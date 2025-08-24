Villarreal x Girona: Palpite Odds Altas +7, +11, Onde Assistir, 24/08, La Liga

Villarreal x Girona: palpite com odds altas +5, +7 para o jogo deste domingo (24/08), às 14h30, no Estádio El Madrigal, pela 2ª rodada da La Liga. O Submarino Amarelo busca a primeira vitória em casa, enquanto o Girona tenta surpreender fora.

Villarreal x Girona: Palpite com odds baixas

🔎 Nesta faixa, estão os mercados de maior segurança, ideais para quem prefere consistência em vez de altos retornos.



⚽ Palpite: Villarreal ou empate ( Dupla Chance ) – odd 1.15

🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.20



🎯 Palpite: Villarreal marca ao menos 1 gol – odd 1.11



🔥 Palpite: Villarreal vence ao menos um dos tempos – odd 1.27



📊 Palpite: Menos de 4.5 gols – odd 1.18



🔎 O Villarreal é favorito atuando em casa e tem forte poder ofensivo, o que torna seguro esperar pelo menos um gol do Submarino Amarelo. Além disso, a média de jogos entre os dois não costuma ultrapassar 5 gols, reforçando a consistência desses mercados.

Villarreal x Girona: Palpite com odds médias

🔎 Aqui aparecem mercados de risco moderado, mas que oferecem retornos mais interessantes para quem deseja equilíbrio entre probabilidade e valor.



⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.64



🔥 Palpite: Resultado Final : Villarreal vence – odd 1.54

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.75

🛡️ Palpite: Resultado correto intervalo/final Empate → Villarreal – odd 4.49



📊 Palpite: Ayoze Pérez marca a qualquer momento – odd 1.98



🔎 A expectativa é de jogo aberto, já que o Girona também costuma marcar mesmo fora de casa. O mercado de ambas marcam é valorizado pelo estilo ofensivo das duas equipes. Além disso, o Villarreal tem maior capacidade de reação no 2º tempo, o que dá valor ao HT/FT (empate ao intervalo e vitória na etapa final).

Villarreal x Girona: Palpite com odds altas

🔎 Para quem busca ousadia e grandes retornos, as odds altas (a partir de 3.00) são ideais. São mercados menos prováveis, mas que podem surpreender.



⚽ Palpite: Villarreal vence e ambas marcam – odd 3.05



🔥 Palpite: Placar exato 2x1 para Villarreal – odd 7.35



🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo – odd 2.57



🛡️ Palpite: Girona marca em ambos os tempos – odd 5.44



📊 Palpite: Yeremy Pino marca o 1º gol da partida – odd 11.56



🔎 Aqui o foco é em cenários menos prováveis, mas plausíveis: o 2x1 é um placar comum em jogos equilibrados da La Liga. O mercado de vitória com ambas marcam eleva bastante a cotação. Yeremy Pino, revelação do Villarreal, costuma aparecer bem nos minutos iniciais, justificando o risco em primeiro marcador.

🔥 Super Palpite Villarreal x Girona

⭐ Palpite: Villarreal vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.25

🔎 Explicação: O Submarino Amarelo é favorito em casa e deve impor seu estilo ofensivo, mas o Girona tem qualidade para marcar ao menos uma vez. A combinação entre vitória do Villarreal e jogo acima de 2.5 gols une favoritismo com tendência de confronto aberto.

🏟️ Ficha do Jogo



⚽️ Jogo: Villarreal x Girona

🗓️ Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: El Madrigal, Villarreal (Espanha)

🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada



📺 Onde Assistir Villarreal x Girona

A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ no Brasil. Também é possível acompanhar via casas de apostas com serviço de streaming, como a Superbet ou a Bet365.