Vitória Guimarães x Estoril: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08

Vitória Guimarães x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Vitória Guimarães e Estoril se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.

O Vitória Guimarães busca aproveitar o fator casa para iniciar a temporada com triunfo, após derrota na ronda inaugural no Estádio Dragão contra o Porto.

Já o Estoril tenta surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa na luta pela manutenção.

Vitória Guimarães x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Vitória do Vitória Guimarães – odd pagando 1.85 na bet365

– odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365

– odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365



Vitória do Vitória Guimarães - odd pagando 1.85

Jogando em casa, o Vitória costuma ter bom aproveitamento e pode se impor diante do Estoril.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90

Com dois ataques perigosos, há boa chance de ambos balançarem as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00

A expectativa é de um duelo aberto, com chances para os dois lados.

Vitória Guimarães x Estoril: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Vitória Guimarães x Estoril pela Primeira Liga



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Dom Afonso Henriques, Guimarães, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Vitória Guimarães x Estoril: Escalações prováveis

Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, João Mendes; Vando Félix, Tiago Silva, Nuno Santos, Tomás Handel; Oumar Camara, Gustavo Silva.

Estoril: Joel Robles; Pedro Carvalho, Pedro Amaral, Felix Bacher, Kévin Boma; Tiago Parente, Nodar Lominadze, Jordan Holsgrove, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.