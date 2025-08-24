- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal x Girona: Palpite Odds Altas +7, +11, Onde Assistir, 24/08, La Liga
Villarreal x Girona: palpite com odds altas +5, +7 para o jogo deste domingo (24/08), às 14h30, no Estádio El Madrigal, pela 2ª rodada da La Liga. O Submarino Amarelo busca a primeira vitória em casa, enquanto o Girona tenta surpreender fora.
Villarreal x Girona: Palpite com odds baixas
🔎 Nesta faixa, estão os mercados de maior segurança, ideais para quem prefere consistência em vez de altos retornos.
- ⚽ Palpite: Villarreal ou empate (Dupla Chance) – odd 1.15
- 🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.20
- 🎯 Palpite: Villarreal marca ao menos 1 gol – odd 1.11
- 🔥 Palpite: Villarreal vence ao menos um dos tempos – odd 1.27
- 📊 Palpite: Menos de 4.5 gols – odd 1.18
🔎 O Villarreal é favorito atuando em casa e tem forte poder ofensivo, o que torna seguro esperar pelo menos um gol do Submarino Amarelo. Além disso, a média de jogos entre os dois não costuma ultrapassar 5 gols, reforçando a consistência desses mercados.
Villarreal x Girona: Palpite com odds médias
🔎 Aqui aparecem mercados de risco moderado, mas que oferecem retornos mais interessantes para quem deseja equilíbrio entre probabilidade e valor.
- ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.64
- 🔥 Palpite: Resultado Final: Villarreal vence – odd 1.54
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.75
- 🛡️ Palpite: Resultado correto intervalo/final Empate → Villarreal – odd 4.49
- 📊 Palpite: Ayoze Pérez marca a qualquer momento – odd 1.98
🔎 A expectativa é de jogo aberto, já que o Girona também costuma marcar mesmo fora de casa. O mercado de ambas marcam é valorizado pelo estilo ofensivo das duas equipes. Além disso, o Villarreal tem maior capacidade de reação no 2º tempo, o que dá valor ao HT/FT (empate ao intervalo e vitória na etapa final).
Villarreal x Girona: Palpite com odds altas
🔎 Para quem busca ousadia e grandes retornos, as odds altas (a partir de 3.00) são ideais. São mercados menos prováveis, mas que podem surpreender.
- ⚽ Palpite: Villarreal vence e ambas marcam – odd 3.05
- 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 para Villarreal – odd 7.35
- 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo – odd 2.57
- 🛡️ Palpite: Girona marca em ambos os tempos – odd 5.44
- 📊 Palpite: Yeremy Pino marca o 1º gol da partida – odd 11.56
🔎 Aqui o foco é em cenários menos prováveis, mas plausíveis: o 2x1 é um placar comum em jogos equilibrados da La Liga. O mercado de vitória com ambas marcam eleva bastante a cotação. Yeremy Pino, revelação do Villarreal, costuma aparecer bem nos minutos iniciais, justificando o risco em primeiro marcador.
🔥 Super Palpite Villarreal x Girona
⭐ Palpite: Villarreal vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.25
🔎 Explicação: O Submarino Amarelo é favorito em casa e deve impor seu estilo ofensivo, mas o Girona tem qualidade para marcar ao menos uma vez. A combinação entre vitória do Villarreal e jogo acima de 2.5 gols une favoritismo com tendência de confronto aberto.
🏟️ Ficha do Jogo
- ⚽️ Jogo: Villarreal x Girona
- 🗓️ Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
- 🏟️ Estádio: El Madrigal, Villarreal (Espanha)
- 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada
📺 Onde Assistir Villarreal x Girona
A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ no Brasil. Também é possível acompanhar via casas de apostas com serviço de streaming, como a Superbet ou a Bet365.
Villarreal x Girona: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Villarreal x Girona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Villarreal x Girona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou serviços especializados se sentir perda de controle.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
Union St. Gilloise Vence
- E
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
Ajax Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Atalanta Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- E
- V
Empate
- D
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- E
- D
- V
ABC Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- D
- D
- E
Trabzonspor Vence