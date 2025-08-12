Assine UOL
West Brom
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
League Cup - United Kingdom
The Hawthorns
Derby
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.95
x
3.4
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.36
2
3.64
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.06
x
3.35
2
3.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 09:45

West Brom x Derby: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

West Brom x Derby: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Hawthorns, em West Bromwich, com transmissão oficial na bet365.


As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase, e o histórico de confrontos diretos nos últimos três anos é bem disputado, com uma pequena vantagem para o Derby. O West Brom chega em uma boa fase, com duas vitórias seguidas, enquanto o Derby vive um momento de instabilidade, com uma derrota na última rodada.


West Brom x Derby Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: West Bromwich AFC para vencer - odd 2.04

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.04

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.86


Analisando as estatísticas, o West Brom é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.04. O West Brom tem 40% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Derby tem 30%. Além disso, a aposta de "ambas as equipes marcam" tem uma odd de 1.86 e faz sentido, já que os dois times têm médias de gols próximas.


Palpites Alternativos West Brom x Derby



  • 🎯 Palpite: West Bromwich AFC vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 4.25

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: West Bromwich AFC - odd 1.47

  • 🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: West Bromwich AFC Gol E Empate - odd 8.80


Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do West Brom com ambos os times marcando é uma boa opção, com odd de 4.25. O Empate Anula Aposta no West Brom é uma escolha mais segura, com odd de 1.47. Já a aposta de 1º Gol e Resultado Final em West Brom Gol E Empate traz uma odd de 8.80 e é um bom palpite arriscado, já que o West Brom abre o placar em 67% dos jogos em casa.


💰 West Brom x Derby: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: West Bromwich AFC Ou Empate - odd 1.26

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.34

  • 🟡 Palpite: West Bromwich AFC marca mais de 0.5 gols - odd 1.24


⚖️ West Brom x Derby: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Derby County FC para vencer - odd 3.61

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: West Bromwich AFC / West Bromwich AFC - odd 3.14

  • 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35


🚀 West Brom x Derby: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 8.46

  • 🟢 Palpite: Derby County FC E Não - odd 5.83

  • 🟡 Palpite: Derby County FC / Derby County FC - odd 6.20


West Brom x Derby: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. O histórico de confrontos diretos é bastante equilibrado, com cinco jogos nos últimos três anos, e o Derby levou a melhor em duas das últimas três partidas. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: West Bromwich x Derby County - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Hawthorns, em West Bromwich

  • 📺 Transmissão: bet365


Como West Brom e Derby Chegam Para o Confronto


O West Bromwich chega para a partida em uma boa fase, com duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos. O time tem uma média global de 1.1 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo, com 40% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o West Brom abriu o placar em 67% dos jogos e venceu em 75% dessas ocasiões.


Já o Derby County vem de uma derrota e não vence há três jogos. O time tem uma média de 1 gol marcado e 0.9 gols sofridos por partida, com 70% dos seus jogos terminando com menos de 2.5 gols. Quando o Derby abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 67% das vezes), venceu 50% das partidas.

Ver mais Ver menos

West Brom x Derby: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
FK Crvena Zvezda - Lech Poznan
1
1.56
Grimsby - Shrewsbury
1
1.97
Charlton - Stevenage
1
1.85
Múltipla
5.69
x
Aposta
20
=
Ganhos
113.71
Apostar agora

West Brom x Derby: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

West Brom x Derby: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 Championship
West Brom
0 - 0
Derby
2024 Championship
West Brom
1 - 3
Derby
2024 Championship
Derby
2 - 1
West Brom
2022 League Cup
Derby
1 - 0
West Brom
2021 Championship
Derby
1 - 0
West Brom

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
West Brom
Empate
Derby

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que elas não são uma fonte de renda. O jogo responsável é fundamental para uma experiência segura, por isso, estabeleça limites de tempo e dinheiro. Se as apostas estiverem se tornando um problema, procure ajuda profissional. Para mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites