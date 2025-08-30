- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- E
Vitória Guimarães x Arouca: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08
Vitória Guimarães x Arouca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Vitória Guimarães e Arouca se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
O Vitória Guimarães não arrancou a época da melhor forma e já soma dois desaires. A torcida de Guimarães é muito exigente e o técnico Luís Pinto já sente a pressão da bancada.
Do outro lado está um Arouca com um elenco com vontade de causar estragos na cidade onde nasceu Portugal.
Vitória Guimarães x Arouca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória Guimarães para vencer (1.81)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.98)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.91)
Vitória Guimarães x Arouca Palpites Alternativos
- 🎯 Arouca total de gols: Mais de 0.5 (1.54)
- 🎯 Empate (3.69)
- 🎯 Resultado Exato: Vitória Guimarães 2-1 (7.63)
Vitória Guimarães x Arouca Palpite do Dia
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória Guimarães: 4.66
💰 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Baixas
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.32
- ⚡ Dupla Chance: Vitória Guimarães ou Empate: 1.23
- ⚡ Arouca total de gols - Mais de 0.5: 1.54
⚖️ Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Médias
- ⚡ Vitória Guimarães para vencer: 1.81
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.91
- ⚡ Empate: 3.69
🚀 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Altas
- ⚡ Vitória Guimarães número exato de gols - 0: 4.51
- ⚡ Triunfo do Arouca: 4.43
- ⚡ Resultado Exato: 2-2: 15.05
Vitória Guimarães x Arouca: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Vitória Guimarães x Arouca - Primeira Liga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Vitória Guimarães x Arouca: Escalações prováveis
Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal, Vando Félix; Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Gustavo Silva; Nélson Oliveira, Nuno Santos.
Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Barbero.
Vitória Guimarães x Arouca: Como chegam os times
Vitória Guimarães
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)
Arouca
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 6 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 10 Gols sofridos (3,33 G/J)
Vitória Guimarães x Arouca: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 18 vezes, com 9 vitórias do Vitória Guimarães, 6 empates e 3 triunfos do Arouca.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Vitória Guimarães: 3 vitórias
- Arouca: 1 vitória
- Empates: 1
- Gols: Vitória 8, Arouca 7
Guimaraes x Arouca: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Guimaraes x Arouca: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guimaraes x Arouca: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- E
Argentinos JRS Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
Wolves Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- E
- D
Confiança Vence
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- E
- D
- D
Valladolid Vence