Vila Nova x CRB: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B - 23/07

Vila Nova e CRB se enfrentam nesta terça-feira, 22 de julho, às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 18ª rodada da Série B. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos.

O Vila Nova ocupa a 8ª posição e tenta encostar de vez no G4. O CRB é o 11º e busca uma vitória fora de casa para ainda sonhar com uma arrancada na tabela.

Confira nosso palpite para Vila Nova x CRB, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Vila Nova x CRB - Série B 2025



Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd @1.60 na Esportes da Sorte

Palpite 2 - Dupla Chance: Vila Nova ou Empate - Odd @1.42 na Novibet

Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - Odd @1.75 na Betsul



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd @1.60

O Vila Nova teve 8 dos últimos 10 jogos com no máximo dois gols. A equipe goiana tem média baixa de finalizações e sofre para furar defesas fechadas. O CRB também vem com dificuldades no ataque: em seis dos últimos sete jogos, marcou um gol ou menos.

Dupla Chance: Vila Nova ou Empate - Odd @1.42

Mesmo com oscilações, o Vila Nova tem feito bons jogos em casa. Nos últimos quatro como mandante, são duas vitórias e dois empates. O CRB, por sua vez, venceu apenas uma vez nos últimos sete jogos.

Com base no fator casa e na fragilidade ofensiva do adversário, a tendência é que o Vila pelo menos evite a derrota.

Ambas Marcam: Não - Odd @1.75

O CRB passou em branco em três dos últimos cinco jogos. O Vila Nova, por outro lado, também tem alternado boas e más atuações ofensivas, e em três dos últimos cinco jogos, apenas um dos times marcou.

O duelo deve ser travado, com poucas chances claras de ambos os lados.

Vila Nova: últimos resultados



⚪ Avaí 1x1 Vila Nova



⚪ Vila Nova 0x0 Operário



✅ Ferroviária 1x3 Vila Nova



✅ Vila Nova 1x0 Atlético GO



❌ Amazonas 2x1 Vila Nova



CRB: últimos resultados



⚪ Operário 1x1 CRB



❌ CRB 0x1 Coritiba



❌ Atlético GO 2x1 CRB



❌ CRB 1x2 América-MG



❌ Ferroviária 1x0 CRB



Onde assistir Vila Nova x CRB ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na Rede TV, ESPN 4, Disney+ e no canal Desimpedidos pelo YouTube, a partir das 21h35 (de Brasília).

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Vila Nova x CRB - 18ª rodada da Série B



🗓️ Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 21h35 (de Brasília)



🏟️ Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga



📺 Onde assistir: Rede TV, ESPN 4, Disney+, Desimpedidos



