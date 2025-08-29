- D
Werder Bremen x Leverkusen: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)
Werder Bremen x Leverkusen: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O confronto é um duelo de equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Werder Bremen, em 17º, quanto o Leverkusen, em 13º, foram derrotados na rodada de estreia e chegam pressionados por uma vitória. O histórico do confronto aponta para uma partida aberta e com muitos gols.
Werder Bremen x Leverkusen Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95 na Betnacional
Para as apostas em Werder Bremen x Leverkusen, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que é uma verdadeira garantia de gols.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53
Este é um dos confrontos mais confiáveis da Alemanha para gols de ambos os lados. A aposta "Ambas Marcam" foi vencedora nos últimos seis jogos diretos entre as equipes.
Com as duas defesas se mostrando vulneráveis na estreia, a tendência de mais um jogo com as duas redes balançando é altíssima.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56
Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" tem um retrospecto excelente, acontecendo em cinco dos últimos seis duelos.
O Werder Bremen chega após sofrer uma goleada de 4 a 1, enquanto o Leverkusen precisa dar uma resposta ofensiva após perder em casa. O cenário é perfeito para um placar movimentado.
💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95
Apesar de também ter perdido na estreia, o Leverkusen possui um elenco muito superior ao do Werder Bremen.
A equipe estará pressionada para dar uma resposta imediata, e enfrenta um adversário ideal para isso, que demonstrou grande fragilidade defensiva. O favoritismo e a qualidade técnica devem prevalecer.
Werder Bremen x Leverkusen: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Werder Bremen x Leverkusen ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Werder Bremen x Leverkusen - Bundesliga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Weserstadion, Bremen
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Werder Bremen x Leverkusen: Últimos 5 jogos entre os times
- 08/03/2025 - Leverkusen 0-2 Werder Bremen
- 26/10/2024 - Werder Bremen 2-2 Leverkusen
- 14/04/2024 - Leverkusen 5-0 Werder Bremen
- 25/11/2023 - Werder Bremen 0-3 Leverkusen
- 12/03/2023 - Werder Bremen 2-3 Leverkusen
Werder Bremen x Leverkusen: Quem Ganha? Melhores Odds
O Bayer Leverkusen é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,3%. O time da casa, Werder Bremen, tem 28,6% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,3%.
- 🏆 Werder Bremen vence, odd 3.50 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.80 na Superbet
- 👀 Leverkusen vence, odd 1.95 na F12.bet
Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Palpite do Dia
Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Werder Bremen x Bayer Leverkusen: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
