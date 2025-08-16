- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- D
Vitória Guimarães x Estoril: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08
Vitória Guimarães x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Vitória Guimarães e Estoril se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.
O Vitória Guimarães busca aproveitar o fator casa para iniciar a temporada com triunfo, após derrota na ronda inaugural no Estádio Dragão contra o Porto.
Já o Estoril tenta surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa na luta pela manutenção.
Vitória Guimarães x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Vitória Guimarães – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365
Vitória do Vitória Guimarães - odd pagando 1.85
Jogando em casa, o Vitória costuma ter bom aproveitamento e pode se impor diante do Estoril.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90
Com dois ataques perigosos, há boa chance de ambos balançarem as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00
A expectativa é de um duelo aberto, com chances para os dois lados.
Vitória Guimarães x Estoril: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Vitória Guimarães x Estoril pela Primeira Liga
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dom Afonso Henriques, Guimarães, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Vitória Guimarães x Estoril: Escalações prováveis
Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, João Mendes; Vando Félix, Tiago Silva, Nuno Santos, Tomás Handel; Oumar Camara, Gustavo Silva.
Estoril: Joel Robles; Pedro Carvalho, Pedro Amaral, Felix Bacher, Kévin Boma; Tiago Parente, Nodar Lominadze, Jordan Holsgrove, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.
Guimaraes x Estoril: Palpite do Dia
Guimaraes x Estoril: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guimaraes x Estoril: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.