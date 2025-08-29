Assine UOL
Werder Bremen
Bundesliga - Germany
Bayer Leverkusen
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 00:30

Werder Bremen x Leverkusen: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Werder Bremen x Leverkusen: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O confronto é um duelo de equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Werder Bremen, em 17º, quanto o Leverkusen, em 13º, foram derrotados na rodada de estreia e chegam pressionados por uma vitória. O histórico do confronto aponta para uma partida aberta e com muitos gols.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Werder Bremen x Leverkusen Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95 na Betnacional


Para as apostas em Werder Bremen x Leverkusen, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que é uma verdadeira garantia de gols.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53


Este é um dos confrontos mais confiáveis da Alemanha para gols de ambos os lados. A aposta "Ambas Marcam" foi vencedora nos últimos seis jogos diretos entre as equipes.


Com as duas defesas se mostrando vulneráveis na estreia, a tendência de mais um jogo com as duas redes balançando é altíssima.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56


Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" tem um retrospecto excelente, acontecendo em cinco dos últimos seis duelos.


O Werder Bremen chega após sofrer uma goleada de 4 a 1, enquanto o Leverkusen precisa dar uma resposta ofensiva após perder em casa. O cenário é perfeito para um placar movimentado.


Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95


Apesar de também ter perdido na estreia, o Leverkusen possui um elenco muito superior ao do Werder Bremen.


A equipe estará pressionada para dar uma resposta imediata, e enfrenta um adversário ideal para isso, que demonstrou grande fragilidade defensiva. O favoritismo e a qualidade técnica devem prevalecer.


Werder Bremen x Leverkusen: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Werder Bremen x Leverkusen ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Werder Bremen x Leverkusen - Bundesliga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Weserstadion, Bremen

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Werder Bremen x Leverkusen: Últimos 5 jogos entre os times



  • 08/03/2025 - Leverkusen 0-2 Werder Bremen

  • 26/10/2024 - Werder Bremen 2-2 Leverkusen

  • 14/04/2024 - Leverkusen 5-0 Werder Bremen

  • 25/11/2023 - Werder Bremen 0-3 Leverkusen

  • 12/03/2023 - Werder Bremen 2-3 Leverkusen


Werder Bremen x Leverkusen: Quem Ganha? Melhores Odds


O Bayer Leverkusen é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,3%. O time da casa, Werder Bremen, tem 28,6% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,3%.



  • 🏆 Werder Bremen vence, odd 3.50 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.80 na Superbet

  • 👀 Leverkusen vence, odd 1.95 na F12.bet

Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Aston Villa - Crystal Palace
1
1.9
Talleres Cordoba - Deportivo Riestra
1
1.92
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
1
1.65
Múltipla
6.02
x
Aposta
20
=
Ganhos
120.38
Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Bundesliga
Bayer Leverkusen
0 - 2
Werder Bremen
2024 Bundesliga
Werder Bremen
2 - 2
Bayer Leverkusen
2023 Bundesliga
Bayer Leverkusen
5 - 0
Werder Bremen
2023 Bundesliga
Werder Bremen
0 - 3
Bayer Leverkusen
2022 Bundesliga
Werder Bremen
2 - 3
Bayer Leverkusen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Werder Bremen
Empate
Bayer Leverkusen

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

