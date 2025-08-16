Vila Nova x Goiás Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga será o palco do clássico goiano pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (16/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

Com o Goiás lutando pelo topo da tabela e o Vila Nova querendo se aproximar do G4, o duelo promete ser de muita emoção. A rivalidade entre os times e a importância do jogo para as ambições de ambos na competição tornam este um confronto imperdível.

Neste artigo você encontrará os palpites Vila Nova x Goiás, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Vila Nova x Goiás

Nossa análise aponta para um jogo bastante equilibrado, como é de se esperar de um clássico. No entanto, a forma de ambos os times e a vantagem de jogar em casa dão ao Vila Nova um leve favoritismo.



Empate Anula Aposta: Vila Nova - odd de 1.83

- odd de 1.83

Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.55

- odd de 1.55

Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova - odd de 5.60



Com o clássico goiano tendo um histórico recente de jogos com poucos gols, a aposta de Ambos os Times Marcam: Não (odd 1.55) é uma ótima opção para a partida. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova (odd 5.60) é um palpite de alto risco, mas que reflete a vantagem do time da casa.

Análise de Vila Nova x Goiás

O Vila Nova entra em campo na 9ª posição da Série B, com 30 pontos. Já o Goiás está em 2º lugar, com 41 pontos, o que o coloca na vice-liderança da competição.

Momento do Vila Nova

O Vila Nova tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e três derrotas nos últimos quatro jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 10 jogos. A defesa é o ponto forte do time, que sofreu apenas sete gols em casa na competição.

Momento do Goiás

O Goiás vive uma boa fase, com duas vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.3 gols por partida, e uma defesa forte, que sofreu apenas 1.2 gols por jogo. A equipe precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela.

O que esperar da Partida

Com a rivalidade do clássico, a partida promete ser muito intensa e tender a distribuição de cartões. O Vila Nova deve se impor em casa e buscar a vitória, enquanto o Goiás tentará segurar o adversário e aproveitar as chances no contra-ataque. A expectativa é de um jogo com poucas oportunidades de gol, decidido nos detalhes.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com quatro vitórias para cada lado e quatro empates nos últimos doze jogos.

Últimos 5 jogos do Vila Nova



✅ Paysandu 0x1 Vila Nova



❌ Vila Nova 1x2 Coritiba



❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova



✅ Vila Nova 2x0 CRB



🟡 Avaí 1x1 Vila Nova



Últimos 5 jogos do Goiás



✅ Goiás 2x1 Operário



🟡 Amazonas 2x2 Goiás



🟡 Goiás 1x1 Remo



❌ Novorizontino 1x0 Goiás



✅ Goiás 3x1 Cuiabá



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Vila Nova e Goiás, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga a partir das 18:30 (horário de Brasília).