Watford x Norwich: Palpite Odds Altas +8, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Watford x Norwich: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Vicarage Road, em Watford, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. Nos últimos três anos, o Norwich venceu quatro dos oito confrontos diretos, contra três vitórias do Watford. O Watford é o favorito nas odds, mas o Norwich teve uma pequena vantagem nos confrontos diretos.

Watford x Norwich Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Watford FC para vencer - odd 2.28

Watford FC para vencer - odd 2.28

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.59

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.59

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.70



Observando as estatísticas, o Watford é o favorito com uma odd de 2.28. As duas equipes têm uma média de gols que favorece a aposta de "ambas as equipes marcam", que tem uma odd de 1.59. O Norwich tem 60% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna a aposta nesse mercado uma boa pedida.

Palpites Alternativos Watford x Norwich



🎯 Palpite: Primeiro Gol: Watford FC - odd 1.83

Primeiro Gol: Watford FC - odd 1.83

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Watford FC E Sim - odd 3.89

Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Watford FC E Sim - odd 3.89

🎯 Palpite: Watford FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.25



Para palpites com odds mais altas, a aposta no Primeiro Gol do Watford (odd 1.83) é uma boa opção, já que o time da casa tem 50% de probabilidade de abrir o placar. A aposta combinada de vitória do Watford com gols dos dois lados (odd 3.89) é um bom palpite alternativo, já que ambos os times têm boas médias de gols.

💰 Watford x Norwich: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Watford FC Ou Empate - odd 1.34

Watford FC Ou Empate - odd 1.34

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22

Mais de 1.5 gols - odd 1.22

🟡 Palpite: Watford FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.21



⚖️ Watford x Norwich: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Norwich City para vencer - odd 2.99

Norwich City para vencer - odd 2.99

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Watford FC / Watford FC - odd 3.49

Intervalo/Final Do Jogo: Watford FC / Watford FC - odd 3.49

🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 3.95



🚀 Watford x Norwich: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 6.00

Placar exato 1:1 - odd 6.00

🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 12.00

Placar exato 0 a 0 - odd 12.00

🟡 Palpite: Watford FC Gol E Empate - odd 8.00



Watford x Norwich: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, onde o vencedor avança para a próxima fase. O histórico de confrontos diretos é bem disputado, com oito jogos nos últimos três anos, e o Norwich teve mais vitórias (quatro contra três). Um empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Watford x Norwich City - Copa da Liga Inglesa

Watford x Norwich City - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Vicarage Road, em Watford

Vicarage Road, em Watford

📺 Transmissão: bet365



Como Watford e Norwich Chegam Para o Confronto

O Watford chega para a partida com uma derrota recente. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. Em 40% das partidas, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando joga em casa, o Watford abriu o placar em 50% dos jogos e venceu em 50% dessas ocasiões.

O Norwich City também vem de uma derrota. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 1.7 gols sofridos por partida. Em 60% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. O Norwich não abriu o placar em nenhum jogo fora de casa.