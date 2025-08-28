- E
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- V
Virtus x Breidablik: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08
Virtus x Breidablik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Virtus e Breidablik se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O confronto será às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Campo Sportivo di Acquaviva, em San Marino.
O Virtus aposta no fator casa para equilibrar o jogo, enquanto o Breidablik, da Islândia, chega com mais experiência em competições europeias e tem vantagem após vitória por 2 a 1 na ida.
Virtus x Breidablik: Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Breidablik vence
Mais de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (sim)
Esses palpites refletem o favoritismo dos islandeses, mas sem descartar equilíbrio no confronto.
Resultado Final: Breidablik vence
Com maior qualidade coletiva e experiência internacional, o Breidablik é favorito e pode vencer mesmo fora de casa.
Mais de 2.5 gols na partida
A expectativa é de um jogo aberto, principalmente pelo estilo ofensivo do Breidablik. O mercado de mais de 2.5 gols é uma boa escolha.
Ambas equipes marcam (sim)
Apesar do favoritismo visitante, o Virtus pode aproveitar o mando para marcar ao menos um gol. O mercado de ambas marcam é válido.
Virtus x Breidablik: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Virtus x Breidablik - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Campo Sportivo di Acquaviva, Acquaviva, San Marino
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Virtus x Breidablik: Escalações prováveis
Virtus: Samuele Guddo; Alessandro Golinucci, Matteo Legittimo, Aron Giacomoni, Nicola Gori; Ivan Buonocunto, Armando Amati, Elia Ciacci, Abdoul Niang; Stefano Scappini, Tommaso Lombardi.
Breidablik: Anton Einarsson; Valgeir Valgeirsson, Viktor Margeirsson, Damir Muminovic, Kristinn Jónsson; Ágúst Thorsteinsson, Hoskuldur Gunnlaugsson, Viktor Einarsson, Aron Bjarnason; Tobias Thomsen, Davíd Ingvarsson.
Virtus x Breidablik: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Virtus x Breidablik: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Virtus x Breidablik: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
FCSB Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
Damac Vence
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- E
- E
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- D
Shaftesbury Town Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- E
- D
Galatasaray Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
Al-Hilal Saudi FC Vence