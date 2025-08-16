- V
Vila Nova x Goiás Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)
O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga será o palco do clássico goiano pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (16/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
Com o Goiás lutando pelo topo da tabela e o Vila Nova querendo se aproximar do G4, o duelo promete ser de muita emoção. A rivalidade entre os times e a importância do jogo para as ambições de ambos na competição tornam este um confronto imperdível.
Neste artigo você encontrará os palpites Vila Nova x Goiás, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Vila Nova x Goiás
Nossa análise aponta para um jogo bastante equilibrado, como é de se esperar de um clássico. No entanto, a forma de ambos os times e a vantagem de jogar em casa dão ao Vila Nova um leve favoritismo.
- Empate Anula Aposta: Vila Nova - odd de 1.83
- Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.55
- Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova - odd de 5.60
Com o clássico goiano tendo um histórico recente de jogos com poucos gols, a aposta de Ambos os Times Marcam: Não (odd 1.55) é uma ótima opção para a partida. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova (odd 5.60) é um palpite de alto risco, mas que reflete a vantagem do time da casa.
Análise de Vila Nova x Goiás
O Vila Nova entra em campo na 9ª posição da Série B, com 30 pontos. Já o Goiás está em 2º lugar, com 41 pontos, o que o coloca na vice-liderança da competição.
Momento do Vila Nova
O Vila Nova tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e três derrotas nos últimos quatro jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 10 jogos. A defesa é o ponto forte do time, que sofreu apenas sete gols em casa na competição.
Momento do Goiás
O Goiás vive uma boa fase, com duas vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.3 gols por partida, e uma defesa forte, que sofreu apenas 1.2 gols por jogo. A equipe precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela.
O que esperar da Partida
Com a rivalidade do clássico, a partida promete ser muito intensa e tender a distribuição de cartões. O Vila Nova deve se impor em casa e buscar a vitória, enquanto o Goiás tentará segurar o adversário e aproveitar as chances no contra-ataque. A expectativa é de um jogo com poucas oportunidades de gol, decidido nos detalhes.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com quatro vitórias para cada lado e quatro empates nos últimos doze jogos.
Últimos 5 jogos do Vila Nova
- ✅ Paysandu 0x1 Vila Nova
- ❌ Vila Nova 1x2 Coritiba
- ❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova
- ✅ Vila Nova 2x0 CRB
- 🟡 Avaí 1x1 Vila Nova
Últimos 5 jogos do Goiás
- ✅ Goiás 2x1 Operário
- 🟡 Amazonas 2x2 Goiás
- 🟡 Goiás 1x1 Remo
- ❌ Novorizontino 1x0 Goiás
- ✅ Goiás 3x1 Cuiabá
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Vila Nova e Goiás, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga a partir das 18:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Vila Nova x Goiás
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Vila Nova x Goias: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Vila Nova x Goias: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Vila Nova x Goias: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Com base na nossa análise, acreditamos que o Vila Nova tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
