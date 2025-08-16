- D
Vitória x Juventude: Palpite, Odds +3, +6 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)
Confira palpite para Vitória e Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Barradão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.
O Vitória é o 16º colocado, enquanto o Juventude, 19º, tenta sair da zona de rebaixamento. A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita intensidade.
Palpite para Vitória x Juventude
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.38 na Superbet
- ⚽ Intervalo - Vitória - Odd de 2.27 na Esportes da Sorte
- ⚽ Handicap Asiático Vitória -1.0 - Odd de 2.23 na Betnacional
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Total de Gols - Acima de 1.5
Embora ambas as equipes tenham uma baixa média de gols marcados (0.8), o Juventude tem uma defesa muito frágil, sofrendo em média 2.1 gols por partida. O Vitória, jogando em casa, terá a oportunidade de explorar essa vulnerabilidade. Além disso, a partida é um confronto direto na parte de baixo da tabela, o que deve forçar as equipes a buscarem o ataque, tornando provável que pelo menos dois gols sejam marcados.
Resultado 1º Tempo - Vitória
O Juventude tem demonstrado grande vulnerabilidade no início de suas partidas, o que pode ser um fator decisivo neste confronto. A equipe ficou em desvantagem no placar ao final do primeiro tempo em 9 das últimas 15 partidas, um número que ressalta sua dificuldade em se organizar defensivamente nos momentos iniciais do jogo. O Vitória, jogando em casa e com um estilo de jogo mais agressivo, tem uma excelente oportunidade para pressionar desde o apito inicial e ir para o intervalo com a vantagem no placar.
Handicap Asiático Vitória -1.0
Este palpite é uma boa opção para quem acredita no triunfo do Vitória por uma margem de segurança. Com a média de gols sofridos do Juventude (2.1), uma vitória do Vitória por dois ou mais gols de diferença é um cenário plausível. Mesmo que o Vitória vença por apenas um gol, a aposta seria reembolsada. A odd de 2.70 na Esportes da Sorte oferece um bom retorno para esse cenário.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Vitória x Juventude - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 16/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Barradão, Salvador
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Vitória x Juventude
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.70 na Superbet
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake
- 🎯 1º Gol - Vitória - Odd de 1.57 na Betnacional
Palpite Odds Altas Vitória x Juventude
- 🚀 Vitória - Gols Exatos - 2 - Odd de 3.62 na Betnacional
- 🚀 Primeiro jogador a marcar - Renato Kayzer - Odd de 5.20 na Stake
- 🚀 Resultado Correto - 2x0 - Odd de 6.28 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Vitória x Juventude
Com base nas odds das casas de aposta, o Vitória é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.25 e 3.60. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00.
Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e o desempenho ligeiramente superior do Vitória fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vitória x Juventude:
- Vitória - Odd de 1.72 na Superbet
- Empate - 3.65 na Superbet
- Juventude - 5.20 na Superbet
Histórico entre Vitória x Juventude
O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Juventude mostra um grande equilíbrio. Das cinco partidas disputadas nos últimos dois anos, foram duas vitórias para o Juventude, uma para o Vitória e dois empates.
Os confrontos costumam ser muito disputados e com resultados apertados, refletindo a paridade entre os dois times, especialmente em jogos de grande importância.
Últimos 5 jogos do Vitória no Brasileirão
- ❌ São Paulo 2x0 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras
- 🟡 Mirassol 1x1 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Sport
- ✅ Vitória 1x0 RB Bragantino
Últimos 5 jogos do Juventude no Brasileirão
- ✅ Juventude 2x1 Corinthians
- ❌ Santos 3x1 Juventude
- ❌ Bahia 3x0 Juventude
- ❌ Juventude 0x1 São Paulo
- ❌ Cruzeiro 4x0 Juventude
Vitoria x Juventude: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Vitoria x Juventude: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Vitoria x Juventude: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
