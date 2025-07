Vila Nova x Coritiba: Palpite, Odds e Onde Assistir - Série B 2025

Vila Nova e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, 31 de julho, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 21h35 (horário de Brasília) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

Os dois times vivem momentos distintos, mas dividem o mesmo objetivo: seguir firmes na briga pelo G4. O Vila Nova tenta se recuperar da derrota para o Volta Redonda, enquanto o Coritiba chega embalado por bons resultados fora de casa.

A seguir, você confere nosso palpite para Vila Nova x Coritiba, com análises completas dos momentos, estatísticas e sugestões de apostas com base nas odds da F12.Bet.

Palpites de Vila Nova x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas

A expectativa é de um jogo equilibrado. O Coritiba, apesar de visitante, perdeu apenas uma vez fora de casa nos últimos dez jogos. Já o Vila Nova oscila bastante, mesmo atuando em casa.



🎯 Dupla Chance: Empate ou Coritiba - odd 1.49



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 gols - odd 1.34



🎯 Resultado Final: Empate - odd 2.85



Palpites Alternativos Vila Nova x Coritiba

O retrospecto direto mostra leve vantagem do Coritiba, que venceu três dos últimos cinco jogos contra o Vila Nova. Além disso, os dois clubes têm médias baixas de gols por partida.



🎯 Coritiba para vencer sem sofrer gols - odd 5.10



🎯 Primeiro tempo: Empate - odd 1.79



🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.51



💰 Palpites de Odds Baixas Vila Nova x Coritiba



🔵 Menos de 3.5 gols - odd 1.10



🟢 Mais de 0.5 gols na partida - odd 1.15



🟡 Dupla Chance: Vila Nova ou Empate - odd 1.33



⚖️ Palpites de Odds Médias Vila Nova x Coritiba



🔵 Empate no 1º tempo - odd 1.79



🟢 Resultado exato: 1-1 - odd 5.40



🟡 Total de gols: Menos de 1.5 - odd 2.10



🚀 Palpites de Odds Altas Vila Nova x Coritiba



🔵 Placar exato: 0x0 - odd 4.70



🟢 Coritiba vence por 1x0 - odd 5.80



🟡 Vila Nova vence por 2x1 - odd 11.00



Informações do Jogo: Vila Nova x Coritiba - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Vila Nova x Coritiba - Série B 2025

📅 Data: 31/07/2025

⏰ Horário: 21h35 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Vila Nova e Coritiba Chegam Para o Confronto

O Vila Nova venceu apenas três das últimas dez partidas. A defesa é sólida em casa, mas o ataque tem dificuldade em manter uma regularidade. Jogando como mandante, costuma marcar primeiro (67%), mas perde eficiência no segundo tempo.

Do outro lado, o Coritiba tem mostrado força fora de casa, com apenas uma derrota nas últimas cinco saídas. A defesa é sólida (0.6 gols sofridos fora) e o time tem conseguido abrir o placar com frequência (50% dos jogos), segurando o resultado em 80% desses casos.

Cada aposta deve ser feita com consciência. Aposte apenas por diversão e conheça mais sobre o Jogo Responsável