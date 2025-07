Vila Nova x Operário-PR: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B - 11/07

Confira os melhores palpites Vila Nova x Operário‑PR, jogo que ocorre no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, nesta sexta-feira, 11/07, às 19h (horário de Brasília), pela Série B.

O Vila Nova entra em campo motivado por duas vitórias seguidas, tentando consolidar a reação após uma sequência de três derrotas que o afastaram do G4. Atualmente em 8.º lugar com 22 pontos, o Tigre ainda sonha com a parte de cima da tabela. Já o Operário-PR vive um momento instável: com cinco derrotas nos últimos seis jogos, caiu para a 14.ª posição, somando apenas 17 pontos. A equipa paranaense precisa urgentemente pontuar para evitar o risco de aproximação da zona de rebaixamento.

Nos próximos parágrafos, você encontra os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.



ℹ️ Jogo: Vila Nova x Operário-PR pela série B



📅 Data: 11 de julho de 2025



🕒 Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás



Vila Nova x Operário-PR Palpites: Série B



⚽ Ambas Equipes Marcam - Sim



🏆 Resultado Final - Vitória do Vila Nova



⚽ Vila Nova marca 1.º



⬆️ Under 2.5 Gols



🤝 Dupla Chance - Vila Nova ou Empate



🃏 Total de Cartões - Mais de 4.5 cartões



Palpite 1 – Vitória do Vila Nova

Com 4 vitórias em 8 confrontos diretos (1 derrota), Vila Nova leva clara vantagem no histórico. Além disso, atua em casa e vem de duas vitórias seguidas – o cenário favorece o mandante neste embate decisivo.

Palpite 2 – Under 2.5 gols

Ambas equipes têm média de gols próxima a 1 por partida, com apenas cerca de 30 % das partidas ultrapassando 2.5 gols em suas campanhas – indica jogo mais compacto e com poucos tentos.

Palpite 3 – Vila Nova marca primeiro

O time da casa abre o placar em 53 % dos confrontos, principalmente no OBA. Já o Operário sofre gol inicial em 63 % das exibições fora – tudo aponta para Vilão iniciando o duelo.

Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar esses palpites.

Dicas: Procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, para encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Vila Nova x Operário-PR: Onde Assistir ao vivo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. Para assistir ao vivo pelas casas de apostas, tem de fazer login em sua conta, ou então criar seu cadastro e fazer a verificação de conta. Ao assistir ao vivo Vila Nova x Operário-PR na Superbet, pode também fazer apostas ao vivo.

Também pode assistir Vila Nova x Operário-PR na ESPN e Streaming Disney+.