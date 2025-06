Vila Nova x Atlético-GO: Palpites e Onde Assistir - Brasileirão Série B (28/06)

Vila Nova x Atlético-GO: confira os palpites para o clássico goiano que ocorre no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, no sábado, 28/06/2025, às 16:00 (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão Série B.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Vila Nova x Atlético-GO Palpites – Série B



Palpite 1 – Atlético-GO vence ou empata (Dupla Chance X2)



Palpite 2 – Menos de 2.5 gols no jogo (Under 2.5)



Palpite 3 – Ambas equipes marcam: Não



Palpite 1 – Atlético-GO vence ou empata (Dupla Chance X2)

O Atlético-GO tem se mostrado mais consistente na temporada, ocupando a 10ª posição com 18 pontos. O Dragão não perde há três jogos, somando duas vitórias e um empate.

O Vila Nova atravessa péssima fase, sendo o 14º colocado com apenas 16 pontos. A equipe colorado não vence há cinco partidas consecutivas, acumulando quatro derrotas nos últimos jogos.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols no jogo (Under 2.5)

As estatísticas recentes mostram que 77% dos jogos do Atlético-GO terminaram com menos de 2.5 gols. O time goiano tem média defensiva consistente, sofrendo apenas 0.92 gols por partida.

O Vila Nova também apresenta números baixos no setor ofensivo, com média de apenas 0.77 gols marcados por jogo. A combinação de defesa organizada visitante e ataque limitado mandante sugere poucos gols.

Palpite 3 – Ambas equipes marcam: Não

O Vila Nova tem dificuldades para balançar as redes, não marcando gols em 46% dos seus jogos na temporada. A equipe passou em branco nos últimos dois confrontos em casa.

O Atlético-GO mantém solidez defensiva quando joga fora de casa, sofrendo apenas um gol nos últimos três jogos como visitante. O setor defensivo atleticano tem sido um dos pontos fortes da equipe.

Vila Nova x Atlético-GO – Onde Assistir

Vila Nova x Atlético-GO se enfrentam no sábado, 28/06/2025, às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Transmissão: ESPN e Disney+.

Ficha do jogo: