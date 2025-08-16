Assine UOL
Vitoria
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
Serie A - Brazil
Estádio Manoel Barradas
Juventude
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.5
2
5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
3.58
2
4.83
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
3.55
2
4.7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.82
x
3.55
2
4.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 13:31

Vitória x Juventude: Palpite, Odds +3, +6 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Vitória e Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Barradão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.


O Vitória é o 16º colocado, enquanto o Juventude, 19º, tenta sair da zona de rebaixamento. A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita intensidade. 


Palpite para Vitória x Juventude



  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 -  Odd de 1.38 na Superbet

  • ⚽ Intervalo - Vitória - Odd de 2.27 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Handicap Asiático Vitória -1.0 - Odd de 2.23 na Betnacional


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Total de Gols - Acima de 1.5


Embora ambas as equipes tenham uma baixa média de gols marcados (0.8), o Juventude tem uma defesa muito frágil, sofrendo em média 2.1 gols por partida. O Vitória, jogando em casa, terá a oportunidade de explorar essa vulnerabilidade. Além disso, a partida é um confronto direto na parte de baixo da tabela, o que deve forçar as equipes a buscarem o ataque, tornando provável que pelo menos dois gols sejam marcados.


Resultado 1º Tempo - Vitória


O Juventude tem demonstrado grande vulnerabilidade no início de suas partidas, o que pode ser um fator decisivo neste confronto. A equipe ficou em desvantagem no placar ao final do primeiro tempo em 9 das últimas 15 partidas, um número que ressalta sua dificuldade em se organizar defensivamente nos momentos iniciais do jogo. O Vitória, jogando em casa e com um estilo de jogo mais agressivo, tem uma excelente oportunidade para pressionar desde o apito inicial e ir para o intervalo com a vantagem no placar.


Handicap Asiático Vitória -1.0


Este palpite é uma boa opção para quem acredita no triunfo do Vitória por uma margem de segurança. Com a média de gols sofridos do Juventude (2.1), uma vitória do Vitória por dois ou mais gols de diferença é um cenário plausível. Mesmo que o Vitória vença por apenas um gol, a aposta seria reembolsada. A odd de 2.70 na Esportes da Sorte oferece um bom retorno para esse cenário.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Vitória x Juventude - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Barradão, Salvador

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Vitória x Juventude



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.70 na Superbet

  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake

  • 🎯 1º Gol - Vitória - Odd de 1.57 na Betnacional


Palpite Odds Altas Vitória x Juventude



  • 🚀 Vitória - Gols Exatos - 2 - Odd de 3.62 na Betnacional

  • 🚀 Primeiro jogador a marcar - Renato Kayzer - Odd de 5.20 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto - 2x0 - Odd de 6.28 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Vitória x Juventude


Com base nas odds das casas de aposta, o Vitória é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.25 e 3.60. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00. 


Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e o desempenho ligeiramente superior do Vitória fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vitória x Juventude:



  • Vitória - Odd de 1.72 na Superbet

  • Empate - 3.65 na Superbet

  • Juventude - 5.20 na Superbet


Histórico entre Vitória x Juventude


O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Juventude mostra um grande equilíbrio. Das cinco partidas disputadas nos últimos dois anos, foram duas vitórias para o Juventude, uma para o Vitória e dois empates. 


Os confrontos costumam ser muito disputados e com resultados apertados, refletindo a paridade entre os dois times, especialmente em jogos de grande importância.


Últimos 5 jogos do Vitória no Brasileirão



  • ❌ São Paulo 2x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras 

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport

  • ✅ Vitória 1x0 RB Bragantino 


Últimos 5 jogos do Juventude no Brasileirão



  • ✅ Juventude 2x1 Corinthians

  • ❌ Santos 3x1 Juventude

  • ❌ Bahia 3x0 Juventude

  • ❌ Juventude 0x1 São Paulo

  • ❌ Cruzeiro 4x0 Juventude

Vitoria x Juventude: Palpite do Dia

Vitoria Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Vitoria x Juventude: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vitoria x Juventude: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Juventude
2 - 0
Vitoria
2024 Serie A
Vitoria
1 - 0
Juventude
2024 Serie A
Juventude
1 - 1
Vitoria
2023 Serie B
Vitoria
0 - 0
Juventude
2023 Serie B
Juventude
1 - 0
Vitoria

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vitoria
Empate
Juventude

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites