Villarreal x Real Oviedo Palpite; Onde Assistir e Estatísticas; La Liga (15/08)
A La Liga 2025/2026 está de volta e o Villarreal vai enfrentar o recém-promovido Real Oviedo na estreia do campeonato. A bola rola a partir das 16:30 (horário de Brasília) no Estádio El Madrigal, e você acompanha a partida pela ESPN e Disney+.
E para essa grande estreia, nós trouxemos três palpites de Villareal x Real Oviedo que podem te ajudar a fazer a aposta certa. Mas já adiantamos que a partida tem tudo para ser dominada pelo time da casa.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de aspotas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Villareal x Real Oviedo
Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Villarreal. O time da casa vem em uma crescente e, com o apoio da torcida, pode facilmente vencer a partida, garantindo os primeiros pontos na competição.
- Resultado Final: Villarreal - odd de 1.41
- Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.82
- Handicap Asiático: Villarreal -1.5 Gols - odd de 2.12
O ataque do Villarreal é muito forte, com uma média de 2.4 gols marcados por jogo em casa. O Real Oviedo, por outro lado, terá dificuldade para segurar o ímpeto ofensivo do Submarino Amarelo, por ser um time recém-promovido.
Análise de Villarreal x Real Oviedo
O Villarreal encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 em quinto lugar, com 70 pontos, o que garante a participação na próxima Champions League. Já o Real Oviedo, que terminou a segunda divisão em terceiro, subiu de divisão.
Momento do Villarreal
O Villarreal vem de uma pré-temporada com altos e baixos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
O time precisa da vitória na estreia para ganhar moral e começar a temporada com o pé direito. A força do elenco, mesmo em começo de temporada, é um fator determinante para o jogo.
Momento do Real Oviedo
O Real Oviedo chega à primeira divisão após encerrar a temporada da Segunda Divisão em terceiro lugar. No entanto, o time teve apenas um jogo na pré-temporada, uma derrota por 1 a 2.
Por ser um time recém-promovido, é de se esperar que sofra para se adaptar ao nível de jogo da elite do futebol espanhol.
O que esperar da Partida
Com o Villarreal jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. A ausência de jogadores importantes pode afetar o entrosamento, mas a equipe tem peças de reposição de qualidade.
A expectativa é que o Villarreal consiga se impor e garantir a vitória na estreia. O Real Oviedo, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva, buscando dificultar a vida do Villarreal.
Histórico Recente e Estatísticas
Os times não se enfrentam há mais de três anos. A seguir, veja os resultados dos últimos cinco jogos de cada time.
Últimos 5 jogos do Villarreal
- ❌ Villarreal 0x2 Aston Villa
- ✅ Arsenal 2x3 Villarreal
- 🟡 Leeds 1x1 Villarreal
- ❌ Sporting CP 1x0 Villarreal
- ✅ Villarreal 4x2 Sevilla
Últimos 5 jogos do Real Oviedo
- ❌ Real Oviedo 1x2 La Coruña
- 🟡 Real Oviedo 1x1 Almería
- ✅ Almería 1x2 Real Oviedo
- ✅ Real Oviedo 2x1 Cádiz
- ✅ Tenerife 0x1 Real Oviedo
Villarreal x Oviedo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Villarreal x Oviedo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Villarreal e Real Oviedo, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão feita pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir das 16:30, horário de Brasília. O duelo acontece no Estádio El Madrigal, em Villarreal, na Espanha.
- ⚽️ Jogo: Villareal x Real Oviedo
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 15/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio El Madrigal, Villarreal
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Villarreal x Real Oviedo?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo?
O jogo acontece hoje, sexta-feira (15/08), às 16:30.
Quem tem mais chance de vencer?
O Villarreal é o grande favorito para o confronto.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Villarreal tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
