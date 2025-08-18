Volta Redonda x CRB: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série B, 18/08

Volta Redonda x CRB: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 22ª rodada da Série B que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, com transmissão na Disney+ e ESPN.

O Volta Redonda vive um momento de grande pressão na Série B, encontrando-se na zona de rebaixamento. A equipe busca uma vitória para sair da situação delicada e se manter na segunda divisão. Já o CRB, com uma campanha de altos e baixos, tem como meta o acesso à Série A e busca a consistência necessária para alcançar a zona de classificação.

Volta Redonda x CRB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.07



🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.75



🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.55



Nossas três melhores dicas para o confronto entre Volta Redonda e CRB exploram um cenário de jogo muito equilibrado. A aposta no "Empate" tem uma odd atrativa e reflete a inconsistência de ambas as equipes. A aposta em "Ambos os Times Marcam - Não" é sólida, já que o Volta Redonda tem um dos piores ataques da competição , e o CRB tem uma defesa sólida. Por fim, a aposta em "Total de Gols - Menos de 2.5" é uma escolha segura, considerando a fragilidade ofensiva do Volta Redonda e o fato de que ambos os times têm um histórico recente de jogos com poucos gols.

Palpites Alternativos Volta Redonda x CRB



🎯 Palpite: 1º Gol - Volta Redonda - odd 1.93



🎯 Palpite: CRB Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.08



🎯 Palpite: Total de Escanteios - Mais de 9.5 - odd 1.55



Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. O primeiro, "1º Gol - Volta Redonda", tem uma odd interessante, e o Volta Redonda tem um bom desempenho em casa. A aposta de que o "CRB Vence Sem Sofrer Gols" é uma aposta ousada, mas reflete a força defensiva do time, que precisa de vitórias para subir na tabela. Por fim, a aposta em "Total de Escanteios - Mais de 9.5" é uma opção viável, já que ambos os times buscam o ataque e o jogo pode ser aberto.

💰 Volta Redonda x CRB: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Volta Redonda ou Empate - odd 1.33



• 🟢 Palpite: Total - Menos de 2.5 - odd 1.55



• 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.75



⚖️ Volta Redonda x CRB: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final - Volta Redonda - odd 2.38



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - CRB (0) - odd 2.24



• 🟡 Palpite: CRB - Total - Mais de 0.5 - odd 1.49



🚀 Volta Redonda x CRB: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:1 - odd 5.30



• 🟢 Palpite: Empate - CRB - odd 6.99



• 🟡 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 6.59



Volta Redonda x CRB: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Volta Redonda e CRB é crucial para a campanha de ambas as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda, em 17º lugar, está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para sair dessa situação. Já o CRB, que ocupa a 11ª posição, busca somar pontos para se aproximar do G-4. A partida promete ser um duelo intenso, com as duas equipes lutando por seus objetivos na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Volta Redonda x CRB - Série B



📅 Data: 18/08/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche



📺 Transmissão: Disney+ e ESPN



Como Volta Redonda e CRB Chegam Para o Confronto

O Volta Redonda vive um momento delicado e de grande pressão na Série B. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela, a primeira na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos em 21 jogos. O time tem um dos piores ataques da competição, com apenas 14 gols marcados, e uma defesa que já sofreu 23 gols. Essa fragilidade ofensiva e defensiva é o principal problema do clube, que não consegue balançar as redes e reverter a situação. A equipe vive uma fase de grande instabilidade e não vence há três jogos, somando dois empates e uma derrota.

A campanha do Volta Redonda na Série B tem sido marcada por uma grande irregularidade. No entanto, o time tem um desempenho melhor em casa, onde conseguiu somar a maioria de seus pontos e perdeu apenas uma partida. Fora de seus domínios, o Volta Redonda não vence há cinco jogos e não conseguiu marcar em dois de seus sete jogos como visitante. A busca por reforços para o setor ofensivo é uma das prioridades da diretoria para dar mais opções ao técnico.

O CRB tem enfrentado uma fase de altos e baixos na Série B. Após 21 rodadas, o clube ocupa a 11ª posição na tabela, com 28 pontos. A equipe tem um desempenho de altos e baixos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas. Recentemente, o time conseguiu uma importante vitória sobre o Athletic, mas também foi derrotado em outras ocasiões. A solidez defensiva é um dos pontos fortes da equipe, mas o ataque precisa ser mais eficiente para conseguir as vitórias necessárias.