Watford x Norwich: Palpite Odds Altas +8, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Watford x Norwich: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Vicarage Road, em Watford, com transmissão oficial na bet365.
As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. Nos últimos três anos, o Norwich venceu quatro dos oito confrontos diretos, contra três vitórias do Watford. O Watford é o favorito nas odds, mas o Norwich teve uma pequena vantagem nos confrontos diretos.
Watford x Norwich Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Watford FC para vencer - odd 2.28
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.59
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.70
Observando as estatísticas, o Watford é o favorito com uma odd de 2.28. As duas equipes têm uma média de gols que favorece a aposta de "ambas as equipes marcam", que tem uma odd de 1.59. O Norwich tem 60% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna a aposta nesse mercado uma boa pedida.
Palpites Alternativos Watford x Norwich
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol: Watford FC - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Watford FC E Sim - odd 3.89
- 🎯 Palpite: Watford FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.25
Para palpites com odds mais altas, a aposta no Primeiro Gol do Watford (odd 1.83) é uma boa opção, já que o time da casa tem 50% de probabilidade de abrir o placar. A aposta combinada de vitória do Watford com gols dos dois lados (odd 3.89) é um bom palpite alternativo, já que ambos os times têm boas médias de gols.
💰 Watford x Norwich: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Watford FC Ou Empate - odd 1.34
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22
- 🟡 Palpite: Watford FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.21
⚖️ Watford x Norwich: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Norwich City para vencer - odd 2.99
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Watford FC / Watford FC - odd 3.49
- 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 3.95
🚀 Watford x Norwich: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 6.00
- 🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 12.00
- 🟡 Palpite: Watford FC Gol E Empate - odd 8.00
Watford x Norwich: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, onde o vencedor avança para a próxima fase. O histórico de confrontos diretos é bem disputado, com oito jogos nos últimos três anos, e o Norwich teve mais vitórias (quatro contra três). Um empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Watford x Norwich City - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Vicarage Road, em Watford
- 📺 Transmissão: bet365
Como Watford e Norwich Chegam Para o Confronto
O Watford chega para a partida com uma derrota recente. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. Em 40% das partidas, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando joga em casa, o Watford abriu o placar em 50% dos jogos e venceu em 50% dessas ocasiões.
O Norwich City também vem de uma derrota. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 1.7 gols sofridos por partida. Em 60% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. O Norwich não abriu o placar em nenhum jogo fora de casa.
Watford x Norwich: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Watford x Norwich: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Watford x Norwich: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, e não devem ser vistas como uma fonte de renda. O jogo responsável é fundamental para uma experiência segura e positiva, por isso é importante ter controle sobre os seus limites de tempo e dinheiro. Caso sinta que está perdendo o controle, procure apoio profissional. Para mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.
