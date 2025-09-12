- V
Volta Redonda x Criciúma: Palpite, Onde Assistir, Escalações; Série B (12/09)
Volta Redonda x Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira, 12/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 19h no Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.
O Volta Redonda vai a campo na 18ª posição com 26 pontos, lutando desesperadamente para escapar do rebaixamento à Série C. Já o Criciúma, na 3ª colocação com 42 pontos, busca manter sua posição no G4 e garantir o acesso à Série A.
Confira nosso palpite de Volta Redonda x Criciúma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.
Volta Redonda x Criciúma: Palpites Para o Confronto
- Palpite 1. Ambos marcam - Sim - Odd de 2.09
- Palpite 2. Total Criciúma: Acima de 1.5 gols - Odd de 3.25
- Palpite 3. Primeiro a marcar: Criciúma - Odd de 2.23
- ** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.
Volta Redonda e Criciúma vivem momentos completamente opostos na Série B. Os donos da casa lutam contra o rebaixamento na 18ª colocação, enquanto os visitantes brigam pelo acesso ocupando a 3ª posição da tabela.
O Criciúma chega embalado com três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder. Por conta disso, temos os três palpites acima para Volta Redonda x Criciúma.
Palpites para Volta Redonda x Criciúma que valem a pena
Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.
Ambos marcam - Sim (Médio Risco)
O Volta Redonda marca poucos gols, com média de apenas 0.64 por jogo, mas tem dificuldades defensivas sofrendo 1.08 gols por partida. O Criciúma, por sua vez, tem bom poder ofensivo com 1.32 gols marcados por jogo.
Nos últimos 10 jogos em casa, o Volta Redonda conseguiu clean sheet em apenas 32% das partidas. O Criciúma como visitante marca em 83% dos jogos, mostrando consistência ofensiva. A odd de 2.09 oferece bom valor para essa aposta.
Total Criciúma: Acima de 1.5 gols (Médio Risco)
O Criciúma tem excelente sequência ofensiva, marcando gols em oito dos últimos 10 jogos como visitante. A equipe catarinense não marca em apenas 17% dos jogos fora de casa, demonstrando regularidade no ataque.
Contra o Volta Redonda, que sofreu gols em 68% dos jogos em casa, o Criciúma tem condições de marcar mais de 1.5 gols. A odd de 3.25 representa valor interessante para quem acredita na força ofensiva visitante.
Primeiro a marcar: Criciúma (Baixo Risco)
As estatísticas favorecem o Criciúma como primeiro a balançar as redes. Como visitante, o time abre o marcador em 67% dos jogos, enquanto o Volta Redonda em casa marca primeiro em apenas 33% das partidas.
O momento dos times também sustenta essa aposta. O Criciúma vive sequência invicta de cinco jogos, enquanto o Volta Redonda não vence há dois jogos. A odd de 2.23 oferece baixo risco e boa probabilidade.
Desempenho recente do Volta Redonda
Na zona de rebaixamento com 26 pontos, o Volta Redonda vem de vitória por 2 a 1 em cima do Paysandu fora de casa. A equipe fluminense enfrenta momento delicado, tendo apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos.
- ✅ Paysandu 1x2 Volta Redonda
- ❌ Volta Redonda 0x2 Athletic
- 🟡 Ferroviária 0x0 Volta Redonda
- ❌ Volta Redonda 0x1 CRB
- 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino
Provável escalação do Volta Redonda
⚽️ Jefferson Paulino, Jhonny, Fabrício, Gabriel Pinheiro, Sanchez, André Luiz, Daniel Cabral, Raí; João Pedro, MV e Kayke.
Desempenho recente do Criciúma
Na 3ª colocação com 42 pontos, o Criciúma vive excelente momento com vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense em casa. A equipe catarinense está invicta há cinco jogos e mostra consistência na busca pelo acesso.
- ✅ Criciúma 2x0 Chapecoense
- ✅ Remo 0x1 Criciúma
- ✅ Criciúma 2x0 Novorizontino
- 🟡 Athletic 1x1 Criciúma
- ✅ Criciúma 4x2 Athletico-PR
Provável escalação do Criciúma
⚽️ Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves.
Histórico entre Volta Redonda x Criciúma
Nos confrontos recentes, Volta Redonda e Criciúma se enfrentaram apenas uma vez nos últimos três anos, com empate por 0 a 0 em maio de 2025. O histórico é equilibrado entre as equipes, mas o momento atual favorece claramente o time catarinense.
Onde assistir Volta Redonda x Criciúma - 12/09/2025
O jogo entre Volta Redonda x Criciúma, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 12/09, às 19h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.
Confira a ficha da partida:
- Confronto: Volta Redonda x Criciúma - Brasileiro Série B
- Data: 12/09/2025
- Horário: 19:00
- Estádio: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
- Onde Vai Passar: ESPN e Disney+
Volta Redonda x Criciuma: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Volta Redonda x Criciuma: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Volta Redonda x Criciuma: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
