O primeiro grande dérbi de Londres da temporada promete ser um jogo eletrizante e imprevisível. O West Ham usará a força de sua casa para tentar superar um Chelsea tecnicamente superior, mas que ainda se ajusta às ideias de seu novo treinador. A análise aponta para um confronto aberto, com gols para ambos os lados, mas com um leve favoritismo para os Blues, que têm mais armas para decidir a partida.


As apostas esportivas são uma excelente maneira de testar seus conhecimentos e adicionar emoção extra aos jogos. No entanto, é crucial manter a disciplina e o controle. Gerencie sua banca com cuidado, nunca aposte por impulso e lembre-se que perdas fazem parte do processo. O mais importante é que a atividade continue sendo uma fonte de diversão.

West Ham x Chelsea: Palpite do Dia

Chelsea Vence
1.68
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

West Ham x Chelsea: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

West Ham x Chelsea: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Chelsea
2 - 1
West Ham
2024 Premier League
West Ham
0 - 3
Chelsea
2023 Premier League
Chelsea
5 - 0
West Ham
2023 Premier League
West Ham
3 - 1
Chelsea
2022 Premier League
West Ham
1 - 1
Chelsea

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
West Ham
Empate
Chelsea

