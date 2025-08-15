Villarreal x Real Oviedo Palpite; Onde Assistir e Estatísticas; La Liga (15/08)

A La Liga 2025/2026 está de volta e o Villarreal vai enfrentar o recém-promovido Real Oviedo na estreia do campeonato. A bola rola a partir das 16:30 (horário de Brasília) no Estádio El Madrigal, e você acompanha a partida pela ESPN e Disney+.

E para essa grande estreia, nós trouxemos três palpites de Villareal x Real Oviedo que podem te ajudar a fazer a aposta certa. Mas já adiantamos que a partida tem tudo para ser dominada pelo time da casa.

Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de aspotas, veja nossos melhores palpites.

Palpites para o Villareal x Real Oviedo

Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Villarreal. O time da casa vem em uma crescente e, com o apoio da torcida, pode facilmente vencer a partida, garantindo os primeiros pontos na competição.



Resultado Final: Villarreal - odd de 1.41

Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.82

Handicap Asiático: Villarreal -1.5 Gols - odd de 2.12



O ataque do Villarreal é muito forte, com uma média de 2.4 gols marcados por jogo em casa. O Real Oviedo, por outro lado, terá dificuldade para segurar o ímpeto ofensivo do Submarino Amarelo, por ser um time recém-promovido.

Análise de Villarreal x Real Oviedo

O Villarreal encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 em quinto lugar, com 70 pontos, o que garante a participação na próxima Champions League. Já o Real Oviedo, que terminou a segunda divisão em terceiro, subiu de divisão.

Momento do Villarreal

O Villarreal vem de uma pré-temporada com altos e baixos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O time precisa da vitória na estreia para ganhar moral e começar a temporada com o pé direito. A força do elenco, mesmo em começo de temporada, é um fator determinante para o jogo.

Momento do Real Oviedo

O Real Oviedo chega à primeira divisão após encerrar a temporada da Segunda Divisão em terceiro lugar. No entanto, o time teve apenas um jogo na pré-temporada, uma derrota por 1 a 2.

Por ser um time recém-promovido, é de se esperar que sofra para se adaptar ao nível de jogo da elite do futebol espanhol.

O que esperar da Partida

Com o Villarreal jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. A ausência de jogadores importantes pode afetar o entrosamento, mas a equipe tem peças de reposição de qualidade.

A expectativa é que o Villarreal consiga se impor e garantir a vitória na estreia. O Real Oviedo, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva, buscando dificultar a vida do Villarreal.

Histórico Recente e Estatísticas

Os times não se enfrentam há mais de três anos. A seguir, veja os resultados dos últimos cinco jogos de cada time.

Últimos 5 jogos do Villarreal



❌ Villarreal 0x2 Aston Villa



✅ Arsenal 2x3 Villarreal



🟡 Leeds 1x1 Villarreal



❌ Sporting CP 1x0 Villarreal



✅ Villarreal 4x2 Sevilla



Últimos 5 jogos do Real Oviedo