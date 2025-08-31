Volta Redonda x Athletic Palpite: Onde Assistir, Odds e Escalações; Brasileirão Série

Neste domingo, 31/08, a bola rola para a 24ª rodada do Brasileirão Série B 2025 e o palpite para o jogo entre Volta Redonda e Athletic é um dos mais procurados do dia. A partida acontece às 18:30 (horário de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, com transmissão pela ESPN e Disney+.

O confronto é um verdadeiro duelo de seis pontos na luta contra o rebaixamento. O Volta Redonda está em uma situação delicada na tabela e precisa da vitória em casa, enquanto o Athletic, na 15ª colocação, também busca somar pontos para se afastar da zona de perigo.

Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo entre Volta Redonda x Athletic, a nossa análise do momento de cada time e, claro, as prováveis escalações, estatísticas e onde assistir a este duelo.

Palpites para Volta Redonda x Athletic

A seguir, confira os três palpites que separamos para o jogo, com odds de referência.



Palpite 1 . Dupla Chance: Volta Redonda ou Empate - Odd 1.25

Palpite 2 . Total de Gols: Menos de 2.5 gols - Odd 1.54

Palpite 3. Primeiro Gol: Volta Redonda - Odd 2.05



O primeiro palpite é para o mercado de Dupla Chance, que oferece a possibilidade de vitória do Volta Redonda ou empate. A equipe tem um retrospecto recente positivo em casa, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A odd de 1.25 para essa opção representa um bom valor com um risco menor.

Nosso segundo palpite se baseia na tendência de jogos com poucos gols. O Volta Redonda tem uma média de 1.3 gols marcados em casa, mas a equipe visitante, o Athletic, possui uma defesa consistente, sofrendo apenas 0.8 gols em média fora de casa. A odd de 1.54 para Menos de 2.5 gols é uma boa escolha.

Por fim, acreditamos que o Volta Redonda, jogando em casa e com o apoio da torcida, vai pressionar desde o início. A equipe marcou o primeiro gol em 80% dos seus últimos cinco jogos como mandante. Já o Athletic tem um estilo de jogo mais cauteloso fora de casa. Por isso, a odd de 2.05 para o Volta Redonda marcar o primeiro gol é interessante.

Como Chegam Volta Redonda e Athletic

Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feitas a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.

Momento do Volta Redonda

O Volta Redonda vive uma fase de recuperação no Brasileirão Série B. A equipe tem um ataque que tem funcionado, com uma média de 1.3 gols por jogo em casa. Contudo, a defesa tem sido uma preocupação, sofrendo 1.8 gols em média como mandante.

A equipe, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. O apoio da torcida no Estádio Raulino de Oliveira será crucial para o time em busca da vitória.

Momento do Athletic

O Athletic, por outro lado, está na 15ª colocação do campeonato com 25 pontos, próximo da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma vitória sobre o Mirassol, o que mostra que está em uma boa fase de recuperação. O time tem uma defesa consistente, sofrendo apenas 0.8 gols em média fora de casa.

A equipe precisa de um bom resultado para se manter fora do Z4. O Athletic deve explorar os contra-ataques para surpreender o Volta Redonda, que está com uma defesa mais frágil.

O que esperar da Partida

A partida promete ser equilibrada, com o Volta Redonda buscando o ataque e o Athletic se defendendo bem e buscando os contra-ataques. A necessidade de vitória do time da casa pode abrir espaços para o Athletic, mas a força da torcida do Volta Redonda pode desequilibrar.

O jogo terá poucas chances claras de gol e a tendência é que o placar seja apertado, com a vitória podendo ir para qualquer lado ou até mesmo terminar em empate.

Histórico Recente e Estatísticas

O retrospecto entre Volta Redonda e Athletic mostra um duelo equilibrado, com as duas equipes se alternando em vitórias e derrotas.

Últimos 5 jogos do Volta Redonda



🟡 Ferroviária 0-0 Volta Redonda



❌ Volta Redonda 0-1 CRB



🟡 Volta Redonda 0-0 Novorizontino



❌ Cuiabá 2-0 Volta Redonda



✅ Volta Redonda 2-1 Vila Nova



Últimos 5 jogos do Athletic



❌ Athletic 0-4 Chapecoense



🟡 Athletic 1-1 Criciúma



❌ CRB 1-0 Athletic



🟡 Athletic 1-1 Atlético GO



🟡 Paysandu 1-1 Athletic



Confrontos Diretos Recentes



Athletic 1-0 Volta Redonda (2025-05-19)



Volta Redonda 1-1 Athletic (2025-02-12)



Athletic 2-2 Volta Redonda (2024-09-02)



Volta Redonda 0-1 Athletic (2024-05-18)



Athletic 0-2 Volta Redonda (2023-11-20)



Agora você tem tudo o que precisa para fazer suas apostas neste jogo. Nossa dica principal é investir no mercado de Dupla Chance: Volta Redonda ou Empate, uma opção de aposta mais segura.