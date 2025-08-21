West Ham x Chelsea: Palpite Odd 6 e Onde Assistir, Premier League, 22/08

A noite de sexta-feira, 22 de agosto, traz o primeiro grande dérbi de Londres da temporada na Premier League. Às 16h (horário de Brasília), o West Ham recebe o Chelsea no London Stadium para uma partida que promete muita rivalidade pela segunda rodada da competição. Ambas as equipes buscam a primeira vitória para ganhar embalo no início do campeonato. Confira a análise completa, o melhor West Ham x Chelsea palpite e saiba onde assistir.

West Ham x Chelsea Palpites

Este é um clássico de prognóstico difícil. O Chelsea tem mais qualidade técnica, mas o West Ham é muito forte em casa e costuma endurecer o jogo.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.72 na Betnacional

Este é um palpite quase obrigatório para este confronto. Os últimos 5 dérbis entre eles tiveram gols dos dois lados. Com o West Ham contando com a força de sua torcida e o Chelsea com seu ataque poderoso, a tendência deve se manter.

Mais de 2.5 gols: Odd 1.73 na Superbet

A combinação de ataques talentosos e defesas que ainda buscam o entrosamento ideal neste início de temporada cria um cenário perfeito para um jogo com placar movimentado. A rivalidade também contribui para uma partida mais aberta e intensa.

Empate anula a aposta | Chelsea: Odd 1.28 na Bet365

Apesar da dificuldade de jogar no London Stadium, o Chelsea de Enzo Maresca possui um elenco superior e um estilo de jogo que pode controlar a partida. Este mercado oferece segurança, pois em caso de empate a aposta é devolvida, mas a aposta principal é na vitória dos Blues.

Como chegam os times

O West Ham chega para o seu primeiro jogo em casa na temporada após uma dolorosa derrota por 3x0 para o recém promovido Sunderland, na estreia. A equipe de Graham Potter precisa mostrar mais e jogar diante de sua torcida contra um grande rival é a oportunidade perfeita para o time mostrar sua força e conquistar a primeira vitória na liga.

O Chelsea vem de um empate frustrante em 0 a 0 com o Crystal Palace na primeira rodada. A equipe de Enzo Maresca dominou a posse de bola, mas não conseguiu marcar. A pressão por uma vitória já na segunda rodada é grande, e os Blues sabem que um triunfo em um clássico fora de casa daria a confiança necessária para o restante da temporada.

Onde Assistir West Ham x Chelsea

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: West Ham United x Chelsea

📅 Data: 22/08/2025

⏰ Horário: 16h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: London Stadium (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - West Ham x Chelsea

Para este dérbi com grande expectativa de gols, um palpite ousado pode se concentrar no primeiro marcador da partida, combinando o momento do jogador com o estilo de jogo das equipes.

Cole Palmer (Chelsea) para marcar o primeiro gol: Odd 6.00 na Superbet

O camisa 10 e principal jogador do Chelsea é o cobrador de pênaltis e o cérebro da equipe. Com o time de Maresca provavelmente dominando a posse de bola desde o início, Palmer terá liberdade para finalizar de fora da área ou infiltrar. Apostar que ele abrirá o placar oferece uma odd muito elevada e é um cenário plausível para o craque do time visitante.

Conclusão

O primeiro grande dérbi de Londres da temporada promete ser um jogo eletrizante e imprevisível. O West Ham usará a força de sua casa para tentar superar um Chelsea tecnicamente superior, mas que ainda se ajusta às ideias de seu novo treinador. A análise aponta para um confronto aberto, com gols para ambos os lados, mas com um leve favoritismo para os Blues, que têm mais armas para decidir a partida.

As apostas esportivas são uma excelente maneira de testar seus conhecimentos e adicionar emoção extra aos jogos. No entanto, é crucial manter a disciplina e o controle. Gerencie sua banca com cuidado, nunca aposte por impulso e lembre-se que perdas fazem parte do processo. O mais importante é que a atividade continue sendo uma fonte de diversão.