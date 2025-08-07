Assine UOL
Viking
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Lyse Arena
Istanbul Basaksehir
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:30

Viking x Basaksehir: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Viking x Basaksehir: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Viking recebe o Basaksehir nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no SR-Bank Arena, na Noruega, em jogo válido pela fase classificatória da Liga Conferência.


Viking x Basaksehir Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Dupla Chance: Viking ou Empate - odd 1.70 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.87 na Novibet




  • Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.80 na Novibet




Apoio da torcida pode fazer diferença


Atuando em casa, o Viking pode ter mais posse e volume ofensivo, mesmo diante de um adversário tecnicamente sólido.


Boa chance de jogo movimentado


Ambos os times têm características ofensivas, o que favorece apostas no mercado de gols e de ambas marcam.


Jogo aberto e competitivo


Por se tratar de um mata-mata europeu, esperamos um confronto equilibrado e com chances dos dois lados.


Viking x Basaksehir: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Viking x Basaksehir



  • ℹ️ Jogo: Viking x Basaksehir pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio SR-Bank Arena, Noruega

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Viking x Basaksehir: Escalações prováveis


Viking: Kristoffer Klaesson; Sondre Bjorshol, Vetle Auklend, Viljar Vevatne, Martin Roseth; Kristoffer Askildsen, Ruben Alte, Jakob Hansen, Niklas Fuglestad; Simen Kvia-Egeskog, Sander Svendsen.


Basaksehir: Muhammed Sengezer; Onur Bulut, Ousseynou Ba, Léo Duarte, Christopher Operi; Miguel Crespo, Berat Ozdemir, Ali Sahiner, Yusuf Sari; Nuno da Costa, Ivan Brnić.

Viking x Istanbul Basaksehir: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Ceilândia - Água Santa
1
1.9
Sao Paulo - Vitoria
1
1.64
NEC Nijmegen - Excelsior
1
1.8
Múltipla
5.61
x
Aposta
20
=
Ganhos
112.18
Apostar agora

Viking x Istanbul Basaksehir: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Viking x Istanbul Basaksehir: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Istanbul Basaksehir
0 - 0
Viking

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Viking
Empate
Istanbul Basaksehir

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

