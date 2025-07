Viking x Koper: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência 24/07

Viking x Koper: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo esse jogo da Liga Conferência da UEFA.

Viking x Koper palpite já movimenta apostadores atentos aos duelos da fase classificatória da Liga Conferência. Os dois clubes entram em campo nesta quinta-feira, 24/07, buscando avançar na competição. A bola rola às 11h (horário de Brasília) com mando do Viking, na Noruega. A transmissão fica por conta de sites ou casas de apostas com licença de streaming.

Apesar de virem de contextos diferentes, os dois times precisam da vitória para sonhar com uma vaga na próxima fase. É aquele típico jogo em que o mando de campo pode fazer a diferença.

Confira nosso palpite de Viking x Koper, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações da partida desta quinta.

Viking x Koper Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final Viking - odd pagando 1.62 na bet365



Palpite 2 - Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet



Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.91 na Superbet



Para as apostas em Viking x Koper, nós sugerimos esses três palpites pensando em jogos anteriores de fase preliminar da Conference League. Como você verá abaixo, há boas oportunidades de retorno mesmo com odds equilibradas.

Resultado Final Viking - odd pagando 1.62

O fator casa pesa bastante nos torneios da UEFA com jogos únicos de mata-mata. O Viking costuma se impor no seu estádio contra rivais do leste europeu. Já o Koper não tem bom retrospecto como visitante fora da Eslovênia.

Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.85

Por ser um jogo de ida e com tendência ofensiva dos noruegueses, o mercado de gols acima de 2.5 pode ser uma boa. O histórico recente das duas equipes mostra partidas movimentadas.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.91

Apesar de favorito, o Viking sofre gols com frequência. O Koper também costuma balançar as redes mesmo jogando fora. Essa combinação torna o palpite de ambas marcam uma boa alternativa.

Viking x Koper - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Viking x Koper por sites ou casas de apostas com streaming autorizado, como a Novibet. A partida está marcada para às 11h (horário de Brasília), desta quinta-feira, em solo norueguês.

Tudo o que você precisa saber de Viking x Koper:



⚽️ Confronto: Viking x Koper - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Viking (Noruega)



📺 Onde vai passar Viking x Koper: Novibet



Lembre-se: apostas devem ser feitas com moderação e responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.