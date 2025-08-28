Assine UOL
Virtus
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stadio Olimpico di Serravalle
Breidablik
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
7.5
x
4.75
2
1.33
1
7.9
x
4.85
2
1.35
1
8
x
5.1
2
1.34
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 08:30

Virtus x Breidablik: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Virtus x Breidablik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Virtus e Breidablik se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O confronto será às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Campo Sportivo di Acquaviva, em San Marino.


O Virtus aposta no fator casa para equilibrar o jogo, enquanto o Breidablik, da Islândia, chega com mais experiência em competições europeias e tem vantagem após vitória por 2 a 1 na ida.


Virtus x Breidablik: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Breidablik vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses palpites refletem o favoritismo dos islandeses, mas sem descartar equilíbrio no confronto.


Resultado Final: Breidablik vence


Com maior qualidade coletiva e experiência internacional, o Breidablik é favorito e pode vencer mesmo fora de casa.


Mais de 2.5 gols na partida


A expectativa é de um jogo aberto, principalmente pelo estilo ofensivo do Breidablik. O mercado de mais de 2.5 gols é uma boa escolha.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar do favoritismo visitante, o Virtus pode aproveitar o mando para marcar ao menos um gol. O mercado de ambas marcam é válido.


Virtus x Breidablik: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Virtus x Breidablik - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Campo Sportivo di Acquaviva, Acquaviva, San Marino

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Virtus x Breidablik: Escalações prováveis


Virtus: Samuele Guddo; Alessandro Golinucci, Matteo Legittimo, Aron Giacomoni, Nicola Gori; Ivan Buonocunto, Armando Amati, Elia Ciacci, Abdoul Niang; Stefano Scappini, Tommaso Lombardi.


Breidablik: Anton Einarsson; Valgeir Valgeirsson, Viktor Margeirsson, Damir Muminovic, Kristinn Jónsson; Ágúst Thorsteinsson, Hoskuldur Gunnlaugsson, Viktor Einarsson, Aron Bjarnason; Tobias Thomsen, Davíd Ingvarsson.

Virtus x Breidablik: Palpite do Dia

Breidablik Vence
Superbet logo
1.34
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Virtus x Breidablik: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Virtus x Breidablik: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Breidablik
2 - 1
Virtus

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Virtus
Empate
Breidablik

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

