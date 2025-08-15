Assine UOL
Villarreal
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
La Liga - Spain
Estadio de la Cerámica
Oviedo
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
4.75
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.42
x
4.8
2
7.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.6
2
7.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.6
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.7
2
7.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 09:33

Villarreal x Real Oviedo Palpite; Onde Assistir e Estatísticas; La Liga (15/08)

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A La Liga 2025/2026 está de volta e o Villarreal vai enfrentar o recém-promovido Real Oviedo na estreia do campeonato. A bola rola a partir das 16:30 (horário de Brasília) no Estádio El Madrigal, e você acompanha a partida pela ESPN e Disney+.


E para essa grande estreia, nós trouxemos três palpites de Villareal x Real Oviedo que podem te ajudar a fazer a aposta certa. Mas já adiantamos que a partida tem tudo para ser dominada pelo time da casa.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de aspotas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Villareal x Real Oviedo


Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Villarreal. O time da casa vem em uma crescente e, com o apoio da torcida, pode facilmente vencer a partida, garantindo os primeiros pontos na competição.



  • Resultado Final: Villarreal - odd de 1.41

  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.82

  • Handicap Asiático: Villarreal -1.5 Gols - odd de 2.12


O ataque do Villarreal é muito forte, com uma média de 2.4 gols marcados por jogo em casa. O Real Oviedo, por outro lado, terá dificuldade para segurar o ímpeto ofensivo do Submarino Amarelo, por ser um time recém-promovido.


Análise de Villarreal x Real Oviedo


O Villarreal encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 em quinto lugar, com 70 pontos, o que garante a participação na próxima Champions League. Já o Real Oviedo, que terminou a segunda divisão em terceiro, subiu de divisão.


Momento do Villarreal


O Villarreal vem de uma pré-temporada com altos e baixos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.


O time precisa da vitória na estreia para ganhar moral e começar a temporada com o pé direito. A força do elenco, mesmo em começo de temporada, é um fator determinante para o jogo.


Momento do Real Oviedo


O Real Oviedo chega à primeira divisão após encerrar a temporada da Segunda Divisão em terceiro lugar. No entanto, o time teve apenas um jogo na pré-temporada, uma derrota por 1 a 2.


Por ser um time recém-promovido, é de se esperar que sofra para se adaptar ao nível de jogo da elite do futebol espanhol.


O que esperar da Partida


Com o Villarreal jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. A ausência de jogadores importantes pode afetar o entrosamento, mas a equipe tem peças de reposição de qualidade.


A expectativa é que o Villarreal consiga se impor e garantir a vitória na estreia. O Real Oviedo, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva, buscando dificultar a vida do Villarreal.


Histórico Recente e Estatísticas


Os times não se enfrentam há mais de três anos. A seguir, veja os resultados dos últimos cinco jogos de cada time.


Últimos 5 jogos do Villarreal



  • ❌ Villarreal 0x2 Aston Villa

  • ✅ Arsenal 2x3 Villarreal

  • 🟡 Leeds 1x1 Villarreal

  • ❌ Sporting CP 1x0 Villarreal

  • ✅ Villarreal 4x2 Sevilla


Últimos 5 jogos do Real Oviedo



  • ❌ Real Oviedo 1x2 La Coruña

  • 🟡 Real Oviedo 1x1 Almería

  • ✅ Almería 1x2 Real Oviedo

  • ✅ Real Oviedo 2x1 Cádiz

  • ✅ Tenerife 0x1 Real Oviedo

Ver mais Ver menos

Villarreal x Oviedo: Palpite do Dia

Villarreal Vence
Superbet logo
1.41
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Chelsea - Crystal Palace
1
1.6
Atletico Paranaense - Cuiaba
1
1.68
Defensa Y Justicia - Newells Old Boys
1
2
Múltipla
5.38
x
Aposta
20
=
Ganhos
107.52
Apostar agora

Villarreal x Oviedo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Villarreal
Empate
Oviedo

Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Villarreal e Real Oviedo, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão feita pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir das 16:30, horário de Brasília. O duelo acontece no Estádio El Madrigal, em Villarreal, na Espanha.



  • ⚽️ Jogo: Villareal x Real Oviedo

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio El Madrigal, Villarreal


Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Villarreal x Real Oviedo?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo?


O jogo acontece hoje, sexta-feira (15/08), às 16:30.


Quem tem mais chance de vencer?


O Villarreal é o grande favorito para o confronto.


Com base na nossa análise, acreditamos que o Villarreal tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Vancouver Whitecaps
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Vancouver Whitecaps Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rosario Central
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D
-
Deportivo Riestra
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Bahia W
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V

Corinthians W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Defensa Y Justicia
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Newells Old Boys
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Le Mans
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Montpellier
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D

Montpellier Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Clermont Foot
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Estac Troyes
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Clermont Foot Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites