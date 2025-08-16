Assine UOL
Guimaraes
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Primeira Liga - Portugal
Estádio Dom Afonso Henriques
Estoril
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.6
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.75
2
4.72
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 09:31

Vitória Guimarães x Estoril: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Vitória Guimarães x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Vitória Guimarães e Estoril se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.


O Vitória Guimarães busca aproveitar o fator casa para iniciar a temporada com triunfo, após derrota na ronda inaugural no Estádio Dragão contra o Porto.


 Já o Estoril tenta surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa na luta pela manutenção.


Vitória Guimarães x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Vitória Guimarães – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365


Vitória do Vitória Guimarães - odd pagando 1.85


Jogando em casa, o Vitória costuma ter bom aproveitamento e pode se impor diante do Estoril.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90


Com dois ataques perigosos, há boa chance de ambos balançarem as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00


A expectativa é de um duelo aberto, com chances para os dois lados.


Vitória Guimarães x Estoril: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Vitória Guimarães x Estoril pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dom Afonso Henriques, Guimarães, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Vitória Guimarães x Estoril: Escalações prováveis


Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, João Mendes; Vando Félix, Tiago Silva, Nuno Santos, Tomás Handel; Oumar Camara, Gustavo Silva.


Estoril: Joel Robles; Pedro Carvalho, Pedro Amaral, Felix Bacher, Kévin Boma; Tiago Parente, Nodar Lominadze, Jordan Holsgrove, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.

Ver mais Ver menos

Guimaraes x Estoril: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Tottenham - Burnley
1
1.52
CSA - Ituano
1
1.95
São Bernardo - Figueirense
1
1.61
Múltipla
4.77
x
Aposta
20
=
Ganhos
95.44
Apostar agora

Guimaraes x Estoril: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guimaraes x Estoril: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Primeira Liga
Estoril
1 - 0
Guimaraes
2024 Primeira Liga
Guimaraes
1 - 0
Estoril
2023 Primeira Liga (Disabled)
Estoril
1 - 3
Guimaraes
2023 Primeira Liga (Disabled)
Guimaraes
3 - 2
Estoril
2022 Primeira Liga (Disabled)
Estoril
0 - 1
Guimaraes

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guimaraes
Empate
Estoril

As apostas podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites