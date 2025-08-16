Assine UOL
Vila Nova
Serie B - Brazil
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Goias
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 13:44

Vila Nova x Goiás Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga será o palco do clássico goiano pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (16/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


Com o Goiás lutando pelo topo da tabela e o Vila Nova querendo se aproximar do G4, o duelo promete ser de muita emoção. A rivalidade entre os times e a importância do jogo para as ambições de ambos na competição tornam este um confronto imperdível.


Neste artigo você encontrará os palpites Vila Nova x Goiás, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Vila Nova x Goiás


Nossa análise aponta para um jogo bastante equilibrado, como é de se esperar de um clássico. No entanto, a forma de ambos os times e a vantagem de jogar em casa dão ao Vila Nova um leve favoritismo.



  • Empate Anula Aposta: Vila Nova - odd de 1.83

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.55

  • Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova - odd de 5.60


Com o clássico goiano tendo um histórico recente de jogos com poucos gols, a aposta de Ambos os Times Marcam: Não (odd 1.55) é uma ótima opção para a partida. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Vila Nova (odd 5.60) é um palpite de alto risco, mas que reflete a vantagem do time da casa.


Análise de Vila Nova x Goiás


O Vila Nova entra em campo na 9ª posição da Série B, com 30 pontos. Já o Goiás está em 2º lugar, com 41 pontos, o que o coloca na vice-liderança da competição.


Momento do Vila Nova


O Vila Nova tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e três derrotas nos últimos quatro jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 10 jogos. A defesa é o ponto forte do time, que sofreu apenas sete gols em casa na competição.


Momento do Goiás


O Goiás vive uma boa fase, com duas vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.3 gols por partida, e uma defesa forte, que sofreu apenas 1.2 gols por jogo. A equipe precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela.


O que esperar da Partida


Com a rivalidade do clássico, a partida promete ser muito intensa e tender a distribuição de cartões. O Vila Nova deve se impor em casa e buscar a vitória, enquanto o Goiás tentará segurar o adversário e aproveitar as chances no contra-ataque. A expectativa é de um jogo com poucas oportunidades de gol, decidido nos detalhes.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com quatro vitórias para cada lado e quatro empates nos últimos doze jogos.


Últimos 5 jogos do Vila Nova



  • ✅ Paysandu 0x1 Vila Nova

  • ❌ Vila Nova 1x2 Coritiba

  • ❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova

  • ✅ Vila Nova 2x0 CRB

  • 🟡 Avaí 1x1 Vila Nova


Últimos 5 jogos do Goiás



  • ✅ Goiás 2x1 Operário

  • 🟡 Amazonas 2x2 Goiás

  • 🟡 Goiás 1x1 Remo

  • ❌ Novorizontino 1x0 Goiás

  • ✅ Goiás 3x1 Cuiabá


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Vila Nova e Goiás, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga a partir das 18:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Vila Nova x Goiás

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga


 

Vila Nova x Goias: Palpite do Dia

Goias Vence
2.9
Vila Nova x Goias: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vila Nova x Goias: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Goias
2 - 2
Vila Nova
2025 Goiano - 1
Vila Nova
0 - 0
Goias
2025 Goiano - 1
Goias
0 - 1
Vila Nova
2025 Goiano - 1
Vila Nova
1 - 0
Goias
2024 Serie B
Goias
0 - 1
Vila Nova

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vila Nova
Empate
Goias

Com base na nossa análise, acreditamos que o Vila Nova tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Onde assistir a Vila Nova x Goiás?

Que dia é o jogo do Vila Nova?

Quem tem mais chance de vencer entre Vila Nova e Goiás?