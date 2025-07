Vllaznia x Víkingur: Palpite, Onde Assistir - Conference League 2025 (24/07)

Vllaznia e Víkingur Reykjavík se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, em partida válida pela segunda rodada dos playoffs da UEFA Conference League. A bola rola às 15:30 no Estádio Loro Boriçi, em Shkodër, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão para o Brasil.

O time albanês busca reverter a situação após eliminar o Daugavpils na primeira fase, mas chega pressionado diante de um adversário em boa forma. Já o Víkingur vem de uma goleada histórica por 8x0 sobre o Malisheva e quer confirmar o favoritismo fora de casa.

Confira nosso palpite de Vllaznia x Víkingur, saiba onde assistir ao vivo e as melhores análises deste confronto europeu.

Vllaznia x Víkingur Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Víkingur - odd pagando 2.30 na Bet365

Palpite 2 - Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.85 na Superbet

Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.75 na Betsul



Para as apostas em Vllaznia x Víkingur nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Conference League.

Vitória do Víkingur - odd pagando 2.30

O Víkingur chega como favorito justificado após demonstrar força ofensiva impressionante na rodada anterior. O time islandês tem média de 2.1 gols marcados por jogo e apenas 0.9 sofridos nos últimos 10 confrontos, mostrando equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente.

O contraste com o Vllaznia é evidente quando analisamos os números. Enquanto os albaneses têm média de apenas 1.4 gols por partida, o Víkingur demonstra consistência superior em ambos os lados do campo, especialmente jogando fora de casa onde mantém 80% de clean sheets.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.85

As estatísticas apontam para um jogo com poucos gols, considerando que 50% dos jogos de ambas as equipes terminam com menos de 2.5 gols. O Vllaznia tem dificuldades ofensivas evidentes, com 40% dos jogos terminando sem marcar gols.

Embora o Víkingur tenha potencial ofensivo, o estilo cauteloso do futebol albanês e a importância do confronto sugerem um jogo mais travado taticamente. A pressão de jogar em casa pode fazer o Vllaznia adotar postura defensiva inicial.

Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.75

O Víkingur mantém impressionantes 50% de clean sheets nos últimos jogos, enquanto o Vllaznia tem 40% de partidas sem conseguir balançar as redes adversárias. Esta combinação sugere alta probabilidade de apenas um time marcar.

A superioridade defensiva dos islandeses, somada às dificuldades ofensivas dos albaneses, torna este mercado atrativo. O Víkingur demonstrou solidez defensiva consistente, especialmente em jogos fora de casa onde sofreu apenas 0.6 gols por partida.

Vllaznia x Víkingur - Onde Assistir Ao Vivo

Infelizmente, a partida entre Vllaznia x Víkingur não terá transmissão oficial para o Brasil. O jogo está marcado para às 15:30 desta quarta-feira, no Estádio Loro Boriçi. Para acompanhar o resultado, recomendamos seguir as atualizações nos sites especializados em futebol europeu.

Tudo o que você precisa saber de Vllaznia x Víkingur:



⚽️ Confronto: Vllaznia x Víkingur Reykjavík - UEFA Conference League

📅 Data: 24/07/25

⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Loro Boriçi, Shkodër

📺 Onde vai passar Vllaznia x Víkingur: sem transmissão no Brasil



Vllaznia x Víkingur - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Esta será a primeira vez que Vllaznia e Víkingur se enfrentam na história. Não há retrospecto direto entre as equipes, o que torna o confronto ainda mais imprevisível e interessante para os apostadores.

Vllaznia x Víkingur: quem ganha? - Melhores Odds

O Víkingur tem 43% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 24/07. Isso porque o time islandês apresenta números superiores tanto ofensiva quanto defensivamente, além da confiança após a goleada histórica na rodada anterior.



Vllaznia ganha - Odd de 2.87 na Bet365



Empate - Odd de 3.30 na Superbet



Víkingur ganha - Odd de 2.30 na Betsul



As melhores odds favorecem ligeiramente o Víkingur, reflexo da superioridade técnica e do momento atual das equipes. A diferença nas cotações também indica que este será um confronto equilibrado, apesar do favoritismo islandês.

Lembre-se que as apostas devem ser sempre feitas com responsabilidade. Pratique o Jogo Responsável e aposte apenas o que pode perder.