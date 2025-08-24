Assine UOL
Villarreal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
La Liga - Spain
Estadio de la Cerámica
Girona
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 14:06

Villarreal x Girona: Palpite Odds Altas +7, +11, Onde Assistir, 24/08, La Liga

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Villarreal x Girona: palpite com odds altas +5, +7 para o jogo deste domingo (24/08), às 14h30, no Estádio El Madrigal, pela 2ª rodada da La Liga. O Submarino Amarelo busca a primeira vitória em casa, enquanto o Girona tenta surpreender fora.


Villarreal x Girona: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa, estão os mercados de maior segurança, ideais para quem prefere consistência em vez de altos retornos.



  • ⚽ Palpite: Villarreal ou empate (Dupla Chance) – odd 1.15

  • 🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.20

  • 🎯 Palpite: Villarreal marca ao menos 1 gol – odd 1.11

  • 🔥 Palpite: Villarreal vence ao menos um dos tempos – odd 1.27

  • 📊 Palpite: Menos de 4.5 gols – odd 1.18


🔎 O Villarreal é favorito atuando em casa e tem forte poder ofensivo, o que torna seguro esperar pelo menos um gol do Submarino Amarelo. Além disso, a média de jogos entre os dois não costuma ultrapassar 5 gols, reforçando a consistência desses mercados.


Villarreal x Girona: Palpite com odds médias


🔎 Aqui aparecem mercados de risco moderado, mas que oferecem retornos mais interessantes para quem deseja equilíbrio entre probabilidade e valor.



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.64

  • 🔥 Palpite: Resultado Final: Villarreal vence – odd 1.54

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.75

  • 🛡️ Palpite: Resultado correto intervalo/final Empate → Villarreal – odd 4.49

  • 📊 Palpite: Ayoze Pérez marca a qualquer momento – odd 1.98


🔎 A expectativa é de jogo aberto, já que o Girona também costuma marcar mesmo fora de casa. O mercado de ambas marcam é valorizado pelo estilo ofensivo das duas equipes. Além disso, o Villarreal tem maior capacidade de reação no 2º tempo, o que dá valor ao HT/FT (empate ao intervalo e vitória na etapa final).


Villarreal x Girona: Palpite com odds altas


🔎 Para quem busca ousadia e grandes retornos, as odds altas (a partir de 3.00) são ideais. São mercados menos prováveis, mas que podem surpreender.



  • ⚽ Palpite: Villarreal vence e ambas marcam – odd 3.05

  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 para Villarreal – odd 7.35

  • 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo – odd 2.57

  • 🛡️ Palpite: Girona marca em ambos os tempos – odd 5.44

  • 📊 Palpite: Yeremy Pino marca o 1º gol da partida – odd 11.56


🔎 Aqui o foco é em cenários menos prováveis, mas plausíveis: o 2x1 é um placar comum em jogos equilibrados da La Liga. O mercado de vitória com ambas marcam eleva bastante a cotação. Yeremy Pino, revelação do Villarreal, costuma aparecer bem nos minutos iniciais, justificando o risco em primeiro marcador.


🔥 Super Palpite Villarreal x Girona


⭐ Palpite: Villarreal vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.25


🔎 Explicação: O Submarino Amarelo é favorito em casa e deve impor seu estilo ofensivo, mas o Girona tem qualidade para marcar ao menos uma vez. A combinação entre vitória do Villarreal e jogo acima de 2.5 gols une favoritismo com tendência de confronto aberto.


🏟️ Ficha do Jogo



  • ⚽️ Jogo: Villarreal x Girona

  • 🗓️ Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

  • Horário: 14h30 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: El Madrigal, Villarreal (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada


📺 Onde Assistir Villarreal x Girona


A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ no Brasil. Também é possível acompanhar via casas de apostas com serviço de streaming, como a Superbet ou a Bet365.

Villarreal x Girona: Palpite do Dia

Villarreal Vence
Superbet logo
1.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
RAAL La Louvière - Union St. Gilloise
2
1.42
Real Sociedad - Espanyol
1
1.8
Trabzonspor - Antalyaspor
1
1.51
Múltipla
3.86
x
Aposta
20
=
Ganhos
77.19
Apostar agora

Villarreal x Girona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Villarreal x Girona: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Girona
0 - 1
Villarreal
2024 La Liga
Villarreal
2 - 2
Girona
2023 La Liga
Girona
0 - 1
Villarreal
2023 La Liga
Villarreal
1 - 2
Girona
2022 La Liga
Girona
1 - 2
Villarreal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Villarreal
Empate
Girona

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou serviços especializados se sentir perda de controle.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

