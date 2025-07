Volta Redonda x Vila Nova: Palpite, Onde Assistir - Série B 2025 (27/07)

Volta Redonda e Vila Nova se enfrentam neste domingo, 27/07, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16:00 no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Volta Redonda vai a campo em momento de recuperação, ocupando a 20ª posição com 18 pontos após vitória sobre a Chapecoense por 4 a 2. Já o Vila Nova busca manter a boa fase no meio da tabela, ocupando a 6ª colocação com 27 pontos após vitória sobre o CRB.

Confira nosso **palpite de Volta Redonda x Vila Nova, saiba onde assistir** ao vivo e as principais informações deste confronto da Série B.

Volta Redonda x Vila Nova Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Total de gols no 2º tempo mais de 1.5 - odd pagando 2.30 na Superbet

- odd pagando na Superbet

Vila Nova empate anula aposta - odd pagando 1.80 na Superbet

- odd pagando na Superbet

Resultado correto 1x1 - odd pagando 6.50 na Superbet



Para as apostas em Volta Redonda x Vila Nova nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Série B.

Total de gols no 2º tempo mais de 1.5 - odd pagando 2.30

O Volta Redonda tem padrão ofensivo interessante no segundo tempo, marcando 67% dos seus gols após os 60 minutos. A equipe demonstra força mental para buscar resultados na reta final, especialmente em casa.

O Vila Nova também concentra produção na etapa final, com tendência a definir jogos nos momentos decisivos. Nos últimos confrontos fora de casa, o time goiano mostrou capacidade de criar chances na segunda etapa, mesmo em cenários adversos.

Vila Nova empate anula aposta - odd pagando 1.80

O Vila Nova não perde há cinco jogos na Série B e ocupa posição confortável na tabela, demonstrando maior consistência que o Volta Redonda. A equipe goiana tem melhor estrutura técnica e experiência para administrar o jogo.

O Volta Redonda, mesmo com vitória na última rodada, ainda luta contra o rebaixamento e tem apenas três pontos conquistados como visitante na temporada. Com o empate anulando a aposta, o risco é reduzido considerando a superioridade técnica do Vila Nova.

Resultado correto 1x1 - odd pagando 6.50

As estatísticas apontam para um jogo equilibrado. O Volta Redonda tem 60% dos jogos em casa chegando ao intervalo sem gols, enquanto o Vila Nova tem 70% dos jogos com menos de 2.5 gols globalmente.

Ambas as equipes têm dificuldades ofensivas, com o Volta Redonda marcando média de 0.9 gol por jogo e o Vila Nova 0.8. O padrão de empates por 1 a 1 oferece value interessante considerando o equilíbrio das forças e as características defensivas dos times.

Volta Redonda x Vila Nova - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Volta Redonda x Vila Nova na ESPN e Disney+. A partida está marcada para às 16:00, deste domingo, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira. Confira também onde assistir outros jogos da rodada.

Tudo o que você precisa saber de Volta Redonda x Vila Nova:



⚽️ Confronto: Volta Redonda x Vila Nova - Série B

Volta Redonda x Vila Nova - Série B

📅 Data: 27/07/25

27/07/25

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, Volta Redonda

📺 Onde vai passar Volta Redonda x Vila Nova: ESPN e Disney+ (TV fechada/streaming)



Volta Redonda x Vila Nova - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Volta Redonda x Vila Nova últimos jogos mostra que este será o primeiro confronto direto entre as equipes nos últimos três anos. Sem histórico recente, o fator casa pode ser determinante para o Voltaço buscar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Volta Redonda x Vila Nova: quem ganha? - Melhores Odds

O Vila Nova tem 28% de probabilidade de ganhar o jogo deste domingo, 27/07. Isso porque a equipe goiana vem em melhor momento na temporada e possui maior qualidade técnica. Colocamos o mercado da aposta com as melhores odds do confronto.