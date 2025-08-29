Werder Bremen x Leverkusen: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)

Werder Bremen x Leverkusen: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.

O confronto é um duelo de equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Werder Bremen, em 17º, quanto o Leverkusen, em 13º, foram derrotados na rodada de estreia e chegam pressionados por uma vitória. O histórico do confronto aponta para uma partida aberta e com muitos gols.

Werder Bremen x Leverkusen Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56 na Bet365



💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95 na Betnacional



Para as apostas em Werder Bremen x Leverkusen, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que é uma verdadeira garantia de gols.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53

Este é um dos confrontos mais confiáveis da Alemanha para gols de ambos os lados. A aposta "Ambas Marcam" foi vencedora nos últimos seis jogos diretos entre as equipes.

Com as duas defesas se mostrando vulneráveis na estreia, a tendência de mais um jogo com as duas redes balançando é altíssima.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.56

Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" tem um retrospecto excelente, acontecendo em cinco dos últimos seis duelos.

O Werder Bremen chega após sofrer uma goleada de 4 a 1, enquanto o Leverkusen precisa dar uma resposta ofensiva após perder em casa. O cenário é perfeito para um placar movimentado.

💧 Palpite 3. Leverkusen vence, odd pagando 1.95

Apesar de também ter perdido na estreia, o Leverkusen possui um elenco muito superior ao do Werder Bremen.

A equipe estará pressionada para dar uma resposta imediata, e enfrenta um adversário ideal para isso, que demonstrou grande fragilidade defensiva. O favoritismo e a qualidade técnica devem prevalecer.

Werder Bremen x Leverkusen: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Werder Bremen x Leverkusen ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Werder Bremen x Leverkusen - Bundesliga

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Weserstadion, Bremen

📺 Onde vai passar: Disney+



Werder Bremen x Leverkusen: Últimos 5 jogos entre os times



08/03/2025 - Leverkusen 0-2 Werder Bremen



26/10/2024 - Werder Bremen 2-2 Leverkusen



14/04/2024 - Leverkusen 5-0 Werder Bremen



25/11/2023 - Werder Bremen 0-3 Leverkusen



12/03/2023 - Werder Bremen 2-3 Leverkusen



Werder Bremen x Leverkusen: Quem Ganha? Melhores Odds

O Bayer Leverkusen é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,3%. O time da casa, Werder Bremen, tem 28,6% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,3%.