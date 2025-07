Walsall x Derby: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso - 22/07

Walsall x Derby: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Walsall x Derby é um amistoso internacional, que se joga nesta terça-feira 22/07, pelas 15:30 (horário de Brasília), no Bescot Stadium, na Inglaterra, sendo uma das últimas oportunidades para ajustes antes do início oficial das ligas locais.

O Walsall, da League Two, busca ritmo e entrosamento após mudanças no elenco. Já o Derby, que disputa a League One, mira consolidar seu esquema e dar rodagem a novos nomes.

Confira nosso palpite para Walsall x Derby, onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações das equipes.

Walsall x Derby Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Resultado Final - Derby vence - odd pagando 1.75 na Bet365







Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.90 na Superbet







Vitória do Derby + Mais de 2.5 Gols - odd pagando 3.40 na Superbet





Para as apostas em Walsall x Derby, sugerimos esses três palpites com base no desequilíbrio técnico entre as divisões e o histórico recente das equipes. O Derby chega mais estruturado, enquanto o Walsall ainda faz testes.

Resultado Final - odd pagando 1.75

O Derby joga a League One e tem elenco mais encorpado que o rival. Em amistosos anteriores, enfrentou adversários do mesmo nível do Walsall e mostrou boa compactação defensiva, além de movimentação ofensiva rápida.

Mesmo fora de casa, o time deve dominar as ações, já que o Walsall passa por transição no elenco e tem números ruins quando enfrenta equipes da terceira divisão inglesa. Isso reforça o favoritismo do Derby no confronto.

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.90

Amistosos geralmente têm mais espaços e menos rigor tático, o que favorece jogos abertos. Nas últimas cinco partidas amistosas que disputou, o Derby teve três com mais de dois gols. O Walsall também costuma ceder chances quando enfrenta times superiores.

Com duas defesas ainda em fase de ajuste e a pré-temporada pedindo testes ofensivos, o cenário é promissor para gols de ambos os lados.

Vitória do Derby + Mais de 2.5 Gols

Essa combinação é interessante para quem confia no favoritismo do Derby, mas também acredita em um jogo movimentado. O amistoso deve ser jogado em ritmo mais leve, com espaço para finalizações dos dois lados.

O Derby deve se impor tecnicamente e levar a melhor no placar final, enquanto a fragilidade defensiva de ambas as equipes favorece o cenário de pelo menos três gols na partida.

Walsall x Derby Palpite: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Walsall x Derby Amistoso 2025



📅 Data: 22 de julho de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Bescot Stadium, Inglaterra.



Walsall x Derby: Escalações

Provável escalação do Walsall: Tommy Simkin; David Okagbue, Harry Williams, Taylor Allen, Nathan Asiimwe; Liam Gordon, Alfie Chang, Ryan Stirk, Jamie Jellis; George Hall, Jamille Matt.

Provável escalação do Derby: Josh Vickers; Kane Wilson, Nathaniel Phillips, Matt Clarke; Sondre Langas, Craig Forsyth, Liam Thompson, Ebou Adams, Harrison Armstrong, Jerry Yates; Marcus Harness.