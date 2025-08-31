Assine UOL
Volta Redonda
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Athletic Club
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.1
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.07
2
3.66
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.05
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.12
x
3
2
3.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.05
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 09:01

Volta Redonda x Athletic Palpite: Onde Assistir, Odds e Escalações; Brasileirão Série

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Neste domingo, 31/08, a bola rola para a 24ª rodada do Brasileirão Série B 2025 e o palpite para o jogo entre Volta Redonda e Athletic é um dos mais procurados do dia. A partida acontece às 18:30 (horário de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, com transmissão pela ESPN e Disney+.


O confronto é um verdadeiro duelo de seis pontos na luta contra o rebaixamento. O Volta Redonda está em uma situação delicada na tabela e precisa da vitória em casa, enquanto o Athletic, na 15ª colocação, também busca somar pontos para se afastar da zona de perigo.


Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo entre Volta Redonda x Athletic, a nossa análise do momento de cada time e, claro, as prováveis escalações, estatísticas e onde assistir a este duelo.


Palpites para Volta Redonda x Athletic


A seguir, confira os três palpites que separamos para o jogo, com odds de referência.



  • Palpite 1. Dupla Chance: Volta Redonda ou Empate - Odd 1.25

  • Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5 gols - Odd 1.54

  • Palpite 3. Primeiro Gol: Volta Redonda - Odd 2.05


O primeiro palpite é para o mercado de Dupla Chance, que oferece a possibilidade de vitória do Volta Redonda ou empate. A equipe tem um retrospecto recente positivo em casa, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A odd de 1.25 para essa opção representa um bom valor com um risco menor.


Nosso segundo palpite se baseia na tendência de jogos com poucos gols. O Volta Redonda tem uma média de 1.3 gols marcados em casa, mas a equipe visitante, o Athletic, possui uma defesa consistente, sofrendo apenas 0.8 gols em média fora de casa. A odd de 1.54 para Menos de 2.5 gols é uma boa escolha.


Por fim, acreditamos que o Volta Redonda, jogando em casa e com o apoio da torcida, vai pressionar desde o início. A equipe marcou o primeiro gol em 80% dos seus últimos cinco jogos como mandante. Já o Athletic tem um estilo de jogo mais cauteloso fora de casa. Por isso, a odd de 2.05 para o Volta Redonda marcar o primeiro gol é interessante.


Como Chegam Volta Redonda e Athletic


Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feitas a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.


Momento do Volta Redonda


O Volta Redonda vive uma fase de recuperação no Brasileirão Série B. A equipe tem um ataque que tem funcionado, com uma média de 1.3 gols por jogo em casa. Contudo, a defesa tem sido uma preocupação, sofrendo 1.8 gols em média como mandante.


A equipe, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. O apoio da torcida no Estádio Raulino de Oliveira será crucial para o time em busca da vitória.


Momento do Athletic


O Athletic, por outro lado, está na 15ª colocação do campeonato com 25 pontos, próximo da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma vitória sobre o Mirassol, o que mostra que está em uma boa fase de recuperação. O time tem uma defesa consistente, sofrendo apenas 0.8 gols em média fora de casa.


A equipe precisa de um bom resultado para se manter fora do Z4. O Athletic deve explorar os contra-ataques para surpreender o Volta Redonda, que está com uma defesa mais frágil.


O que esperar da Partida


A partida promete ser equilibrada, com o Volta Redonda buscando o ataque e o Athletic se defendendo bem e buscando os contra-ataques. A necessidade de vitória do time da casa pode abrir espaços para o Athletic, mas a força da torcida do Volta Redonda pode desequilibrar.


O jogo terá poucas chances claras de gol e a tendência é que o placar seja apertado, com a vitória podendo ir para qualquer lado ou até mesmo terminar em empate.


Histórico Recente e Estatísticas


O retrospecto entre Volta Redonda e Athletic mostra um duelo equilibrado, com as duas equipes se alternando em vitórias e derrotas.


Últimos 5 jogos do Volta Redonda



  • 🟡 Ferroviária 0-0 Volta Redonda

  • ❌ Volta Redonda 0-1 CRB

  • 🟡 Volta Redonda 0-0 Novorizontino

  • ❌ Cuiabá 2-0 Volta Redonda

  • ✅ Volta Redonda 2-1 Vila Nova


Últimos 5 jogos do Athletic



  • ❌ Athletic 0-4 Chapecoense

  • 🟡 Athletic 1-1 Criciúma

  • ❌ CRB 1-0 Athletic

  • 🟡 Athletic 1-1 Atlético GO

  • 🟡 Paysandu 1-1 Athletic


Confrontos Diretos Recentes



  • Athletic 1-0 Volta Redonda (2025-05-19)

  • Volta Redonda 1-1 Athletic (2025-02-12)

  • Athletic 2-2 Volta Redonda (2024-09-02)

  • Volta Redonda 0-1 Athletic (2024-05-18)

  • Athletic 0-2 Volta Redonda (2023-11-20)


Agora você tem tudo o que precisa para fazer suas apostas neste jogo. Nossa dica principal é investir no mercado de Dupla Chance: Volta Redonda ou Empate, uma opção de aposta mais segura. 

Ver mais Ver menos

Volta Redonda x Athletic Club: Palpite do Dia

Volta Redonda Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.44
Flamengo - Gremio
1
1.28
Lazio - Verona
1
1.58
Múltipla
2.91
x
Aposta
20
=
Ganhos
58.25
Apostar agora

Volta Redonda x Athletic Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Volta Redonda x Athletic Club: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Athletic Club
2 - 1
Volta Redonda
2024 Serie C
Athletic Club
0 - 2
Volta Redonda
2024 Serie C
Volta Redonda
1 - 0
Athletic Club
2024 Serie C
Athletic Club
3 - 2
Volta Redonda
2024 Copa Do Brasil
Athletic Club
1 - 0
Volta Redonda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Volta Redonda
Empate
Athletic Club

 


Onde Assistir ao Vivo


O jogo entre Volta Redonda e Athletic terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).


Ficha do jogo:



  • Jogo: Volta Redonda x Athletic

  • Data: 31/08/2025

  • Horário: 18:30 (Horário de Brasília)

  • Estádio: Estádio Raulino de Oliveira

  • Onde assistir: ESPN e Disney+


Lembre-se, apostas esportivas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FC Andorra
  • E
  • V
  • D
  • E
  • V
-
Burgos
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

FC Andorra Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Inter
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Udinese
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D

Inter Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Torino
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Fiorentina
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Fiorentina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Villarreal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Liverpool
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Arsenal
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D

Liverpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
São Paulo W
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Corinthians W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte