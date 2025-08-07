Vikingur Reykjavik x Brondby: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Vikingur Reykjavik x Brondby: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Vikingur Reykjavik e Brondby se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, pela fase classificatória da Liga Conferência. A partida acontece no Víkingsvöllur, em Reykjavik, na Islândia, com início às 15h45 (horário de Brasília).

Vikingur Reykjavik x Brondby Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85







Nos palpites para Vikingur Reykjavik x Brondby, focamos no favoritismo do time visitante, no estilo de jogo ofensivo de ambos e nas características decisivas do confronto de volta.

Vitória do Brondby – odd pagando 1.70

Mesmo fora de casa, o Brondby deve controlar o jogo. A equipe dinamarquesa é mais experiente, mais técnica e sabe lidar com confrontos eliminatórios. A vantagem no confronto anterior (se houver) dá mais tranquilidade, mas o elenco deve buscar fechar o duelo com uma nova vitória.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85

O Vikingur precisa ir ao ataque, especialmente jogando diante da torcida. Essa necessidade de reverter resultado cria um jogo mais aberto, o que favorece o mercado de gols. O Brondby, por sua vez, tem qualidade para explorar os espaços.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95

O Vikingur não costuma passar em branco em casa, mesmo contra adversários mais fortes. Se pressionar desde o início, deve criar chances. O Brondby também tem presença ofensiva constante, o que torna esse mercado viável.

Vikingur Reykjavik x Brondby: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Vikingur Reykjavik x Brondby



ℹ️ Jogo: Vikingur Reykjavik x Brondby pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Víkingsvöllur em Reykjavík, Islândia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Vikingur Reykjavik x Brondby: Escalações prováveis

Vikingur Reykjavik: Pálmi Arinbjörnsson; Oliver Ekroth, Tarik Ibrahimagic, Sveinn Þorkelsson, Karl Gunnarsson; Gylfi Sigurdsson, Viktor Andrason, Helgi Gudjonsson, Óskar Borgthórsson; Nikolaj Hansen, Valdimar Ingimundarson.

Brondby: Patrick Pentz; Sean Klaiber, Rasmus Lauritsen, Jordi Vanlerberghe, Marko Divkovic; Noah Nartey, Stijn Spierings, Mats Kohlert, Nicolai Vallys; Filip Bundgaard, Sho Fukuda