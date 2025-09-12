Assine UOL
Volta Redonda
Serie B - Brazil
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Volta Redonda x Criciúma: Palpite, Onde Assistir, Escalações; Série B (12/09)

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Volta Redonda x Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira, 12/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 19h no Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Volta Redonda vai a campo na 18ª posição com 26 pontos, lutando desesperadamente para escapar do rebaixamento à Série C. Já o Criciúma, na 3ª colocação com 42 pontos, busca manter sua posição no G4 e garantir o acesso à Série A.


Confira nosso palpite de Volta Redonda x Criciúma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Volta Redonda x Criciúma: Palpites Para o Confronto




  • Palpite 1. Ambos marcam - Sim - Odd de 2.09

  • Palpite 2. Total Criciúma: Acima de 1.5 gols - Odd de 3.25

  • Palpite 3. Primeiro a marcar: Criciúma - Odd de 2.23

  • ** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.


Volta Redonda e Criciúma vivem momentos completamente opostos na Série B. Os donos da casa lutam contra o rebaixamento na 18ª colocação, enquanto os visitantes brigam pelo acesso ocupando a 3ª posição da tabela.


O Criciúma chega embalado com três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder. Por conta disso, temos os três palpites acima para Volta Redonda x Criciúma.


Palpites para Volta Redonda x Criciúma que valem a pena


Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.


Ambos marcam - Sim (Médio Risco)


O Volta Redonda marca poucos gols, com média de apenas 0.64 por jogo, mas tem dificuldades defensivas sofrendo 1.08 gols por partida. O Criciúma, por sua vez, tem bom poder ofensivo com 1.32 gols marcados por jogo.


Nos últimos 10 jogos em casa, o Volta Redonda conseguiu clean sheet em apenas 32% das partidas. O Criciúma como visitante marca em 83% dos jogos, mostrando consistência ofensiva. A odd de 2.09 oferece bom valor para essa aposta.


Total Criciúma: Acima de 1.5 gols (Médio Risco)


O Criciúma tem excelente sequência ofensiva, marcando gols em oito dos últimos 10 jogos como visitante. A equipe catarinense não marca em apenas 17% dos jogos fora de casa, demonstrando regularidade no ataque.


Contra o Volta Redonda, que sofreu gols em 68% dos jogos em casa, o Criciúma tem condições de marcar mais de 1.5 gols. A odd de 3.25 representa valor interessante para quem acredita na força ofensiva visitante.


Primeiro a marcar: Criciúma (Baixo Risco)


As estatísticas favorecem o Criciúma como primeiro a balançar as redes. Como visitante, o time abre o marcador em 67% dos jogos, enquanto o Volta Redonda em casa marca primeiro em apenas 33% das partidas.


O momento dos times também sustenta essa aposta. O Criciúma vive sequência invicta de cinco jogos, enquanto o Volta Redonda não vence há dois jogos. A odd de 2.23 oferece baixo risco e boa probabilidade.


Desempenho recente do Volta Redonda


Na zona de rebaixamento com 26 pontos, o Volta Redonda vem de vitória por 2 a 1 em cima do Paysandu fora de casa. A equipe fluminense enfrenta momento delicado, tendo apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos.



  • ✅ Paysandu 1x2 Volta Redonda

  • ❌ Volta Redonda 0x2 Athletic

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Volta Redonda

  • ❌ Volta Redonda 0x1 CRB

  • 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino


Provável escalação do Volta Redonda


⚽️ Jefferson Paulino, Jhonny, Fabrício, Gabriel Pinheiro, Sanchez, André Luiz, Daniel Cabral, Raí; João Pedro, MV e Kayke.


Desempenho recente do Criciúma


Na 3ª colocação com 42 pontos, o Criciúma vive excelente momento com vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense em casa. A equipe catarinense está invicta há cinco jogos e mostra consistência na busca pelo acesso.



  • ✅ Criciúma 2x0 Chapecoense

  • ✅ Remo 0x1 Criciúma

  • ✅ Criciúma 2x0 Novorizontino

  • 🟡 Athletic 1x1 Criciúma

  • ✅ Criciúma 4x2 Athletico-PR


Provável escalação do Criciúma


⚽️ Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves.


Histórico entre Volta Redonda x Criciúma


Nos confrontos recentes, Volta Redonda e Criciúma se enfrentaram apenas uma vez nos últimos três anos, com empate por 0 a 0 em maio de 2025. O histórico é equilibrado entre as equipes, mas o momento atual favorece claramente o time catarinense.


Onde assistir Volta Redonda x Criciúma - 12/09/2025


O jogo entre Volta Redonda x Criciúma, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 12/09, às 19h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.


Confira a ficha da partida:



  • Confronto: Volta Redonda x Criciúma - Brasileiro Série B

  • Data: 12/09/2025

  • Horário: 19:00

  • Estádio: Raulino de Oliveira, Volta Redonda

  • Onde Vai Passar: ESPN e Disney+

Volta Redonda x Criciuma: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Volta Redonda x Criciuma: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Criciuma
0 - 0
Volta Redonda
2020 Serie C
Volta Redonda
0 - 0
Criciuma
2020 Serie C
Criciuma
1 - 1
Volta Redonda

