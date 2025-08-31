Vitória x Atlético-MG: Palpite, Odds +6, +10 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Vitória e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Barradão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Vitória é o 17º colocado, enquanto o Atlético-MG é o 12º. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da parte de baixo da tabela.

Palpite para Vitória x Atlético-MG



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.55 na Superbet



⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.15 na Stake



Total de Gols - Mais de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Atlético-MG é de jogos com placares altos. Quatro dos últimos cinco jogos tiveram mais de 2.5 gols. As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis na competição, com o Vitória sofrendo em média 1.5 gols por jogo e o Atlético-MG 1.2. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol para os dois lados.

1º Gol - Casa

O Vitória, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 0.9 gols marcados por jogo. O Atlético-MG, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.2 gols por partida e tem tido resultados inconsistentes. O fator casa é um ponto importante, e a aposta de o Vitória marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Vitória, jogando em casa, tem um ataque razoável, e o Atlético-MG, com um ataque mais forte, deve conseguir marcar contra a defesa do Vitória. O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Vitória x Atlético-MG - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Barradão, Salvador



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Vitória x Atlético-MG





🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.05 na Superbet







🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd 2.35 na Novibet







🎯 Total de chutes a gol - Menos de 9.5 - Odd de 1.63 na Stake





Palpite Odds Altas Vitória x Atlético-MG



🚀 Resultado Final & Total de Gols - Casa & Mais de 2.5 - Odd de 6.00 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Vitória - Odd de 6.00 na Stake



🚀 Resultado Correto 2x1 - Odd de 10.40 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Vitória x Atlético-MG

A partida tem um grande equilíbrio nos três resultados possíveis. As casas de apostas indicam uma pequena vantagem para o Atlético-MG, com odds a partir de 2.60 até 2.75. Mas o Vitória tem odds entre 2.75 3 2.90 para sair vencedor do confronto. Enquanto o empate tem odds médias de 3.00.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vitória x Atlético-MG:



Vitória Vitória - Odd de 2.75 na Stake



Empate - 2.92 na Superbet



Vitória Atlético-MG - 2.74 na Novibet



Histórico entre Vitória x Atlético-MG

O histórico de confrontos diretos entre Vitória e Atlético-MG nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o Vitória venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Vitória



❌ Flamengo 8x0 Vitória



🟡 Vitória 2x2 Juventude



❌ São Paulo 2x0 Vitória



🟡 Vitória 2x2 Palmeiras



🟡 Mirassol 1x1 Vitória



Últimos 5 jogos do Atlético-MG