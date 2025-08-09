Assine UOL
Volta Redonda
Serie B - Brazil
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Novorizontino
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
Volta Redonda x Novorizontino: Palpite Odds Altas +9.00, Onde Assistir- Série B 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Volta Redonda x Novorizontino com odds altas +8 e +9 e veja onde assistir! 


O confronto acontece nesta quinta-feira, 8 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela Série B do Campeonato Brasileiro.


O Voltaço precisa da vitória para sair do Z4, enquanto o Tigre tenta encostar no G4 e ainda sonha com o acesso. Neste artigo, trazemos nosso palpite exclusivo para Volta Redonda x Novorizontino, com dicas de apostas, odds altas e onde assistir à partida. 


Confira melhores palpites de futebol para hoje: 


Volta Redonda x Novorizontino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Novorizontino vence odd 2.45 - na Esportes da Sorte

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam - Sim odd 1.95 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - Novorizontino ou Empate odd 1.52 - na Esportes da Sorte


O Volta Redonda até tem feito jogos competitivos em casa, mas mostra dificuldades defensivas sérias. Já o Novorizontino vem em crescimento na competição e mostra consistência nos jogos fora de casa. Por isso, o palpite do dia é apostar no bom momento do time visitante para somar pontos.


A média de gols sofridos do Volta Redonda em casa está entre as piores da Série B, enquanto o Tigre tem mantido regularidade ofensiva. Por isso, o mercado de “ambos marcam” também ganha força.


🔥 Palpite Placar Exato Volta Redonda x Novorizontino



  • 🔥 Placar Exato: 0x2 Novorizontino odd 8.50 - na Esportes da Sorte

  • 🔥Palpite: Placar exato 1x2 Novorizontino odd 9.00 - na Esportes da Sorte


🚀 Volta Redonda x Novorizontino Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Novorizontino vence e ambos marcam - Sim – odd 5.90

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final – Novorizontino/Novorizontino – odd 6.50


As odds acima são baseadas em padrões de desempenho recentes. O Novorizontino costuma abrir o placar fora de casa e manter a vantagem. O Voltaço, por sua vez, marcou gols em 5 dos últimos 7 jogos como mandante, o que valoriza a aposta combinada de vitória com ambos marcam.


As estatísticas favorecem o time visitante com vitórias seguras contra equipes da parte inferior da tabela. O Voltaço tem sofrido gols cedo, o que aumenta a chance do Tigre se impor e ampliar o placar. Jogadores como Fabrício Daniel vivem boa fase e podem desequilibrar.


💰 Volta Redonda x Novorizontino: Palpite com Odds Baixas




  • 🔵 Mais de 1.5 gols na partida odd 1.40

  • 🟢 Ambas equipes marcam - Sim odd 1.95

  • 🟡 Dupla Chance – Novorizontino ou Empate odd 1.52


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Volta Redonda x Novorizontino



  • 🔥 Novorizontino vence por 2 ou mais gols (handicap -1) – odd 7.50

  • 🔥 Jogador marca 2+ gols – Fabrício Daniel (Novorizontino) – odd 9.00


Informações do Jogo: Volta Redonda x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Volta Redonda x Novorizontino - Série B
• 📅 Data: 08/08/2025
• ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda
• 📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+ 


📺 Onde Assistir Volta Redonda x Novorizontino


A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN 4 e Disney+ 
É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir à partida.


Como Volta Redonda e Novorizontino Chegam Para o Confronto


O Volta Redonda está na parte inferior da tabela e vive um momento delicado na Série B. O time vem de uma sequência de três derrotas consecutivas e precisa urgentemente somar pontos para fugir da zona de rebaixamento. Em casa, o desempenho é instável, com uma defesa vulnerável que sofre em bolas paradas e contra-ataques.


O Novorizontino, por outro lado, reencontrou o bom futebol nas últimas rodadas. A equipe venceu 3 dos últimos 5 jogos e encostou no pelotão que briga pelo acesso. Fora de casa, o time é competitivo e tem um ataque eficaz, com destaque para Fabrício Daniel e Rômulo. Não há desfalques importantes confirmados até o momento.

Volta Redonda x Novorizontino: Palpite do Dia

Volta Redonda Vence
Superbet logo
2.55
Volta Redonda x Novorizontino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Volta Redonda x Novorizontino: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Novorizontino
1 - 0
Volta Redonda

Jogo Responsável


Hoje temos um jogo emocionante da série B entre Volta Redonda e Novorizontino, e é importante lembrar a todos sobre a importância do Jogo Responsável. Aposte com consciência e saiba reconhecer os seus limites. As apostas são uma forma de entretenimento, não uma fonte garantida de rendimento. Siga os princípios do Jogo Responsável.


 


 

UOL - Admin

Palpites