Víkingur x Malisheva: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência - 17/07

Víkingur x Malisheva: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Vikingur x Malisheva pela Liga Conferência



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Víkingsvöllur



Vikingur x Malisheva Palpite - Liga Conferência



Palpite 1: Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.59 na Novibet



Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd de 2.15 na Esportes da Sorte



Palpite 3: Total de Escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.35 na Superbet



Palpite 1 - Ambos os times marcam: Não - Odd de 1.59 na Novibet

Esse palpite se apoia principalmente na solidez defensiva do Víkingur e na limitação ofensiva do Malisheva. Jogando em casa, o Víkingur costuma controlar bem seus jogos e apresenta uma média relativamente baixa de gols sofridos, além de acumular várias partidas sem ser vazado nas competições europeias.

Já o Malisheva, embora venha de uma boa fase no campeonato local, tem mostrado dificuldades na criação ofensiva quando enfrenta adversários tecnicamente superiores, especialmente fora de casa.

Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte

O confronto tende a ser equilibrado e com poucas oportunidades claras de gol, o que torna o cenário de menos de 2.5 gols bastante plausível. Os dois times demonstram médias de gols relativamente baixas em competições continentais e seus estilos de jogo são mais voltados para o controle e a disciplina tática do que para a intensidade ofensiva.

Palpite 3 - Total de Escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.35 na Superbet

A expectativa de um jogo truncado, com poucas investidas ofensivas claras e muita disputa no meio-campo, reforça a aposta em menos de 8.5 escanteios. O estilo de jogo do Víkingur, que valoriza a posse e busca infiltrações mais centralizadas, geralmente não gera muitos escanteios.

O Malisheva, por sua vez, tende a ter dificuldade para manter a bola no ataque diante de equipes mais experientes e também não é conhecido por pressionar constantemente pelas laterais.

Vikingur Reykjavik x Malisheva Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Superbet, basta concluir e verificar a sua conta na Superbet para assistir a partida.

transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.