Vitória Guimarães x Arouca: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08

Vitória Guimarães x Arouca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Vitória Guimarães e Arouca se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

O Vitória Guimarães não arrancou a época da melhor forma e já soma dois desaires. A torcida de Guimarães é muito exigente e o técnico Luís Pinto já sente a pressão da bancada.

Do outro lado está um Arouca com um elenco com vontade de causar estragos na cidade onde nasceu Portugal.

Vitória Guimarães x Arouca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória Guimarães para vencer (1.81)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.98)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.91)



Vitória Guimarães x Arouca Palpites Alternativos



🎯 Arouca total de gols: Mais de 0.5 (1.54)

🎯 Empate (3.69)

🎯 Resultado Exato: Vitória Guimarães 2-1 (7.63)



Vitória Guimarães x Arouca Palpite do Dia



🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória Guimarães: 4.66



💰 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Baixas



⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.32

⚡ Dupla Chance: Vitória Guimarães ou Empate: 1.23

⚡ Arouca total de gols - Mais de 0.5: 1.54



⚖️ Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Médias



⚡ Vitória Guimarães para vencer: 1.81

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.91

⚡ Empate: 3.69



🚀 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Altas



⚡ Vitória Guimarães número exato de gols - 0: 4.51

⚡ Triunfo do Arouca: 4.43

⚡ Resultado Exato: 2-2: 15.05



Vitória Guimarães x Arouca: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

⚽️ Confronto: Vitória Guimarães x Arouca - Primeira Liga



📅 Data: 30/08/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Vitória Guimarães x Arouca: Escalações prováveis

Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal, Vando Félix; Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Gustavo Silva; Nélson Oliveira, Nuno Santos.

Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Barbero.

Vitória Guimarães x Arouca: Como chegam os times

Vitória Guimarães



⚽️ 3 Jogos



✅ 1 Vitória (33%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (67%)

🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)



Arouca



⚽️ 3 Jogos



✅ 1 Vitória (33%)

🤝 1 Empate (33%)

❌ 1 Derrota (33%)

🥅 6 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 10 Gols sofridos (3,33 G/J)



Vitória Guimarães x Arouca: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 18 vezes, com 9 vitórias do Vitória Guimarães, 6 empates e 3 triunfos do Arouca.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):