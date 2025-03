Villarreal x Real Madrid: Palpites e Estatísticas - LaLiga 15/03

A 28ª rodada da LaLiga 2024/25 promete um confronto emocionante entre Villarreal e Real Madrid, que se enfrentam no próximo dia 15 de março, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio El Madrigal, em Villarreal.

O Real Madrid, que ocupa a 2ª posição na tabela, busca se aproximar do líder Barcelona, enquanto o Villarreal, em 5º lugar, tenta se consolidar na luta por uma vaga em competições europeias.

As estatísticas de jogos anteriores entre as duas equipes é amplamente favorável ao Real Madrid, que venceu 16 dos 32 confrontos diretos. O Villarreal, por sua vez, conseguiu vencer somente 5 vezes, com 11 empates.