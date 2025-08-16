Vitória x Juventude: Palpite, Odds +3, +6 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Confira palpite para Vitória e Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Barradão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Vitória é o 16º colocado, enquanto o Juventude, 19º, tenta sair da zona de rebaixamento. A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita intensidade.

Palpite para Vitória x Juventude



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.38 na Superbet



⚽ Intervalo - Vitória - Odd de 2.27 na Esportes da Sorte



⚽ Handicap Asiático Vitória -1.0 - Odd de 2.23 na Betnacional



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Total de Gols - Acima de 1.5

Embora ambas as equipes tenham uma baixa média de gols marcados (0.8), o Juventude tem uma defesa muito frágil, sofrendo em média 2.1 gols por partida. O Vitória, jogando em casa, terá a oportunidade de explorar essa vulnerabilidade. Além disso, a partida é um confronto direto na parte de baixo da tabela, o que deve forçar as equipes a buscarem o ataque, tornando provável que pelo menos dois gols sejam marcados.

Resultado 1º Tempo - Vitória

O Juventude tem demonstrado grande vulnerabilidade no início de suas partidas, o que pode ser um fator decisivo neste confronto. A equipe ficou em desvantagem no placar ao final do primeiro tempo em 9 das últimas 15 partidas, um número que ressalta sua dificuldade em se organizar defensivamente nos momentos iniciais do jogo. O Vitória, jogando em casa e com um estilo de jogo mais agressivo, tem uma excelente oportunidade para pressionar desde o apito inicial e ir para o intervalo com a vantagem no placar.

Handicap Asiático Vitória -1.0

Este palpite é uma boa opção para quem acredita no triunfo do Vitória por uma margem de segurança. Com a média de gols sofridos do Juventude (2.1), uma vitória do Vitória por dois ou mais gols de diferença é um cenário plausível. Mesmo que o Vitória vença por apenas um gol, a aposta seria reembolsada. A odd de 2.70 na Esportes da Sorte oferece um bom retorno para esse cenário.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Vitória x Juventude - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 16/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Barradão, Salvador



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Vitória x Juventude



🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.70 na Superbet



🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake



🎯 1º Gol - Vitória - Odd de 1.57 na Betnacional



Palpite Odds Altas Vitória x Juventude



🚀 Vitória - Gols Exatos - 2 - Odd de 3.62 na Betnacional



🚀 Primeiro jogador a marcar - Renato Kayzer - Odd de 5.20 na Stake



🚀 Resultado Correto - 2x0 - Odd de 6.28 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Vitória x Juventude

Com base nas odds das casas de aposta, o Vitória é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.25 e 3.60. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00.

Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e o desempenho ligeiramente superior do Vitória fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vitória x Juventude:



Vitória - Odd de 1.72 na Superbet



Empate - 3.65 na Superbet



Juventude - 5.20 na Superbet



Histórico entre Vitória x Juventude

O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Juventude mostra um grande equilíbrio. Das cinco partidas disputadas nos últimos dois anos, foram duas vitórias para o Juventude, uma para o Vitória e dois empates.

Os confrontos costumam ser muito disputados e com resultados apertados, refletindo a paridade entre os dois times, especialmente em jogos de grande importância.

Últimos 5 jogos do Vitória no Brasileirão



❌ São Paulo 2x0 Vitória



🟡 Vitória 2x2 Palmeiras



🟡 Mirassol 1x1 Vitória



🟡 Vitória 2x2 Sport



✅ Vitória 1x0 RB Bragantino



Últimos 5 jogos do Juventude no Brasileirão