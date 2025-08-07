Viking x Basaksehir: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Viking x Basaksehir: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Viking recebe o Basaksehir nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no SR-Bank Arena, na Noruega, em jogo válido pela fase classificatória da Liga Conferência.

Viking x Basaksehir Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: Viking ou Empate - odd 1.70 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.87 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.80 na Novibet





Apoio da torcida pode fazer diferença

Atuando em casa, o Viking pode ter mais posse e volume ofensivo, mesmo diante de um adversário tecnicamente sólido.

Boa chance de jogo movimentado

Ambos os times têm características ofensivas, o que favorece apostas no mercado de gols e de ambas marcam.

Jogo aberto e competitivo

Por se tratar de um mata-mata europeu, esperamos um confronto equilibrado e com chances dos dois lados.

Viking x Basaksehir: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Viking x Basaksehir



ℹ️ Jogo: Viking x Basaksehir pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio SR-Bank Arena, Noruega



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Viking x Basaksehir: Escalações prováveis

Viking: Kristoffer Klaesson; Sondre Bjorshol, Vetle Auklend, Viljar Vevatne, Martin Roseth; Kristoffer Askildsen, Ruben Alte, Jakob Hansen, Niklas Fuglestad; Simen Kvia-Egeskog, Sander Svendsen.

Basaksehir: Muhammed Sengezer; Onur Bulut, Ousseynou Ba, Léo Duarte, Christopher Operi; Miguel Crespo, Berat Ozdemir, Ali Sahiner, Yusuf Sari; Nuno da Costa, Ivan Brnić.