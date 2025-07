Vissel Kobe x Shonan Bellmare: Palpite, Onde Assistir - Campeonato Japonês - 05/07

Vissel Kobe x Shonan Bellmare: Confira Palpites para o jogo no Estádio NOEVIR Stadium Kobe, em Kobe, Japão, no dia 5 de julho de 2025, às 07h (Brasília), pela J1 League - Campeonato Japonês.

O Vissel Kobe entra em campo em busca de mais uma vitória para seguir firme na luta pelo topo da tabela. A equipe ocupa a 3.ª posição com 40 pontos, vem embalada por uma excelente sequência de resultados.

Já o Shonan Bellmare vive um cenário bem diferente. A equipe ocupa a 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 23 pontos. O momento não é dos melhores, tendo conquistado apenas dois pontos nos últimos cinco jogos, o que evidencia as dificuldades da equipe, principalmente no setor defensivo.

Diante desse cenário, o Vissel Kobe surge como favorito, ainda mais jogando em casa, onde costuma ser bastante consistente.

Vissel Kobe x Shonan Bellmare: Palpites - Campeonato Japonês



⚽ Ambas Equipes Marcam - Não



⚽ Resultado Final - Vissel Kobe



⚽ Over 1.5 Gols



⚽ Total de Escanteios - Mais de 8,5



⚽ Resultado Correto - 2x1 para o Vissel Kobe



Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar esses palpites, levando em consideração o momento das equipes e suas performances recentes.

Dicas: Além dos palpites tradicionais, sempre busque por mercados alternativos, como os handicaps, escanteios, cartões e marcadores, onde podem existir boas oportunidades e odds interessantes para apostar.

Vissel Kobe x Shonan Bellmare - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.