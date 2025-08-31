Assine UOL
Vitória x Atlético-MG: Palpite, Odds +6, +10 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpite para Vitória e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Barradão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. 


O Vitória é o 17º colocado, enquanto o Atlético-MG é o 12º. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da parte de baixo da tabela. 


Palpite para Vitória x Atlético-MG



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.55 na Superbet

  • ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.15 na Stake


Total de Gols - Mais de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Atlético-MG é de jogos com placares altos. Quatro dos últimos cinco jogos tiveram mais de 2.5 gols. As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis na competição, com o Vitória sofrendo em média 1.5 gols por jogo e o Atlético-MG 1.2. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol para os dois lados.


1º Gol - Casa


O Vitória, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 0.9 gols marcados por jogo. O Atlético-MG, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.2 gols por partida e tem tido resultados inconsistentes. O fator casa é um ponto importante, e a aposta de o Vitória marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Vitória, jogando em casa, tem um ataque razoável, e o Atlético-MG, com um ataque mais forte, deve conseguir marcar contra a defesa do Vitória. O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Vitória x Atlético-MG - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Barradão, Salvador

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Vitória x Atlético-MG




  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.05 na Superbet




  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd 2.35 na Novibet




  • 🎯 Total de chutes a gol - Menos de 9.5 - Odd de 1.63 na Stake




Palpite Odds Altas Vitória x Atlético-MG



  • 🚀 Resultado Final & Total de Gols - Casa & Mais de 2.5 - Odd de 6.00 na Novibet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Vitória - Odd de 6.00 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto 2x1 - Odd de 10.40 na Esportes da Sorte 


Quem vai ganhar Vitória x Atlético-MG


A partida tem um grande equilíbrio nos três resultados possíveis. As casas de apostas indicam uma pequena vantagem para o Atlético-MG, com odds a partir de 2.60 até 2.75. Mas o Vitória tem odds entre 2.75 3 2.90 para sair vencedor do confronto. Enquanto o empate tem odds médias de 3.00. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vitória x Atlético-MG:



  • Vitória Vitória - Odd de 2.75 na Stake 

  • Empate - 2.92 na Superbet

  • Vitória Atlético-MG - 2.74 na Novibet


Histórico entre Vitória x Atlético-MG


O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Atlético-MG nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o Vitória venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Vitória



  • ❌ Flamengo 8x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ❌ São Paulo 2x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • ❌ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro

  • ❌ São Paulo 2x0 Atlético-MG

  • ✅ Godoy Cruz 0x1 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 1x3 Grêmio

  • ✅ Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz

Vitoria x Atletico-MG: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vitoria x Atletico-MG: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Atletico-MG
2 - 2
Vitoria
2024 Serie A
Atletico-MG
2 - 2
Vitoria
2024 Serie A
Vitoria
4 - 2
Atletico-MG
2018 Serie A
Vitoria
1 - 0
Atletico-MG
2018 Serie A
Atletico-MG
2 - 1
Vitoria

