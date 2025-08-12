West Brom x Derby: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

West Brom x Derby: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Hawthorns, em West Bromwich, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase, e o histórico de confrontos diretos nos últimos três anos é bem disputado, com uma pequena vantagem para o Derby. O West Brom chega em uma boa fase, com duas vitórias seguidas, enquanto o Derby vive um momento de instabilidade, com uma derrota na última rodada.

West Brom x Derby Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: West Bromwich AFC para vencer - odd 2.04

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.04

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.86



Analisando as estatísticas, o West Brom é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.04. O West Brom tem 40% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Derby tem 30%. Além disso, a aposta de "ambas as equipes marcam" tem uma odd de 1.86 e faz sentido, já que os dois times têm médias de gols próximas.

Palpites Alternativos West Brom x Derby



🎯 Palpite: West Bromwich AFC vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 4.25

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: West Bromwich AFC - odd 1.47

🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: West Bromwich AFC Gol E Empate - odd 8.80



Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do West Brom com ambos os times marcando é uma boa opção, com odd de 4.25. O Empate Anula Aposta no West Brom é uma escolha mais segura, com odd de 1.47. Já a aposta de 1º Gol e Resultado Final em West Brom Gol E Empate traz uma odd de 8.80 e é um bom palpite arriscado, já que o West Brom abre o placar em 67% dos jogos em casa.

💰 West Brom x Derby: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: West Bromwich AFC Ou Empate - odd 1.26

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.34

🟡 Palpite: West Bromwich AFC marca mais de 0.5 gols - odd 1.24



⚖️ West Brom x Derby: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Derby County FC para vencer - odd 3.61

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: West Bromwich AFC / West Bromwich AFC - odd 3.14

🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35



🚀 West Brom x Derby: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 8.46

🟢 Palpite: Derby County FC E Não - odd 5.83

🟡 Palpite: Derby County FC / Derby County FC - odd 6.20



West Brom x Derby: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. O histórico de confrontos diretos é bastante equilibrado, com cinco jogos nos últimos três anos, e o Derby levou a melhor em duas das últimas três partidas. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: West Bromwich x Derby County - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: The Hawthorns, em West Bromwich

📺 Transmissão: bet365



Como West Brom e Derby Chegam Para o Confronto

O West Bromwich chega para a partida em uma boa fase, com duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos. O time tem uma média global de 1.1 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo, com 40% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o West Brom abriu o placar em 67% dos jogos e venceu em 75% dessas ocasiões.

Já o Derby County vem de uma derrota e não vence há três jogos. O time tem uma média de 1 gol marcado e 0.9 gols sofridos por partida, com 70% dos seus jogos terminando com menos de 2.5 gols. Quando o Derby abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 67% das vezes), venceu 50% das partidas.