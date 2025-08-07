Assine UOL
Vikingur Reykjavik
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Víkingsvöllur
Brondby
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
Vikingur Reykjavik x Brondby: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Vikingur Reykjavik x Brondby: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Vikingur Reykjavik e Brondby se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, pela fase classificatória da Liga Conferência. A partida acontece no Víkingsvöllur, em Reykjavik, na Islândia, com início às 15h45 (horário de Brasília).


Vikingur Reykjavik x Brondby Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Vitória do Brondbyodd pagando 1.70 na Superbet




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.85 na Bet365




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.95 na Novibet




Nos palpites para Vikingur Reykjavik x Brondby, focamos no favoritismo do time visitante, no estilo de jogo ofensivo de ambos e nas características decisivas do confronto de volta.


Vitória do Brondby – odd pagando 1.70


Mesmo fora de casa, o Brondby deve controlar o jogo. A equipe dinamarquesa é mais experiente, mais técnica e sabe lidar com confrontos eliminatórios. A vantagem no confronto anterior (se houver) dá mais tranquilidade, mas o elenco deve buscar fechar o duelo com uma nova vitória.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85


O Vikingur precisa ir ao ataque, especialmente jogando diante da torcida. Essa necessidade de reverter resultado cria um jogo mais aberto, o que favorece o mercado de gols. O Brondby, por sua vez, tem qualidade para explorar os espaços.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95


O Vikingur não costuma passar em branco em casa, mesmo contra adversários mais fortes. Se pressionar desde o início, deve criar chances. O Brondby também tem presença ofensiva constante, o que torna esse mercado viável.


Vikingur Reykjavik x Brondby: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Vikingur Reykjavik x Brondby



  • ℹ️ Jogo: Vikingur Reykjavik x Brondby pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Víkingsvöllur em Reykjavík, Islândia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Vikingur Reykjavik x Brondby: Escalações prováveis


Vikingur Reykjavik: Pálmi Arinbjörnsson; Oliver Ekroth, Tarik Ibrahimagic, Sveinn Þorkelsson, Karl Gunnarsson; Gylfi Sigurdsson, Viktor Andrason, Helgi Gudjonsson, Óskar Borgthórsson; Nikolaj Hansen, Valdimar Ingimundarson.


Brondby: Patrick Pentz; Sean Klaiber, Rasmus Lauritsen, Jordi Vanlerberghe, Marko Divkovic; Noah Nartey, Stijn Spierings, Mats Kohlert, Nicolai Vallys; Filip Bundgaard, Sho Fukuda

Vikingur Reykjavik x Brondby: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vikingur Reykjavik x Brondby: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Brondby
0 - 0
Vikingur Reykjavik

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vikingur Reykjavik
Empate
Brondby

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

