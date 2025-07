Vitória x Bragantino: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão 2025 (20/07)

Vitória e Bragantino se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A. A bola rola às 16h no Barradão, em Salvador, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do Premiere.

O Vitória entra em campo pressionado. Já são oito jogos sem vencer e o time figura na zona de rebaixamento. A necessidade de uma reação é urgente, especialmente jogando em casa. Já o Bragantino vive situação oposta: está no G4, ocupa a 3ª posição e vem de um empate que não pode ser considerado ruim contra o São Paulo. Tem feito boas apresentações longe de casa.

Confira, além do nosso palpite de Vitória x Bragantino, outros palpites de hoje e saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Vitória x Bragantino Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Mais de 4.5 cartões na partida – odd pagando 1.68 na Superbet



Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.56 na Superbet



Mais de 9 escanteios – odd pagando 1.66 na Bet365



Para as apostas em Vitória x Bragantino nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times vivem momentos distintos no Brasileirão.

Vitória e Bragantino têm características bem diferentes no campeonato, e isso impacta nos melhores mercados a se explorar.

Mais de 4.5 cartões na partida – odd pagando 1.68

O Vitória, mesmo em crise técnica, tem se mostrado um time combativo. Nos últimos 10 jogos, o Leão da Barra recebeu pelo menos dois cartões em oito partidas. Já o Bragantino, embora mais disciplinado, costuma cometer mais faltas fora de casa, o que tende a aumentar os números de advertências.



O Bragantino sofreu ao menos dois cartões em 7 dos últimos 10 jogos.



Jogo com caráter decisivo para o Vitória, o que pode aumentar o número de infrações.



Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.56

A média recente do Vitória é baixa. O time marcou apenas três gols nos últimos oito jogos, mostrando enorme dificuldade ofensiva. Do outro lado, o Bragantino tem qualidade, mas fora de casa tende a atuar com mais cautela.



Dos últimos cinco jogos do Vitória como mandante, quatro terminaram com menos de 2.5 gols.



Três dos últimos cinco jogos do Bragantino também ficaram abaixo dessa linha.







Mais de 9 escanteios – odd pagando 1.66

O Bragantino é conhecido por jogar pelas pontas e buscar bastante o fundo do campo. Contra um time que deve se fechar em casa, a tendência é que isso se repita. Já o Vitória, mesmo limitado, costuma forçar jogadas pelas laterais no desespero.



O Bragantino teve média de 7 escanteios por jogo nos últimos cinco jogos fora de casa.



O Vitória também cede escanteios: a média contra ele é de quase 6 por jogo.



Vitória x Bragantino – Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Vitória x Bragantino ao vivo no Premiere. A partida está marcada para às 16h, deste domingo, no Estádio Barradão.

Tudo o que você precisa saber de Vitória x Bragantino:



⚽️ Confronto: Vitória x Bragantino – Brasileirão Série A 2025



📅 Data: 20/07/2025



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Barradão, Salvador



📺 Onde vai passar Vitória x Bragantino: Premiere



Vitória x Bragantino – Últimos 5 jogos Entre Os Times



Vitória 1x0 Bragantino (Série A, 2024)



Bragantino 2x1 Vitória (Série A, 2024)



Bragantino 2x0 Vitória (Série B, 2019)



Vitória 0x2 Bragantino (Série B, 2019)



Vitória 3x0 Bragantino (Copa do Brasil, 2018)



Vitória x Bragantino: Quem Ganha? – Melhores Odds

O Bragantino tem 34,8% de probabilidade de vencer o jogo deste domingo, 20/07. Isso porque o time está em alta, brigando na parte de cima da tabela, enquanto o Vitória vem de uma longa sequência sem vitórias.



Bragantino ganha – Odd de @2.87 na Superbet



Empate – Odd de @3.10 na Superbet



Vitória ganha – Odd de @2.65 na Superbet



Entenda melhor sobre Odds e como elas influenciam nos seus palpites.