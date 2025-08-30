Assine UOL
Vitória Guimarães x Arouca: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Vitória Guimarães x Arouca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Vitória Guimarães e Arouca se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


O Vitória Guimarães não arrancou a época da melhor forma e já soma dois desaires. A torcida de Guimarães é muito exigente e o técnico Luís Pinto já sente a pressão da bancada.


Do outro lado está um Arouca com um elenco com vontade de causar estragos na cidade onde nasceu Portugal.


Vitória Guimarães x Arouca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória Guimarães para vencer (1.81)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.98)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.91)


Vitória Guimarães x Arouca Palpites Alternativos



  • 🎯 Arouca total de gols: Mais de 0.5 (1.54)

  • 🎯 Empate (3.69)

  • 🎯 Resultado Exato: Vitória Guimarães 2-1 (7.63)


Vitória Guimarães x Arouca Palpite do Dia



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória Guimarães: 4.66


💰 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Baixas



  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.32

  • ⚡ Dupla Chance: Vitória Guimarães ou Empate: 1.23

  • ⚡ Arouca total de gols - Mais de 0.5: 1.54


⚖️ Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Médias



  • ⚡ Vitória Guimarães para vencer: 1.81

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.91

  • ⚡ Empate: 3.69


🚀 Vitória Guimarães x Arouca Palpite Odds Altas



  • ⚡ Vitória Guimarães número exato de gols - 0: 4.51

  • ⚡ Triunfo do Arouca: 4.43

  • ⚡ Resultado Exato: 2-2: 15.05


Vitória Guimarães x Arouca: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Vitória Guimarães x Arouca - Primeira Liga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Vitória Guimarães x Arouca: Escalações prováveis


Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal, Vando Félix; Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Gustavo Silva; Nélson Oliveira, Nuno Santos.


Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Barbero.


Vitória Guimarães x Arouca: Como chegam os times


Vitória Guimarães



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 1 Vitória (33%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (67%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)


Arouca



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 1 Vitória (33%)

  • 🤝 1 Empate (33%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 6 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 10 Gols sofridos (3,33 G/J)


Vitória Guimarães x Arouca: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 18 vezes, com 9 vitórias do Vitória Guimarães, 6 empates e 3 triunfos do Arouca.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Vitória Guimarães: 3 vitórias

  • Arouca: 1 vitória

  • Empates: 1

  • Gols: Vitória 8, Arouca 7

Guimaraes x Arouca: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Primeira Liga
Guimaraes
2 - 2
Arouca
2024 Primeira Liga
Arouca
0 - 1
Guimaraes
2023 Primeira Liga (Disabled)
Arouca
1 - 3
Guimaraes
2023 Primeira Liga (Disabled)
Guimaraes
2 - 1
Arouca
2022 Primeira Liga (Disabled)
Guimaraes
0 - 2
Arouca

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

